NBA-News: Greg Monroe unterschreibt offenbar bei den Boston Celtics

Die Boston Celtics haben sich offenbar unter dem Korb verstärkt und dabei einen alten Bekannten verpflichtet. Einem Medienbericht zufolge wird Free Agent Greg Monroe einen 10-Day-Contract bei den Kelten unterschreiben.

Dies berichtet Shams Charania von The Athletic. Schon in der Saison 2017/18 stand Monroe bei Boston unter Vertrag, absolvierte allerdings nur 26 Spiele, in denen er im Schnitt 10 Punkte und 6 Rebounds auflegte.

Im vergangenen Sommer unterschrieb ‚Moose' dann bei den Toronto Raptors, die ihn im Zuge des Gasol-Trades in Richtung Brooklyn verschifften, um Cap Space zu gewinnen. Bei den Nets wurde Monroe jedoch sofort entlassen und ist seitdem auf Vereinssuche.

Boston Celtics: Trotzdem noch Interesse an Thomas Robinson

Die Celtics erhoffen sich von der Verpflichtung ein wenig Entlastung für Al Horford, vor allem da Aron Baynes momentan verletzt ist. Da Monroe das System von Coach Brad Stevens bereits kennt, dürfte die kurze Eingewöhnungszeit ein ausschlaggebender Punkt für die Verpflichtung gewesen sein.

Die Verpflichtung von Monroe soll laut Keith Smith vonYahoo Sports, keine Auswirkungen auf die mögliche Verpflichtung von Thomas Robinson haben. Dieser war lange Zeit als Kandidat auf den letzten Roster-Spot der Celtics im Gespräch und soll vorerst in der G-League eingesetzt werden.