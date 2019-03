NBA Livestream: Dirk Nowitzki trifft auf Dennis Schröder - Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder kostenlos live sehen

Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks treffen am Sonntag um 21.30 Uhr auf die Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder. Es könnte die letzte Partie zwischen den beiden besten deutschen Basketballern sein. SPOX überträgt das Spiel im kostenlosen Livestream.

Wo gibt es Dirk Nowitzki vs. Dennis Schröder im Livestream?

Die Partie wird ab 21.30 Uhr auf SPOX im kostenlosen Livestream übertragen. Des Weiteren überträgt das Streaming-Portal DAZN das Spiel. DAZN zeigt jede Nacht mindestens ein Spiel und hat sich auch für die anstehenden Playoffs jede Menge Spiele gesichert. Wer keine einzige Minute aller Spiele verpassen will, ist mit dem NBA League Pass richtig beraten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nowitzki vs. Schröder: Das elfte Duell in der NBA live

Zum nun elften Mal heißt es in der NBA Dirk gegen Dennis, Nowitzki gegen Schröder. Die beiden deutschen Basketball-Aushängeschilder, die bei der EM 2015 im eigenen Land noch zusammen für den DBB aufliefen, messen sich am Sonntag in Oklahoma City zum wahrscheinlich letzten Mal in der NBA.

Zum ersten Mal findet dieses Duell in OKC statt, nachdem Schröder im Sommer von Atlanta nach Oklahoma City getradet wurde. Im direkten Vergleich mit Nowitzki liegt der Point Guard klar vorne. Seine Teams gewannen insgesamt acht der zehn Duelle mit den Dallas Mavericks. Auch statistisch gesehen hat Schröder die Nase vorn. Der Aufbauspieler schenkte Dirk im Schnitt 18,6 Punkte und 4,5 Assists ein, während Dirkules lediglich 13,1 Zähler und 5,4 Boards verzeichnete.

Die Statistiken von Nowitzki und Schröder in direkten Duellen

Spieler Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists Steals Dirk Nowitzki 26,9 13,1 41,4 27,9 5,4 2,1 0,7 Dennis Schröder 27,1 18,6 51,7 45,7 2,6 4,5 0,8

Neben dem kleinen Privatduell geht es vor allem für die Thunder um jede Menge in dieser Partie. OKC kämpft noch um eine gute Position für die Playoffs, zuletzt fielen die Thunder von Platz zwei sogar auch Position acht zurück. Durch die kleine Schwächephase ist so auch der mögliche Heimvorteil in der ersten Runde in weite Ferne gerückt.

Ganz anders verhält es sich in Dallas. Die Mavs waren bis zum Trade für Kristaps Porzingis ein ernstzunehmender Kandidat für die Postseason, mussten in der Folge aber abreißen lassen. Nun geht es noch darum, Nowitzki einen gebührenden Abschied zu bescheren und Super-Rookie Luka Doncic den Award des besten Neulings der Liga zu bringen.

© getty

Wo und wann spielen die Thunder gegen die Mavericks