NBA Spielbericht: Statement! Sixers mit dominantem Embiid trotzen Career High von Antetokounmpo

Die Philadelphia 76ers haben mit einem Sieg beim Spitzenreiter der Eastern Conference, den Milwaukee Bucks, ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Sixers trotzten dabei auch den 52 Punkten von Giannis Antetokounmpo, der ein neues Career High aufstellte. Matchwinner war aber Joel Embiid, der beim xx auch starke 38 Punkte auflegte

Malcolm Brogdon (Ferse) wird den Bucks länger fehlen, deswegen bekam Nikola Mirotic seinen ersten Start für Milwaukee. Der Beginn der Gäste war aber deutlich besser: J.J. Redick streute 8 schnelle Zähler ein, Ben Simmons setzte mit einem krachenden Putback-Dunk ein Ausrufezeichen. Die Bucks nahmen dagegen unglaublich viele Dreier und blieben mit nach einem Viertel dran (28:31).

Philly hatte aber auch viel Glück, weil Milwaukee haufenweise Eckendreier liegen ließen. Die Sixers suchten dagegen vermehrt den Weg in die Zone, wo aber Giannis Antetokounmpo und Brook Lopez solide ihren Mann standen. Gegen den One-Two-Punch aus Redick und Joel Embiid waren aber auch sie teilweise machtlos. Die Gäste setzten sich ein wenig ab, weil Milwaukee nun zu wenig Stops gelangen. Einige Dreier verschafften den Gastgebern aber ein wenig Luft. Dennoch führten die Gäste mit 62:53 zur Pause.

Antetokounmpo legte dann los wie die Feuerwehr und erzielte alleine im dritten Viertel 17 Punkte, auch weil er schon seinen dritten Dreier versenkte. Philly hatte aber immer eine Antwort parat: Redick setzte bis dahin nicht einen Distanzwurf daneben und auch Jimmy Butler kam immer besser in Schwung. Mit 81:88 für die Gäste ging es so in den Schlussabschnitt.

Showdown zwischen Antetokounmpo und Embiid

Die Sixers trafen dann aber wieder vier Würfe in Folge und bauten den Vorsprung in einer Phase wieder aus, als der Greek Freak pausierte. Bucks-Coach Mike Budenholzer reagierte, brachte seinen Star schnell wieder zurück. Doch auf der Gegenseite glänzte Embiid weiter und zwar mit gleich zwei Drei-Punkt-Spielen. Aber auch Antetokounmpo zog nun immer wieder zum Korb und bekam die Pfiffe. Auch der schwache Middleton traf zwei Dreier am Stück (111:116).

Milwaukee gab nicht auf, Giannis hatte inzwischen sein Career High erreicht, bevor Embiid mit einem eiskalten Dreier 34 Sekunden vor Schluss den Deckel auf die Partie machte und dem Hexenkessel in Wisconsin jegliche Hoffnung raubte. Ein Triple von Lopez brachte Milwaukee noch einmal auf drei Punkte ran, doch Embiid blieb an der Linie eiskalt.

Embiid war für Philly mit 40 Punkten, 15 Rebounds und 6 Assists der Fixpunkt in der Offense, Butler drehte mit 14 seiner 27 Punkte im Schlussviertel auf. Redick steuerte weitere 19 Zähler bei. Ben Simmons (8, je 9 Boards, Assists) hielt sich dagegen ein wenig zurück, auch Tobias Harris (12) war solide.

Bei den Gastgebern erhielt der bärenstarke Antetokounmpo (52, 15/26 FG, 19/21 FT, 16 Rebounds, 7 Assists) zu wenig Unterstützung, D.J. Wilson (13) war da noch ein Lichtblick von der Bank. Khris Middleton (19) und Eric Bledsoe (12) blieben dagegen weitgehend blass.

NBA: Die besten 15 NBA-Center laut ESPN Real Plus-Minus © getty 1/21 Zum gestrigen 25. Geburtstag von Joel Embiid haben wir uns gefragt, wer derzeit eigentlich die besten NBA-Center sind - und dazu mal ESPNs Real Plus-Minus konsultiert! Die Top 15 (mit einigen Überraschungen) ... © getty 2/21 Was genau ist RPM? Einfach erklärt geht es dabei um den durchschnittlichen Einfluss eines Spielers auf sein Team pro 100 Offensiv- und Defensiv-Ballbesitze. Mit einbezogen werden dabei die Mit- und Gegenspieler, die zeitgleich auf dem Court stehen. © getty 3/21 Honorable Mentions: Einige der nominell besten Center sind in dieser Saison nicht in der Top 15 zu finden. Wenig verwunderlich ist es bei DeMarcus Cousins (31), der nach seiner schweren Verletzung erst wieder in Gang kommen muss … © getty 4/21 … deutlich überraschendere “Ausfälle”: Steven Adams (Platz 18), Myles Turner (20), LaMarcus Aldridge (24), Clint Capela (37), Deandre Ayton (42) … © getty 5/21 … der einzige Deutsche, der in der Liste geführt wird, ist Moritz Wagner auf Platz 52 (RPM: -1,09). © getty 6/21 Den vorletzten Platz belegt etwas überraschend JaVale McGee von den Lakers (-2,67) - und auf dem letzten Platz landet weit abgeschlagen Mo Bamba von den Magic (-4,66). Und nun zur Top 15! © getty 7/21 Platz 15: DeAndre Jordan (Dallas Mavericks/New York Knicks) - Offensive Real Plus-Minus: -2,29 - Defensive Real Plus-Minus: 4,03 - Real Plus-Minus: 1,74 © getty 8/21 Platz 14: Nene Hilario (Houston Rockets) - ORPM: -1,68 - DRPM: 3,44 - Real Plus-Minus: 1,76 © getty 9/21 Platz 13: Boban Marjanovic (Los Angeles Clippers/Philadelphia 76ers) - ORPM: -0,88 - DRPM: 2,67 - Real Plus-Minus: 1,79 © getty 10/21 Platz 12: Hassan Whiteside (Miami Heat) - ORPM: -1,84 - DRPM: 3,88 - Real Plus-Minus: 2,04 © getty 11/21 Platz 11: Andre Drummond (Detroit Pistons) - ORPM: 0,13 - DRPM: 2,27 - Real Plus-Minus: 2,4 © getty 12/21 Platz 10: Marc Gasol (Memphis Grizzlies/Toronto Raptors) - ORPM: 0,42 - DRPM: 2,12 - Real Plus-Minus: 2,54 © getty 13/21 Platz 9: Al Horford (Boston Celtics) - ORPM: 1,16 - DRPM: 1,89 - Real Plus-Minus: 3,05 © getty 14/21 Platz 8: Kevon Looney (Golden State Warriors) - ORPM: 0,91 - DRPM: 2,18 - Real Plus-Minus: 3,09 © getty 15/21 Platz 7: Brook Lopez (Milwaukee Bucks) - ORPM: 0,16 - DRPM: 3,36 - Real Plus-Minus: 3,52 © getty 16/21 Platz 6: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - ORPM: 3,19 - DRPM: 1,12 - Real Plus-Minus: 4,31 © getty 17/21 Platz 5: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - ORPM: 2,08 - DRPM: 2,34 - Real Plus-Minus: 4,42 © getty 18/21 Platz 4: Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers) - ORPM: 0,85 - DRPM: 3,63 - Real Plus-Minus: 4,48 © getty 19/21 Platz 3: Rudy Gobert (Utah Jazz) - ORPM: 0,28 - DRPM: 4,23 - Real Plus-Minus: 4,51 © getty 20/21 Platz 2: Nikola Vucevic (Orlando Magic) - ORPM: 1,94 - DRPM: 3,48 - Real Plus-Minus: 5,42 © getty 21/21 Platz 1: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - ORPM: 4,68 - DRPM: 1,66 - Real Plus-Minus: 6,34

Die wichtigsten Statistiken

Milwaukee Bucks (52-18) vs. Philadelphia 76ers (45-25) 125:130 (BOXSCORE)

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Das war wohl das Motto der Bucks. Schon nach einem Viertel hatte mit Ausnahme von Tony Snell jeder Spieler mindestens einen Dreier genommen. Insgesamt feuerten die Bucks in den ersten zwölf Minuten 18-mal aus der Distanz auf den Korb, die fünf Treffer waren dabei aber ausbaufähig.

Die schwache Ausbeute brach den Bucks nach dem Wechsel letztlich auch das Genick. Es wollte aus der Distanz nichts mehr fallen. Im dritten Viertel waren es nur 2/12, in der gesamten zweiten Halbzeit 5/20 vom Perimeter. Besser machten es die Gäste aus Philadelphia, die über die 48 Minuten 47 Prozent von draußen trafen.

Die Bucks sind alleine durch Antetokounmpo auf Forward ein großes Team, aber gegen die Sixers ist in dieser Liga unter den Brettern kein Kraut gewachsen. Philadelphia war erneut unglaublich dominant beim Rebound. Mit 54:44 ging das Duell an die Gäste, die sich obendrein starke 15 Offensiv-Rebounds schnappten.

Ein Problem der Sixers war in der ersten Halbzeit die Defense in Transition. Unglaubliche 25 Punkte erzielten die Bucks so im Fastbreak und konnten so einigermaßen die Probleme im Halbfeld (nur 10/37 FG in der ersten Halbzeit) kaschieren. Vor allem am Ring ging für die Gastgeber sehr wenig. 9/19 FG in direkter Ringnähe sind einfach nicht gut.

Der Star des Spiels

Joel Embiid. Manchmal verliebte sich der Sixers-Star zu sehr in seinen Distanzwurf, doch ansonsten war Embiid mal wieder die dominante Figur bei Philly. Weder Lopez noch Giannis hatten dauerhaft ein Rezept gegen die Finesse und Urgewalt des Kameruners, der diesmal auch ohne Ballverlust blieb. Dass Redick so effizient war, war auch das Verdienst von Embiid, da das Two-Man-Game der beiden weiter kaum zu verteidigen ist. Auch defensiv war das gegen Giannis anständig, auch wenn der Grieche der Topscorer der Partie war.

NBA: Der SPOX Re-Draft 2014: Wer hätte der erste Pick sein sollen? © getty 1/21 Jabari Parker wird heute 24 Jahre alt. Der Wizards-Forward war 2014 der zweite Pick im Draft, konnte (auch wegen Verletzungen) sich nie endgültig durchsetzen. Wir sortieren den Jahrgang noch einmal neu. © getty 2/21 1: Minnesota Timberwolves – Joel Embiid (3) (Pick: Andrew Wiggins). Embiid galt schon damals als bester Spieler, Verletzungen schreckten aber auch die Wolves ab. Der Center ist aber die klare Nummer eins. © getty 3/21 2: Milwaukee Bucks – Nikola Jokic (41) (Jabari Parker): Übergewichtig war er, der Joker. Keiner ahnte, dass im Serben ein All-Star schlummert. Auch an Position zwei gibt es darum keine Diskussion. © getty 4/21 3: Philadelphia 76ers – Andrew Wiggins (1) (Joel Embiid): 2014 fiel Philly Embiid in den Schoß, nun bleibt Wiggins übrig. Das Potenzial des Kanadiers ist unbestritten, darum geht er an 3 weg. © getty 5/21 4: Orlando Magic – Aaron Gordon (4) (Aaron Gordon): All-Star-Potenzial hat auch weiterhin Gordon, nur dass er in Orlando teils falsch eingesetzt wird. Wir lassen an dieser Stelle mal AG in Orlando. © getty 6/21 5: Utah Jazz – Zach LaVine (13) (Dante Exum): Die Jazz waren auf der Suche nach einem dynamischen Guard, warum also nicht LaVine trotz aller defensiver Mängel? Exum kämpfte dagegen zu häufig mit Verletzungen. © getty 7/21 6: Boston Celtics – Marcus Smart (6) (Marcus Smart): Den Smart-Pick bereut man in Boston sicherlich nicht. Deswegen gibt es an Position sechs keine Veränderung. © getty 8/21 7: Los Angeles Lakers – Clint Capela (25) (Julius Randle): Die Lakers waren im vollen Tank-Mode, sie hatten also Zeit, ein Projekt wie Capela anzugehen. Capela ist dabei der modernere Big im Gegensatz zu Randle. © getty 9/21 8: Sacramento Kings – Spencer Dinwiddie (38) (Nik Stauskas): Die Kings mit Boogie stellen ihrem Star einen echten Spielmacher hin. Hier wäre ohnehin fast jeder Pick besser als Stauskas gewesen. © getty 10/21 9: Charlotte Hornets – Bogdan Bogdanovic (27) (Noah Vonleh): Charlotte holt sich dagegen Entlastung für Kemba, auch wenn Bogi noch in Europa bleiben wird. Es spart MJ aber auch ein wenig Geld, das ist nie zu unterschätzen. © getty 11/21 10: Orlando Magic – Jusuf Nurkic (16) (Elfrid Payton): Orlando wusste dagegen noch nicht, wo sie bei Vucevic sind, also wird ein weiterer Big geholt. © getty 12/21 11: Chicago Bulls – Gary Harris (19) (Doug McDermott): Die Bulls suchten Shooting und bekommen mit Harris auch noch einen guten Verteidiger, der Chicago auch in den Playoffs geholfen hätte. © getty 13/21 12: Philadelphia 76ers – Julius Randle (7) (Dario Saric): Der Saric-Pick war sicher nicht schlecht, aber mit Randle liegen die Sixers da auch nicht verkehrt. © getty 14/21 13: Minnesota Timberwolves – Jerami Grant (39) (Zach LaVine): Die Wolves komplettieren ihren Frontcourt. Mit Grant kommt ein Athletik-Monster, der mit Embiid ein brutales Defensiv-Tandem bildet. © getty 15/21 14: Phoenix Suns – Dario Saric (12) (T.J. Warren): So schnappen eben die Suns bei Saric zu. Auf Forward ist die Zukunft der Morris-Brüder unklar, Saric ist so etwas wie die Versicherung. © getty 16/21 15: Atlanta Hawks – Joe Harris (10) (Adreian Payne): Ist Harris nicht der Prototyp für das System Bud? Hinter Kyle Korver lernt Harris alle Kniffe und explodiert schon viel früher. Payne war dagegen ein furchtbarer Pick © getty 17/21 16: Denver Nuggets – Elfrid Payton (33) (Jusuf Nurkic): In der Mile High City wird schnelles Spiel bevorzugt, da passt Payton super rein. Center hat Denver ohnehin wie Sand am Meer. © getty 18/21 17: Boston Celtics – T.J. Warren (14) (James Young): Danny Ainge hat ein Faible für Flügelspieler, Warren ist der Beste, der übrig ist. James Young ist inzwischen nicht mal mehr in der Liga. © getty 19/21 18: Phoenix Suns – Rodney Hood (23) (Tyler Ennis): Gleiches gilt für Ennis. Die Suns holen stattdessen in Hood einen weiteren Flügel, der werfen kann. © getty 20/21 19: Denver Nuggets – Jabari Parker (2) (Gary Harris): Okay, Denver erbarmt sich, Defense wird in der Höhe eh nicht gespielt. Vielleicht hätte sich Parker ja tatsächlich bei den Nuggets zu einem Star entwickeln können. © getty 21/21 20: Toronto Raptors – Kyle Anderson (30) (Bruno Caboclo): Anderson ist ein solider Verteidiger und Spielmacher für den Flügel und kann dem Playoff-Team schnell helfen. No Brainer.

Der Flop des Spiels

Eric Bledsoe. Die Minuten ohne Antetokounmpo gingen ganz klar an die Sixers, auch weil Bledsoe nicht konstant Offense für die Bucks generieren konnte. Es war teilweise schon arg planlos, wie Milwaukee Boban Marjanovic attackierte. Das ist vor allem Bledsoe (und auch Middleton) anzukreiden, due gegen den Hünen nie den Drive suchtne und stattdessen farblose Dreier warfen, die alle nur auf den Ring klatschten. Auch schwach: Mirotic, der bei seinem Starter-Debüt kein Faktor (0/5 Dreier) war.

Coaching Move des Spiels

Das kam unerwartet. Embiid sollte Giannis im direkten Duell kaltstellen und das gelang dem Kameruner auch sehr gut. Außer einem Bucket in Transition hatte der Grieche große Probleme, am Ring abzuschließen. Letztlich kam Antetokounmpo zwar auch auf seine Punkte, aber der Bucks-Star musste hart dafür arbeiten. Embiid konnte durch das Matchup auch immer mal wieder unter dem Korb aushelfen, wenn der Grieche am Perimeter stand, da der Sixers-Center Giannis dort komplett ignorierte. In der zweiten Halbzeit bekamen die Bucks aber häufiger die Switches, welche Antetokounmpo gegen kleinere Gegenspieler stets gnadenlos bestrafte.