NBA: Derzeitige Matchups, Tiebreaker, Playoff-Baum und ausstehende Duelle

Die Regular Season neigt sich dem Ende zu und die meisten Teams haben ihren Platz in den Playoffs bereits gesichert. SPOX zeigt, wie die Paarungen in den Playoffs im Moment aussehen würden und wie es um die Tiebreaker steht.

Western Conference

Im Westen stehen die acht Playoff-Teilnehmer im Prinzip fest. Sacramento auf Platz neun hat zwar noch theoretische Chancen, wird den Rückstand unter normalen Umständen aber nicht mehr aufholen können. Nun bleibt lediglich die Frage offen, wie sich die einzelnen Teams platzieren werden.

GSW DEN HOU POR UTA LAC SAS OKC Warriors (50-23) - 2-1 1-3 2-2 2-1 2-1 1-2 2-1 Nuggets (49-23) 1-2 - 1-2 2-0 1-2 3-1 1-2 3-0 Rockets (47-27) 3-1 2-1 - 1-2 2-2 0-2 2-1 1-2 Blazers (46-27) 2-2 0-2 2-1 - 2-2 3-1 2-2 1-3 Jazz (44-30) 1-2 2-1 2-2 2-2 - 2-0 2-1 0-4 Clippers (44-30) 1-2 1-3 2-0 1-3 0-2 - 2-2 2-1 Spurs (43-31) 2-1 2-1 1-2 2-2 1-2 2-2 - 2-1 Thunder (43-31) 1-2 0-3 2-1 3-1 4-0 1-2 1-2 -

So würden die NBA Playoffs im Moment im Westen aussehen

Team 1 Team 2 (1) Golden State Warriors (8) Oklahoma City Thunder (2) Denver Nuggets (7) San Antonio Spurs (3) Houston Rockets (6) L.A. Clippers (4) Portland Trail Blazers (5) Utah Jazz

Eastern Conference

Im Osten sieht die Situation noch ein wenig anders aus. Selbst Charlotte auf Platz 10 hat noch Chancen in die Playoffs einzuziehen, während die ersten Fünf noch völlig offen sind.

MIL TOR PHI IND BOS DET BKN MIA ORL CHA Bucks (55-19) - 3-1 1-1 3-1 2-1 4-0 2-0 2-1 2-1 3-1 Raptors (51-23) 1-3 - 3-1 2-1 2-2 0-3 2-1 3-0 1-2 1-1 Sixers (47-27) 1-1 1-3 - 3-1 1-3 3-1 1-2 2-0 2-1 4-0 Pacers (45-29) 1-3 1-2 - 1-1 1-1 2-0 3-0 1-2 2-1 Celtics (43-31) 1-2 2-2 3-1 1-1 - 3-1 2-1 1-1 0-2 2-2 Pistons (37-36) 0-4 3-0 1-3 1-1 1-3 - 1-2 2-2 2-1 0-3 Nets (38-37) 0-2 1-2 1-2 0-2 1-2 2-1 - 1-2 2-1 2-2 Heat (36-37) 1-2 0-3 0-2 0-3 1-1 2-2 2-1 - 1-2 2-2 Magic (36-38) 1-2 2-1 1-2 2-1 2-0 1-2 1-2 2-1 - 1-2 Hornets (34-39) 1-3 1-1 0-4 1-2 2-2 3-0 2-2 2-2 2-1 -

So würden die NBA Playoffs im Moment im Westen aussehen

Team 1 Team 2 (1) Milwaukee Bucks (8) Miami Heat (2) Toronto Raptors (7) Brooklyn Nets (3) Philadelphia 76ers (6) Detroit Pistons (4) Indiana Pacers (5) Boston Celtics

NBA Playoffs 2019: Die wichtigsten Termine

In der Nacht vom 10. auf den 11. April 2019 findet der letzte Spieltag der regulären Saison statt, dann wird auch Dirk Nowitzki sein vielleicht letztes Spiel in der NBA absolvieren. Nur wenige Tage später beginnt dann die für viele Basketball-Fans schönste Zeit des Jahres.

Am Samstag, den 13. April 2019, startet die erste Playoff-Runde, einige Spiele werden dabei auch wieder zur deutschen Primetime am Samstagabend zu sehen ein. Frühestens am 27. April, spätestens jedoch am 30. April geht es mit den Conference Semifinals weiter.

Der Start der Conference Finals ist für den 14./15. Mai angesetzt (frühestens 12./13. Mai) und gut zwei Wochen später beginnen die NBA Finals. Ab dem 30. Mai werden die Sieger der Eastern und Western Conference um die Larry O'Brien-Trophy kämpfen.

NBA Playoffs 2019: Übertragung TV, Livestream

Die NBA Playoffs werden nicht im TV zu sehen sein, dafür überträgt der Streaming-Dienst DAZN ausgewählte Partien. Bereits in der regulären Saison hat das Internet-Portal 189 Spiele der besten Baskeztballliga der Welt im Angebot, in der Postseason kommen einige weitere Spiele hinzu.

DAZN hat neben der NBA auch weitere US-Sportligen wie die NFL, NHL oder MLB sowie zahlreiche Fußball-Top-Ligen im Angebot. Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro im Monat, der erste Monat ist kostenlos.

Auch auf SPOX werden einzelne Partien der Playoffs im Livestream übertragen. Jeden Sonntagabend bis zu den Conference Finals gibt es bei SPOX eine Partie live und kostenlos zu sehen.