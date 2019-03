NBA-News: Golden State Warriors und Sixers mit Interesse an Andrew Bogut

Andrew Bogut steht einem Medienbericht zufolge vor einer Rückkehr in die NBA. Offenbar haben mehrere Titelanwärter Interesse an dem Center angemeldet, darunter befinden sich auch die Golden State Warriors und Philadelphia 76ers.

Dies berichtet Shams Charania von The Athletic. Demnach werden sich "mehrere Contender" um die Dienste des 34-Jährigen bemühen, um ihr Team für einen tiefen Playoff-Run zu verstärken.

Bogut spielte zuletzt in der australischen National Basketball League (NBL) für die Sydney Kings, schied mit seinem Team jedoch vor kurzem in den Playoffs im Halbfinale aus. Der Australier wurde in seinem Heimatland in der abgelaufenen Saison zum MVP und Defensive Player of the Year gewählt.

Laut Charania wird sich Bogut nun allerdings ein wenig Zeit lassen, um eine Entscheidung zu treffen, welchem NBA-Team er sich anschließen möchte.

Der 2,13-Meter-Hüne, der bereits von 2012 bis 2016 für die Warriors auflief, stand zuletzt in 23 Spielen in der Saison 2017/18 für die Los Angeles Lakers auf dem NBA-Parkett. In insgesamt 13 Jahren in der Association legte Bogut 9,8 Punkte und 8,7 Rebounds in 28,4 Minuten pro Partie auf.