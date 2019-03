NBA Ergebnisse: Revanche geglückt! Giannis und die Bucks erledigen Cleveland

Den Milwaukee Bucks gelingt wenige Tage nach der Niederlage gegen die Cavs die verdiente Revanche und die Clippers feiern einen wichtigen Pflichtsieg im Kampf um den Heimvorteil im Westen.

New York Knicks (14-60) - Los Angeles Clippers (44-30) 113:124 (BOXSCORE)

Im Kampf ums Playoff-Heimrecht im wilden Westen feierten die Clippers einen wichtigen Auswärtssieg im Madison Square Garden, wodurch L.A. vorerst mit OKC und den Jazz auf Platz 5 gleichzieht. Für die Knicks hagelte es bereits die 60. Niederlage der laufenden Saison - gleichbedeutend mit der zweiten 60-Niederlagen-Saison der Franchise-Geschichte.

Bei den Clippers war erneut Lou Williams mit 29 Punkten der beste Scorer (9/20), gefolgt von Danilo Gallinaro (26 Punkte, 5/16 FG), der auf dem besten Weg ist, die beste Scoring-Saison seiner Karriere hinzulegen. Bei dem "besten Team aus Los Angeles", wie Patrick Beverly es vor der Saison schon prognostizierte, war auch Montrezl Harrell (24 Punkte, 8/12 FG) wieder mal ein ganz wichtiger Faktor.

Größter Lichtblick auf Seiten der Knickerbockers war Point Guard Emanuel Mudiay, der starke 26 Zähler (10/19 FG) auflegte, 7 Assists verteilte und sich 6 Boards schnappte. Rookie-Hoffnung Kevin Knox musste kurz der Halbzeit - nach einem Zusammenprall mit Beverly - den Platz verlassen und humpelte direkt in die Kabine. Er kehrte in der zweiten Hälfte nicht mehr in die Partie zurück.

Milwaukee Bucks (55-19) - Cleveland Cavaliers (19-55) 127:105 (BOXSCORE)

Die Bucks kamen stark in die Partie (drei schnelle Dreier von 'Splash Mountain' Brook Lopez), verpassten es in der Folge aber ihren Vorsprung weiter auszubauen, sodass die Cavs "nur" mit -5 in die erste Unterbrechung gingen. Im zweiten Viertel revidierten die Bucks die Verhältnisse mit einem 14:0-Run jedoch ziemlich schnell und gingen mit einer komfortablen 13-Punkte-Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause schalteten Giannis und Co. mehr und mehr in den Verwaltungsmodus, spielten offensiv souverän und ließen in der Defensive wenig anbrennen. Trotz einiger guter Aktionen schafften es die Cavs nicht mehr, den Rückstand auf weniger als 10 Punkte zu drücken.

Bester Mann bei Milwaukee war einmal mehr MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo, der 26 Punkte scorte, 7 Assists verteilte, sich 10 Boards schnappte und auch starke 4 Würfe blockte. Bei Cleveland überzeugte vor allem Kevin Love mit einem starken Double-Double (20 Punkte, 19 Rebounds) - an der deutlichen Niederlage konnte aber auch der ehemalige All-Star nichts ändern.

Die weiteren Spiele der Nacht:

