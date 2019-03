NBA-News: Dallas Mavericks mit Interesse an Kemba Walker?

Im Sommer wird Kemba Walker Unrestricted Free Agent, die Charlotte Hornets möchten ihren Franchise-Star langfristig halten. Allerdings sind offenbar auch die Dallas Mavericks an dem Point Guard interessiert.

Laut einem Bericht von Rick Bonnell vom Charlotte Observer stellen die Mavs den größten Konkurrenten für die Hornets im Buhlen um die Diensten von Walker dar.

Demnach sei der 28-Jährige das Top-Ziel der Mavericks, wenn die Free Agency am 1. Juli 2019 beginnt. Dabei bezieht sich Bonnell auf zwei anonyme Quellen aus dem Umfeld der Franchise.

Dallas wird im kommenden Sommer etwa 52 Millionen Dollar Cap Space haben und könnte Walker somit einen Maximalvertrag über circa 140 Mio. Dollar für vier Jahre auf den Tisch legen.

Die Hornets könnten ihrem dreimaligen All-Star etwas mehr bieten (etwa 190 Mio. Dollar für fünf Jahre oder bis zu 221 Mio. Dollar, sollte Walker ein All-NBA-Team erreichen), außerdem hat sich Walker in der Vergangenheit immer wieder dahingehend geäußert, dass er sich eine langfristige Zukunft in Charlotte vorstellen kann.

NBA - Die Salary-Cap-Situation im Sommer 2019: Diese Teams haben am meisten Spielraum © getty 1/33 Die Free Agency 2019 wirft schon lange ihren Schatten voraus. Zeit, einen Blick auf die Salary-Cap-Situation aller 30 NBA-Teams zu werfen. Wer kann sich die Hochkaräter wie Kevin Durant, Kyrie Irving und Co. leisten? © getty 2/33 Zur Erklärung: Die Gehaltsobergrenze wird in der Saison 2019/20 bei 109 Millionen Dollar liegen und damit etwa 7 Mio. Dollar über dem derzeitigen Wert. Die Luxussteuergrenze wird bei 132 Mio. Dollar liegen. © getty 3/33 Ebenfalls nicht ganz unwichtig: Durant könnte als Veteran mit mindestens zehn Jahren NBA-Erfahrung einen Maximal-Vertrag unterschrieben, der ihm bis zu 35 Prozent des Salary Caps einbringen könnte. Dies entspricht 38,15 Mio. Dollar für 2019. © getty 4/33 Platz 30: Oklahoma City Thunder - Cap Space: -38,2 Mio. Dollar (inklusive Spieleroptionen, nach Angaben von spotrac.com) © getty 5/33 Platz 29: Miami Heat - Cap Space: -27,7 Mio. Dollar © getty 6/33 Platz 28: Cleveland Cavaliers - Cap Space: -27,6 Mio. Dollar © getty 7/33 Platz 27: Portland Trail Blazers - Cap Space: -23,6 Mio. Dollar © getty 8/33 Platz 26: Toronto Raptors - Cap Space: -23,1 Mio. Dollar © getty 9/33 Platz 25: Boston Celtics - Cap Space: -14,3 Mio. Dollar © getty 10/33 Platz 24: Houston Rockets - Cap Space: -12,9 Mio. Dollar © getty 11/33 Platz 23: Golden State Warriors - Cap Space: -11,8 Mio. Dollar © getty 12/33 Platz 22: Denver Nuggets - Cap Space: -11,1 Mio. Dollar © getty 13/33 Platz 21: Memphis Grizzlies - Cap Space: -10,9 Mio. Dollar © getty 14/33 Platz 20: Detroit Pistons - Cap Space: -8,7 Mio. Dollar © getty 15/33 Platz 19: Minnesota Timberwolves - Cap Space: -2 Mio. Dollar © getty 16/33 Platz 18: Washington Wizards - Cap Space: -0,2 Mio. Dollar © getty 17/33 Platz 17: Milwaukee Bucks - Cap Space: 3,4 Mio. Dollar © getty 18/33 Platz 16: Charlotte Hornets - Cap Space: 6,2 Mio. Dollar © getty 19/33 Platz 15: San Antonio Spurs - Cap Space: 9 Mio. Dollar © getty 20/33 Platz 14: Utah Jazz - Cap Space: 16,8 Mio. Dollar © getty 21/33 Platz 13: New Orleans Pelicans - Cap Space: 18,5 Mio. Dollar © getty 22/33 Platz 12: Orlando Magic - Cap Space: 22,1 Mio. Dollar © getty 23/33 Platz 11: Chicago Bulls - Cap Space: 23,8 Mio. Dollar © getty 24/33 Platz 10: Phoenix Suns - Cap Space: 26,7 Mio. Dollar © getty 25/33 Platz 9: Sacramento Kings - Cap Space: 37,2 Mio Dollar © getty 26/33 Platz 8: Philadelphia 76ers - Cap Space: 41,2 Mio. Dollar © getty 27/33 Platz 7: Los Angeles Lakers - Cap Space: 43,2 Mio. Dollar © getty 28/33 Platz 6: Indiana Pacers - Cap Space: 48,8 Mio. Dollar © getty 29/33 Platz 5: Atlanta Hawks - Cap Space: 52,1 Mio. Dollar © getty 30/33 Platz 4: Dallas Mavericks - Cap Space: 52,2 Mio. Dollar © getty 31/33 Platz 3: Brooklyn Nets - Cap Space: 54,7 Mio. Dollar © getty 32/33 Platz 2: Los Angeles Clippers - Cap Space: 59,7 Mio. Dollar © getty 33/33 Platz 1: New York Knicks - Cap Space: 72,9 Mio. Dollar

Kemba Walker legt 2018/19 Career-High auf

Da es die Hornets in der Vergangenheit jedoch nicht geschafft haben, ein Top-Team um den Point Guard aufzubauen, scheint ein Abgang Walkers nicht unmöglich. Dallas könnte mit Walker, Luka Doncic und Kristaps Porzingis ein schlagkräftiges Trio zusammenstellen.

Der 9. Pick des Draft 2011 legt in seiner achten Saison in der Association durchschnittlich 24,9 Punkte (Career-High), 5,8 Assists sowie 4,2 Rebounds auf. Neben den Mavs und Hornets führt Bonnell auch die Knicks, Lakers und Pacers als mögliche Interessenten für Walker an.