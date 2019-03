NBA MVP-Rennen 2018/19: Giannis Antetokounmpo vs. James Harden - Wer hat die Nase vorn?

Die Saison 2018/19 geht in ihre heiße Phase - und damit auch die Debatte um den diesjährigen MVP-Award. In diesem Jahr führt wohl kein Weg an Giannis Antetokounmpo oder James Harden vorbei. Der Greek Freak entschied das direkte Duell in der vergangenen Nacht für sich, doch wer hat im MVP-Rennen die Nase vorn? Die SPOX-Redakteure Robert Arndt und Philipp Jakob diskutieren, welche Argumente für Giannis und welche für Harden sprechen.

Von Robert Arndt: Darum ist Giannis der MVP der Saison

"Ihm sind keine Grenzen gesetzt und ich denke, dass er auf Jahre gesehen der King der NBA sein kann."

Es war beinahe ein Understatement, als Landsmann Nikos Zisis im Interview mit DAZN und SPOX über Giannis Antetokounmpo sprach. Der Grieche ist bereits jetzt der dominanteste Spieler in dieser Saison, wenn man auf den Einfluss an beiden Enden des Feldes blickt. Die Lücke, die LeBron James nach seinem Abgang aus Cleveland im Osten hinterlassen hat, wurde vom Greek Freak geschlossen und das in überzeugender Manier.

Der Forward legt in dieser Saison 27,4 Punkte, 12,6 Rebounds und 6,0 Assists pro Partie auf - dies alles sind Karrierebestwerte für den Superstar der Bucks. Dies alles geschieht mit einer beeindruckenden Effizienz. 64,4 Prozent True Shooting bei einer Usage Rate von 30,9 Prozent (Platz fünf in der Liga) sind ein beeindruckender Wert und in dieser Kombination unerreicht.

Antetokounmpo ist der unumstrittene Fixpunkt in seinem Team, nicht zuletzt dank Coach Mike Budenholzer, der ein System installierte, welches nicht nur dem Griechen perfekt auf den Leib geschneidert ist, sondern wovon auch das komplette Team profitiert. Steht Giannis auf dem Feld, erzielen die Bucks pro 100 Ballbesitze rund 13 Punkte mehr als der Gegner, absoluter Spitzenwert in der Association.

Bucks-Star Giannis Antetokounmpo: Pure Dominanz in der Zone

Sitzt Antetokounmpo auf der Bank oder ist gar verletzt, rauscht die Top-5-Offense der Bucks aber in den Keller auf ein Niveau der Phoenix Suns oder der New York Knicks ab. Dass Milwaukee dennoch immerhin fünf der neun Spiele ohne Giannis gewonnen hat, liegt am robusten System von Budenholzer, welches darauf basiert, die Zone zuzustellen. Der Gegner muss die Bucks aus der Distanz bestrafen, sonst setzt es Pleiten.

Die wahre Qualität des Griechen ist aber natürlich die unglaubliche Dominanz in der gegnerischen Zone. Nur Rudy Gobert hat mehr Dunks als der Bucks-Star auf dem Konto mit dem Unterschied, dass beim Franzosen 80 Prozent der Slams vorbereitet wurden, bei Antetokounmpo sind es dagegen gerade einmal 58 Prozent.

So sehr zum Beispiel James Harden den Kontakt sucht, braucht der Greek Freak dies gar nicht zu tun. Nach Jahren im Kraftraum prallen die Gegenspieler unter dem Korb nur so an ihm ab. So kommen Spiele wie gegen Philadelphia zu Stande, als die Sixers den möglichen MVP eigentlich gut im Griff hatten, dieser am Ende aber plötzlich ein Career High von 52 Punkten auf dem Konto hatte.

NBA: Die Dunk-Maschinen der Liga - Gobert übertrifft sogar Giannis © getty 1/21 Rudy Gobert hat mit sechs Dunks gegen die Phoenix Suns einen neuen Rekord aufgestellt. 275 Dunks in einer Saison hat seit 1998 keiner erreicht, auch nicht Shaq. SPOX zeigt darum die besten 20 Dunker der bisherigen Saison. © getty 2/21 Platz 20: Alex Len (Atlanta Hawks): 100 Dunks bei 119 Versuchen (84,0 Prozent). © getty 3/21 Platz 19: Kevin Durant (Golden State Warriors): 101 Dunks bei 107 Versuchen (94,4 Prozent). © getty 4/21 Platz 18: Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 103 Dunks bei 114 Versuchen (90,4 Pozent). © getty 5/21 Platz 17: Mason Plumlee (Denver Nuggets): 107 Dunks bei 115 Versuchen (93,0 Prozent). © getty 6/21 Platz 16: Steven Adams (Oklahoma City Thunder): 112 Dunks bei 132 Versuchen (84,8 Prozent). © getty 7/21 Platz 15: Ben Simmons (Philadelphia 76ers): 129 Dunks bei 144 Versuchen (89,6 Prozent). © getty 8/21 Platz 14: Deandre Ayton (Phoenix Suns): 130 Dunks bei 136 Versuchen (95,6 Prozent). © getty 9/21 Platz 13: Hassan Whiteside (Miami Heat): 133 Dunks bei 138 Versuchen (96,4 Prozent). © getty 10/21 Platz 12: Derrick Favors (Utah Jazz): 136 Dunks bei 150 Versuchen (90,7 Prozent). © getty 11/21 Platz 11: Andre Drummond (Detroit Pistons): 138 Dunks bei 161 Versuchen (85,7 Prozent). © getty 12/21 Platz 10: John Collins (Atlanta Hawks): 139 Dunks bei 156 Versuchen (89,1 Prozent). © getty 13/21 Platz 9: Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 151 Dunks bei 164 Versuchen (92,1 Prozent). © getty 14/21 Platz 8: Jarrett Allen (Brooklyn Nets): 158 Dunks bei 179 Versuchen (88,3 Prozent). © getty 15/21 Platz 7: JaVale McGee (Los Angeles Lakers): 164 Dunks bei 177 Versuchen (92,7 Prozent). © getty 16/21 Platz 6: Willie Cauley-Stein (Sacramento Kings): 164 Dunks bei 188 Versuchen (87,2 Prozent). © getty 17/21 Platz 5: DeAndre Jordan (Dallas Mavericks/New York Knicks): 167 Dunks bei 195 Versuchen (85,6 Prozent). © getty 18/21 Platz 4: Montrezl Harrell (L.A. Clippers): 196 Dunks bei 204 Versuchen (91,2 Prozent). © getty 19/21 Platz 3: Clint Capela (Houston Rockets): 205 Dunks bei 222 Versuchen (92,3 Prozent). © getty 20/21 Platz 2: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 262 Dunks bei 287 Versuchen (91,3 Prozent). © getty 21/21 Platz 1: Rudy Gobert (Utah Jazz): 275 Dunks bei 306 Versuchen (89,9 Prozent).

MVP-Debatte: Giannis + Dreier = keine Diskussion

Es sieht einfach zu leicht aus, wie der Forward seine Punkte erzielt. Rund 10 Field Goals pro Partie legt Antetokounmpo auf, fast zweimal davon verwandelte er auch den Wurf mit Foul. Kein anderer Akteur komplettierte mehr And-1s als Giannis, ein weiteres Merkmal, dass der Bucks-Star unstoppable ist.

Diese Dominanz ist aber auch am anderen Ende des Courts gegeben, weswegen Giannis Erster im Player Efficiency Ranking ist. Führend ist Antetokounmpo zudem bei den Defensive Win Shares, Win Shares, Defensive Box Plus/Minus und im Defensiv-Rating. Vieles spricht dafür, dass Giannis auch im Rennen um den Defensive Player of the Year in der Verlosung sein sollte. Verteidigt der Greek Freak am Ring, liegt die Quote der Gegenspieler bei gerade einmal 53,1 Prozent, die Differenz zum Durchschnitt beträgt 9,4 Prozent (Platz 15, davor nur Center).

Weiß man all dies, ist es eigentlich nur folgerichtig, dass ein Top-3-Spieler an beiden Enden des Feldes, der sein Team zur besten Bilanz der kompletten NBA führen wird, auch der wertvollste Spieler ist. Ach ja: Sollte Giannis tatsächlich mal 35 Prozent seiner Dreier bei vier bis fünf Versuchen pro Spiel treffen, brauchen wir die Diskussion wohl überhaupt nicht mehr führen.