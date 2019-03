NBA-News: 22. Saison mit 43? Vince Carter von den Atlanta Hawks will noch ein Jahr dranhängen

Vince Carter hat noch nicht genug: Der Oldie von den Atlanta Hawks denkt auch im Alter von 42 Jahren nicht ans Aufhören. Mindestens ein Jahr will Carter noch auf dem Parkett stehen und somit in seine 22. Saison gehen.

"Ich denke, dass ich noch ein Jahr dranhängen kann. Am Ende der Saison bewerte ich von Kopf bis Fuß, wie ich mich fühle. Es ist ein gutes Zeichen, dass immer noch Teams anrufen und ihr Interesse bekunden", sagte Carter bei ESPNs Pardon The Interruption.

Auf die Frage, welches Alter er im Sinne habe, um seine Karriere zu beenden, hatte Vinsanity eine passende Zahl parat: "43." Carter bestreitet momentan mit 42 seine 21. Saison. Eine 22. Spielzeit hat in der Geschichte der NBA noch kein Spieler absolviert.

Carter ist zurzeit bei den Atlanta Hawks aktiv, seinem dritten Team in den vergangenen drei Jahren nach den Sacramento Kings und den Memphis Grizzlies. In 16,6 Minuten legt er 7,1 Punkte auf und trifft 40,9 Prozent seiner Dreier - Karrierebestwert. Vor der Saison har er einen Einjahresvertrag über 2,4 Millionen Dollar unterschrieben.

Trotz seines hohen Alters ist es erstaunlich ruhig um den achtmaligen All-Star, was ein mögliches Karriereende angeht. Während Dwyane Wade nahezu täglich Trikots taucht und Dirk Nowitzki in gegnerischen Hallen und von der Liga geehrt wird, macht Half Man, Half Amazing still und leise weiter.

Vince Carter: Statistiken seiner Karriere