NBA Spielbericht: LeBron James überholt Michael Jordan - Lakers verlieren gegen Denver

LeBron James hat Michael Jordan in der All-Time-Scoring-List überholt und liegt nun auf Platz 4. Trotz seiner 31 Punkte konnten die Los Angeles Lakers (30-34) aber wieder nicht gewinnen. Die Denver Nuggets (42-21) entschieden das Spiel mit 115:99 (BOXSCORE) für sich.

Los Angeles Lakers (30-34) vs. Denver Nuggets (42-21) 99:115 (BOXSCORE)

5:38 Minuten waren im zweiten Viertel noch zu spielen, da wurde LeBron James unter dem Korb von Rajon Rondo bedient. Der Superstar legte den Ball in den Korb und wurde dabei noch von Torrey Craig gefoult. Es waren seine Punkte 13 und 14 an diesem Abend.

Er hatte soeben Michael Jordan in der All-Time-Scoring-List überholt. Fans, Mitspieler und Gegner feierten ihn und gratulierten. Nachdem er den Freiwurf versenkte, gab es eine Auszeit und ein Tributvideo wurde zu seinen Ehren auf dem Videowürfel abgespielt. Dabei wurde King James von seinen eigenen Emotionen übermannt. LeBron saß am Ende der Bank, seinen Kopf in einem Handtuch vergraben und ließ die Tränen laufen.

LeBron James überholt Michael Jordan

Selbst für jemanden, der in seiner Karriere bereits alles erreicht hat und Unmengen an Bestmarken aufgestellt hat, ist es eben noch etwas Besonderes, sein Idol in einer so bedeutenden Statistik zu überholen.

Nachdem dieses alles überfrachtende Thema abgehakt war, rückte auch das Spiel in den Vordergrund. Und da kämpfen die Lakers immer noch um die minimale Chance, die Playoffs zu erreichen. Bei der personellen Situation wird das nicht leichter. Gegen Denver musste Los Angeles auf Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma und Tyson Chandler verzichten.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: LeBron James überholt Michael Jordan © getty 1/26 LeBron James hat den nächsten Meilenstein in seiner großartigen Karriere erreicht und sein Idol Michael Jordan in der All-Time-Scoring-List überholt © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic. © getty 5/26 PLATZ 22: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 6/26 PLATZ 21: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers. © getty 7/26 PLATZ 20: Vince Carter (1998 - heute) - 25.302 Punkte in 1.466 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Atlanta Hawks (Stand 07.03.2019) © getty 8/26 PLATZ 19: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.551 Punkte in 1.064 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand 22.11.2018). © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets. © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics. © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers. © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic. © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks. © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors. © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets. © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks.. © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. © getty 20/26 PLATZ 7: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.364 Punkte in 1.504 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 07.03.2019) © getty 21/26 PLATZ 6: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers. © getty 22/26 PLATZ 5: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards. © getty 23/26 PLATZ 4: LeBron James (2003 - heute) - 31.561 Punkte in 1.190 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand 07.03.2019) © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers. © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers.

Die Personalnot spülte auch Moritz Wagner in die Rotation und der deutsche Rookie machte seine Sache nach anfänglicher Nervosität - unter anderem setzte er einen Dunk auf den Ring - ordentlich. Der Big Man stand insgesamt 26 Minuten auf dem Feld und erzielte dabei 11 Punkte. Isaac Bonga erhielt zwei Minuten in der Garbage Time und kam auf 2 Punkte.

Lakers-Aufholjagd wird nicht belohnt

Denver nutzte den Hype um LeBrons Rekordjagd und setzte sich im ersten Viertel früh ab. Mit einer 18-Punkte-Führung gingen die Nuggets ins zweite Viertel, aber mit fortlaufender Spieldauer bissen sich die gebeutelten Lakers besser ins Spiel. Anfang des Schlussviertels hatten sie den ehemals 23 Punkte betragenden Rückstand auf 2 Punkte eingeschmolzen.

Doch die Nuggets blieben ruhig und bauten den Vorsprung nach und nach wieder aus, auch weil die unerfahrenen Spieler an James' Seite sich zu viele Fehler leisteten. LeBron (7 Rebounds, 7 Assists) war mit 31 Punkten der Topscorer der Lakers, JaVale McGee kam auf 16 Punkte.

Auf Seiten Denvers kratzte Nikola Jokic (12 Punkte, 17 Rebounds, 8 Assists) knapp an einem Triple-Double vorbei. Alle Starter der Nuggets punkteten zweistellig. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie findet Denver zurück in die Spur. Für L.A. war es vierte Niederlage in Serie und die achte in den letzten zehn Spielen. Die Playoffs rücken in immer weitere Ferne.