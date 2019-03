NBA-News - Dwyane Wade über Karriereende: "Kann noch zwei, drei Jahre spielen"

Dwyane Wade absolviert seine letzte Saison in der NBA, im Rahmen seiner Abschiedstournee durch die Arenen der Liga hat der 37-Jährige bereits öfters mit starken Leistungen an alte Zeiten anknüpfen können. Seiner Meinung nach könnte er noch einige Jahre auf diesem Level weiterspielen.

"Ich weiß, dass ich noch solide zwei weitere Jahre spielen könnte, vor allem in der Rolle, in der ich aktuell bin", erklärte Wade selbstbewusst gegenüber Shams Charania von The Athletic. "Ich kann definitiv noch zwei, drei Jahre spielen."

Während seines selbstproklamierten letzten Tanzes in der Association hat D-Wade eine Bankrolle für die Miami Heat angenommen und kommt auf durchschnittlich 25,6 Minuten pro Partie. Schon mehrmals drehte der dreimalige NBA-Champion mit beeindruckenden Leistungen die Uhr zurück.

In zwölf Spielen legte Wade mindestens 20 Zähler auf, Ende November erzielte er gegen die Raptors sogar 35 Punkte. In Erinnerung wird aber vor allem sein verrückter Gamewinner gegen die Warriors Ende Februar bleiben.

An seinem angekündigten Rücktritt nach der aktuellen Spielzeit ändere dies allerdings nichts: "Die Leute um mich herum wollen, dass ich weitermache. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass dies meine letzte Saison ist und ich wollte genau auf diese Weise aus der Liga gehen und bedauere es nicht."