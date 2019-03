NBA Playoffs 2019: Alle Infos zum Modus, Spielplan, Übertragung und Livestream

Die NBA-Saison 2018/19 geht langsam aber sicher in die heiße Phase, es sind nur noch wenige Wochen bis zum Start der Playoffs. Holen sich die Golden State Warriors tatsächlich den dritten Titel in Folge? Bei SPOX bekommt ihr alle Infos zum Playoff-Modus, Spielplan und wo die Postseason übertragen wird.

Die letzten Wochen der regulären Saison versprechen einiges an Spannung. Das Rennen um die letzten Playoff-Plätze in der Eastern Conference könnte sogar erst am letzten Spieltag entschieden werden. Wer an der Postseason 2019 teilnimmt, ist damit noch weitestgehend offen.

Wann beginnen die NBA Playoffs 2019?

Nachdem in der Nacht vom 10. auf den 11. April der letzte Spieltag der Regular Season mit insgesamt elf Partien ausgetragen wird, geht nur drei Tage später die für viele Basketball-Fans schönste Zeit des Jahres los. Die erste Runde der NBA Playoffs 2019 beginnt somit am Samstag, den 13. April 2019.

Wo werden die NBA Playoffs 2019 live übertragen?

Wie auch schon in den vergangenen Jahren zeigt das Streaming-Portal DAZN die NBA Playoffs live. Der Internet-Anbieter übertragt insgesamt über 200 NBA-Spiele der Saison 2018/19, inklusive der Playoffs, Conference Finals und Finals. Des Weiteren sind auf DAZN auch die weiteren US-amerikanischen Top-Ligen NFL, NHL und MLB zu sehen.

Der Streaming-Dienst hat auch Spitzenfußball wie die Champions League und Premier League im Angebot.

NBA: Die meisten Playoff-Teilnahmen in Serie - das Ende einer Ära? © getty 1/28 Die Lakers straucheln und somit steht auch die Serie von LeBron James’ Playoff-Teilnahmen in Folge in Gefahr. Wo ordnet sich der King ein? Interessanterweise ist er nicht der aktive Spieler mit der längsten Serie … © getty 2/28 Platz 26: Einige Spieler teilen sich diesen Platz mit 12 Teilnahmen in Serie - darunter Dirk Nowitzki, der mit den Mavericks von 2001 bis 2012 immer dabei war. Insgesamt erreichte Dirk 15mal die Postseason. © getty 3/28 Platz 13: LeBron James - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Cavaliers und Heat (von 2006 bis 2018) - noch aktiv! © getty 4/28 Platz 13: Jerry West - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Lakers (von 1961 bis 1974) © getty 5/28 Platz 13: Chet Walker - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Nationals, 76ers und Bulls (von 1963 bis 1975) © getty 6/28 Platz 13: Bill Russell - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1957 bis 1969) © getty 7/28 Platz 13: Kevin McHale - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1981 bis 1993) © getty 8/28 Platz 13: Dan Majerle - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Suns, Cavaliers und Heat (von 1989 bis 2001) © getty 9/28 Platz 13: Dennis Johnson - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den SuperSonics, Suns und Celtics (von 1978 bis 1990) © getty 10/28 Platz 13: Hal Greer - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Nationals und 76ers (von 1959 bis 1971) © getty 11/28 Platz 13: Bob Cousy - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1951 bis 1963) © getty 12/28 Platz 13: Patrick Ewing - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Knicks (von 1988 bis 2000) - insgesamt 14 Teilnahmen © getty 13/28 Platz 13: Charles Oakley - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Bulls und Knicks (von 1986 bis 1998) - insgesamt 15 Teilnahmen © getty 14/28 Platz 13: Robert Parish - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1981 bis 1993) - insgesamt 16 Teilnahmen © getty 15/28 Platz 13: Kareem Abdul-Jabbar - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Lakers (von 1977 bis 1989) - insgesamt 18 Teilnahmen © getty 16/28 Platz 10: Rasheed Wallace - 14 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Trail Blazers, Pistons und Celtics (von 1997 bis 2010) © getty 17/28 Platz 10: Dolph Schayes - 14 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Nationals (von 1950 bis 1963) © getty 18/28 Platz 10: Clifford Robinson - 14 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Trail Blazers, Suns und Pistons (von 1990 bis 2003) - insgesamt 17 Teilnahmen © getty 19/28 Platz 8: Manu Ginobili - 15 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Spurs (von 2003 bis 2018) © getty 20/28 Platz 8: Clyde Drexler - 15 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Trail Blazers und Rockets (von 1984 bis 1998) © getty 21/28 Platz 8: Shaquille O’Neal - 15 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Magic, Lakers, Heat und Suns (von 1994 bis 2008) - insgesamt 17 Teilnahmen © getty 22/28 Platz 5: Scottie Pippen - 16 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Bulls, Rockets und Trail Blazers (von 1988 bis 2003) © getty 23/28 Platz 5: Robert Horry - 16 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Rockets, Lakers und Spurs (von 1993 bis 2008) © getty 24/28 Platz 5: Tim Duncan - 16 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Spurs (von 1998 bis 2016) - insgesamt 18 (Duncan fehlte in den 2000er Playoffs verletzt) © getty 25/28 Platz 3: Tony Parker - 17 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Spurs (von 2002 bis 2018) - noch aktiv! © getty 26/28 Platz 3: Jason Kidd - 17 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Suns, Nets, Mavericks und Knicks (von 1997 bis 2013) © getty 27/28 Platz 1: Karl Malone - 19 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Jazz und Lakers (von 1986 bis 2004) © getty 28/28 Platz 1: John Stockton - 19 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Jazz (von 1985 bis 2003)

NBA Playoffs 2019: Nach welchem Modus wird gespielt?

Die jeweils besten acht Teams der Eastern und der Western Conference qualifizieren sich für die Playoffs. In der ersten Runde trifft der Erste auf den Achten der jeweiligen Conference, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften.

Der Sieger wird in einer Best-of-Seven-Serie ermittelt, das heißt, die Teams spielen höchstens sieben Mal gegeneinander. Welches Team als erstes vier Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Dieser Modus zieht sich bis in die Finals durch. Das jeweils in der regulären Saison besser platzierte Team hat in jeder Serie den Heimvorteil, ein möglicherweise entscheidendes Spiel 7 wird also in eigener Halle ausgetragen.

Wann beginnen die NBA Finals 2019?

Der Start der NBA Finals ist für den 30. Mai 2019 angesetzt. Dieser Termin steht sicher fest, unabhängig davon, wie viele Spiele die jeweiligen Teams benötigen, um sich für die Finals zu qualifizieren.

NBA Playoffs 2019: Die wichtigsten Termine im Überblick

Runde Frühstmöglicher Beginn Spätmöglichster Beginn Runde 1 13. April - Conference Semifinals 27./28. April 29./30. April Conference Finals 12./13. Mai 14./15. Mai NBA Finals 30. Mai -

Spätestens am 16. Juni findet das letzte Spiel der NBA Finals 2019 und damit auch der Saison 2018/19 statt.

Wie und wo kann ich Tickets für die NBA Playoffs 2019 kaufen?

Der offizielle Ticket-Shop für Spiele der NBA ist unter nbatickets.nba.com zu finden. Dort können auch Tickets für die NBA Playoffs online gekauft werden. Allerdings gibt es noch keinen Vorverkauf für die Playoffs 2019, da weder die genauen Paarungen noch Termine feststehen.

NBA Playoffs: Schaffen die Warriors die Titelverteidigung?

Im vergangenen Jahr sicherten sich die Golden State Warriors mit einem Sweep (4-0) in den Finals gegen die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James den dritten Titel in vier Jahren sowie die zweite Championship in Folge. Stephen Curry, Kevin Durant und Co. könnten in dieser Spielzeit das sechste Team in der Geschichte der NBA werden, dem ein Threepeat, also drei Meisterschaften in Folge, gelingt.

In der Western Conference haben sich in der regulären Saison allerdings die Denver Nuggets und Houston Rockets in Lauerstellung gebracht, aus dem Osten wollen die Milwaukee Bucks um den griechischen Superstar und MVP-Kandidaten Giannis Antetokounmpo oder auch die Toronto Raptors mit Kawhi Leonard den Thron angreifen.

Diese Teams standen 2018 in den NBA Playoffs

Eastern Conference

Platz Team Bilanz 1 Toronto Raptors 59-23 2 Boston Celtics 55-27 3 Philadelphia 76ers 52-30 4 Cleveland Cavaliers 50-32 5 Indiana Pacers 48-34 6 Miami Heat 44-38 7 Milwaukee Bucks 44-38 8 Washington Wizards 43-39

Western Conference

Platz Team Bilanz 1 Houston Rockets 65-17 2 Golden State Warriors 58-24 3 Portland Trail Blazers 49-33 4 Oklahoma CIty Thunder 48-34 5 Utah Jazz 48-34 6 New Orleans Pelicans 48-34 7 San Antonio Spurs 47-35 8 Minnesota Timberwolves 47-35

NBA Playoffs 2019: Diese Deutschen Spieler sind dabei

Dirk Nowitzki wird in seiner vielleicht letzten Saison in der NBA die Playoffs mit den Dallas Mavericks verpassen. Dies gilt dementsprechend auch für Teamkollege Maxi Kleber. Dafür wird Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder an der Postseason teilnehmen und auch Daniel Theis (Boston Celtics) ist mit von der Partie.

Für Moritz Wagner und Isaac Bonga, die beide für die Los Angeles Lakers auflaufen, wird die Saison dagegen Mitte April beendet sein. Isaiah Hartenstein wird zwar im Kader der Houston Rockets stehen, Einsatzzeiten werden für den deutschen Big Man aber wohl eher schwer zu ergattern sein.

NBA: LeBron James und die Lakers verpassen die Playoffs

Zum ersten Mal seit 14 Jahren wird LeBron James nicht in den NBA Playoffs dabei sein. In seinem ersten Jahr bei den Los Angeles Lakers verpasste die Traditionsfranchise aus der Stadt der Engel den Einzug in die Postseason.

In seinen ersten beiden Jahren in der Association (2003/04 und 2004/05) konnte sich der Kings damals noch mit den Cleveland Cavaliers ebenfalls nicht für die Postseason qualifizieren. Seitdem stand LeBron allerdings immer in den Playoffs (13-mal in Folge). Diese Serie wird nun nach einer enttäuschenden Saison mit den Lakers enden.

Die NBA-Champions der letzten zehn Jahre