NBA Spielbericht: Golden State Warriors siegen im Topspiel bei den Sixers

Die Golden State Warriors (44-19) haben das Topspiel gegen die Philadelphia 76ers (40-23) mit 120:117 (BOXSCORE) gewonnen und damit Platz 1 im Westen gefestigt. Kevin Durant war mit 34 Punkten der beste Werfer der Warriors.

Die Warriors mussten auf Klay Thompson verzichten, der sich im Spiel gegen Orlando eine leichte Knieprellung zuzog. Dazu fehlte mit Kevon Looney eine Big-Man-Alternative. Auf Seiten Philadelphias fehlte Joel Embiid das fünfte Spiel in Serie. Doch der Franchise-Player der Sixers hielt vor dem Spiel ein intensives Workout ab und wird in der kommenden Woche wieder auf dem Parkett stehen.

Beide starteten erwartungsgemäß mit einer hohe Pace. Philly hatte den besseren Start, attackierte immer wieder den Korb oder verschaffte Tobias Harris über Pick-and-Rolls angenehme Matchups. Es war schon auffällig, wie konsequent die Sixers-Offense in Abwesenheit von Embiid über den Ex-Clippers-Spieler lief.

Starke erste Hälfte von Simmons

Golden State brauchte ein wenig, um in den gewohnten Flow zu kommen. Mit einem 9:0-Lauf zum Ende des ersten Viertels schlossen die Warriors aber auf. mit 32:31 für die 76ers ging es in die erste Viertelpause.

Philadelphia erhöhte die defensive Intensität, doppelte nun konsequent Kevin Durant und scheute auch nicht vor harten Fouls zurück. So langte Mike Scott gegen Jordan Bell richtig hin, beide tauschten anschließend noch ein paar Nettigkeiten aus und bekamen dafür jeweils technische Fouls.

Die bessere Defense führte zwangsläufig zu einem guten Transition Game und daran hatte in erster Linie Ben Simmons seinen Anteil. Der Spielmacher der Sixers erzielte bis zur Pause 18 Punkte, so viele wie noch nie in seiner Karriere in der ersten Hälfte.

Mit einem 67:55 ging es in Halbzeit, auch weil die Sixers produktive Minuten von ihren Rollenspielern T.J. McConnell und Jonah Bolden erhielten.

Warriors-Run bringt Führung zurück

Doch die Warriors kamen wie entfesselnd aus der Kabine und holten sich mit einem 16:0-Lauf die Führung zurück. In der Folge entwickelte sich eine enge Partie mit einigen Führungswechseln. Dabei musste Golden State lange auf Curry verzichten, der mit Foulproblemen auf der Bank saß.

Bei den Sixers war es Scott, der Philly auf Kurs hielt. Der Forward spielte sich regelrecht in einen Rausch und versenkte Dreier um Dreier. Insgesamt sechs Triples versenkte er in der zweiten Halbzeit. Doch reichte es nicht zum Sieg, weil die Warriors einen Tick cleverer waren und die Sixers in der Crunchtime einige seltsame Entscheidungen trafen.

Topscorer der Partie war Durant mit 34 Punkten, Curry kam auf 28 Zähler und DeMarcus Cousins holte 25 Punkte. Auf Seiten Philadelphia war Simmons mit einem Triple-Double (25 Punkte, 15 Rebounds, 11 Assists) der auffälligste Akteur. Scott kam auf 22 Punkte, Butler holte 21 und Harris 20.

NBA: Die punktreichsten Spiele aller Zeiten - Are we talking about Defense? © getty 1/12 Irrer Thriller in Atlanta! Nach vierfacher Overtime und insgesamt 329 Punkten katapultieren sich die Bulls & Hawks im Ranking der punktreichsten Spiele aller Zeiten weit nach oben. SPOX präsentiert die Übersicht der High Scoring Games der NBA-Geschichte. © getty 2/12 PLATZ 11: Am 27. Februar 1959 duellierten sich die Boston Celtics mit den Minneapolis Lakers. Angeführt von Bob Cousy (31 Zähler) ging das Spiel mit 173:139 an die Kobolde (312 Punkte). © getty 3/12 PLATZ 10: Am 7. November 1990 schlugen die San Antonio Spurs die Denver Nuggets mit 161:153 (314 Punkte). Überragender Mann: David Robinson. © getty 4/12 PLATZ 7: Die Phoenix Suns gelten seit jeher als offensivstarke Mannschaft. Am 10. November 1990 fegten sie die Denver Nuggets mit 173:143 aus der Halle (316 Punkte). © getty 5/12 PLATZ 7: Auch Elvin Hayes weiß, wie man punktet. Am 12. März 1970 konnte aber auch er nicht verhindern, dass seine San Diego Rockets mit 151:165 gegen die Cincinnati Royals verloren (316 Punkte). © getty 6/12 PLATZ 7: Am 2. März 1962 legte Wilt Chamberlain 100 Punkte gegen die New York Knicks auf! Die All-Time-Performance brachte seinen Philadelphia Warriors einen 169:147-Sieg ein (316 Punkte). © getty 7/12 PLATZ 5: Nochmal die Phoenix Suns! Steve Nash, Shawn Marion, Amar'e Stoudemire und Co. spielten spektakulären Basketball. Am 7. Dezember 2006 besiegten sie die New Jersey Nets mit 161:157 (318) nach zweifacher Verlängerung. © getty 8/12 PLATZ 5: Kiki Vandeweghe ist ein oft vergessener Spieler, wenn es um die besten Scorer geht. Am 11. Januar 1984 streute er gegen die San Antonio Spurs 50 Punkte ein und verhalf seinen Denver Nuggets zu einem 163:155-Sieg (318 Punkte). © getty 9/12 PLATZ 4: Die Run-TMC-Ära der Golden State Warriors um Mitch Richmond, Chris Mullin und Tim Hardaway war legendär. Am 2. November 1990 schlugen die Dubs die Denver Nuggets mit 162:158 (320) - ohne Overtime! © getty 10/12 Platz 3: Die Chicago Bulls und Atlanta Hawks benötigten dagegen gleich vier Verlängerungen, um einen Sieger zu finden. Die Bulls gewannen am 1. März 2019 mit 168:161 (329) gegen die Hawks - es war das punktreichste Spiel im 21. Jahrhundert. © getty 11/12 PLATZ 2: George Gervin ging einst für die San Antonio Spurs auf Korbjagd. Am 6. März 1982 zerlegte er die Milwaukee Bucks mit 50 Punkten. Das Spiel ging nach dreifacher Verlängerung mit 171:166 an die Texaner (337 Punkte) © getty 12/12 PLATZ 1: Dreifache Verlängerung, insgesamt 370 Punkte: Isiah Thomas hatte mit den Detroit Pistons am 13. Dezember 1983 sichtlich Spaß, als sie die Denver Nuggets mit 186:184 besiegten

Die wichtigsten Statistiken

Philadelphia 76ers (40-23) vs. Golden State Warriors (44-19) 117:120 (BOXSCORE)

Ben Simmons hatte zur Halbzeit 18 Punkte auf seinem Konto, so viele gelangen ihm noch nie in der ersten Hälfte. Im zweiten Durchgang ging es zwar nicht so weiter, aber am Ende stand sein zehntes Triple-Double in dieser Saison. Es war das 22. in seiner Karriere. In seinem Alter hatten nur Magic Johnson und Oscar Robertson mehr Triple-Doubles gesammelt.

Mike Scott traf in den letzten vier Spielen 16 seiner 25 Dreier. Seine 22 Punkte sind Bestwert für ihn in dieser Saison.

Die Warriors haben zum 30. Mal in dieser Saison 120 oder mehr Punkte erzielt. Das ist Rekord in dieser Spielzeit. Damit haben sie bereits jetzt die Marke aus dem Vorjahr eingestellt.

DeMarcus Cousins erzielte zum dritten Mal in Folge mehr als 20 Punkte für die Warriors. Die 25 Zähler gegen Philly bedeuten für ihn Bestwert im Trikot der Dubs.

Philadelphia leistete sich 21 Turnover. Das sind sechs mehr als sie durchschnittlich fabrizieren und war gegen Golden State ein Grund dafür, dass es nicht zum Sieg reichte. Allein Simmons schenkte neun Mal den Ball her. Das ist einfach zu viel.

NBA: Die besten Scoring-Seasons aller Zeiten - Harden jagt die Maschinen © getty 1/18 Der 30-Punkte-Streak endete in dieser Woche, trotzdem ist James Harden nach wie vor auf einem irrsinnigen Kurs und legte nun schon wieder 58 Punkte nach. SPOX präsentiert zu dem Anlass die besten Scoring-Seasons der NBA-Geschichte! © getty 2/18 Platz 20: Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - 33,01 Punkte pro Spiel in der Saison 05/06 - Teamerfolg: Playoffs verpasst © getty 3/18 Platz 19: George Gervin (San Antonio Spurs) - 33,14 Punkte pro Spiel in der Saison 79/80 - Teamerfolg: Erste Playoff-Runde © getty 4/18 Platz 18: Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) - 33,53 Punkte pro Spiel in der Saison 65/66 - Teamerfolg: Erste Playoff-Runde © getty 5/18 Platz 17: Michael Jordan (Chicago Bulls) - 33,57 Punkte pro Spiel in der Saison 89/90 - Teamerfolg: Conference Finals © getty 6/18 Platz 15: Tiny Archibald (Kansas City-Omaha Kings) - 33,99 Punkte pro Spiel in der Saison 72/73 - Teamerfolg: Playoffs verpasst © getty 7/18 Platz 15: Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) - 33,99 Punkte pro Spiel in der Saison 62/63 - Teamerfolg: Finals © getty 8/18 Platz 14: Bob McAdoo (Buffalo Braves) - 34,52 Punkte pro Spiel in der Saison 74/75 - Teamerfolg: Conference Semifinals © getty 9/18 Platz 13: Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors & Philadelphia 76ers) - 34,71 Punkte pro Spiel in der Saison 64/65 - Teamerfolg: Division Finals © getty 10/18 Platz 12: Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) - 34,77 Punkte pro Spiel in der Saison 60/61 - Teamerfolg: Division Finals; in der Folgesaison legte Baylor 38,3 Punkte auf, da er nur 48 Spiele absolvierte, wird diese Saison aber nicht gewertet. © getty 11/18 Platz 11: Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks) - 34,84 Punkte pro Spiel in der Saison 71/72 - Teamerfolg: Conference Finals © getty 12/18 Platz 10: Michael Jordan (Chicago Bulls) - 34,98 Punkte pro Spiel in der Saison 87/88 - Teamerfolg: Conference Semifinals © getty 13/18 Platz 9: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 35,40 Punkte pro Spiel in der Saison 05/06 - Teamerfolg: Erste Playoff-Runde © getty 14/18 Platz 8: Rick Barry (San Francisco Warriors) - 35,58 Punkte pro Spiel in der Saison 66/67 - Teamerfolg: Finals © getty 15/18 Platz 7: James Harden (Houston Rockets) - 36,6 Punkte pro Spiel in der Saison 18/19 (Stand: 1. März 2019) © getty 16/18 Platz 6: Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 36,85 Punkte pro Spiel in der Saison 63/64 - Teamerfolg: Finals © getty 17/18 Platz 5: Michael Jordan (Chicago Bulls) - 37,09 Punkte pro Spiel in der Saison 86/87 - Teamerfolg: Erste Playoff-Runde © getty 18/18 Platz 4 bis 1: Wilt Chamberlain (Philadelphia/San Francisco Warriors) - 37,60, 38,39, 44,83 und 50,36 Punkte - Wilt war absurd. Einen Titel gewann er in seinen besten Scoring-Seasons aber ebenso wenig wie die anderen hier aufgeführten Legenden.

Der Star des Spiels

Draymond Green. Der Forward spielte defensiv ein unglaublich gutes Schlussviertel und zog den Sixers so den Nerv. Green stellte klug die Passwege zu (3 Steals), griff sich aber auch wichtige Rebounds (9 insgesamt). Offensiv verteilte er wieder klug die Bälle (10 Assists). Dass er nur 6 Punkte erzielte, schmälert seine Leistung dabei keineswegs, fürs Scoring sind bekanntlich andere Spieler zuständig.

Der Flop des Spiels

Tobias Harris. Das Spiel fing für ihn eigentlich gut an. Die Sixers ließen sehr viel über ihn laufen, sodass er zur Pause bereits 16 Punkte auf seinem Konto hatte. Doch danach ging nicht mehr viel. Die Würfe fielen nicht mehr und seine Quoten (7/20 FGs, 3/11 3er) gingen weit in den Keller. Da hatte der Neuzugang in letzter Zeit schon bedeutend bessere Spiele.

Coaching Move des Spiels

Es waren ein paar merkwürdige Entscheidungen, die Coach Brett Brown seinem Team am Ende mit auf den Weg gab. So ließ er 35 Sekunden vor dem Ende beim Stand von 114:117 Durant foulen, um ihn an die Linie zu schicken. Das spricht nicht gerade für großes Vertrauen in die eigene Defense, wenn man so früh das Foulspiel beginnt und einen der besten Freiwurfschützen des Gegners an die Linie bringt.

Doch noch seltsamer war die Entscheidung, Simmons den zweiten Freiwurf beim Stand von 117:119 und 10,3 Sekunden auf der Uhr absichtlich daneben zu werfen und auf den Offensivrebound zu gehen. Versuchen zu treffen, dann zu foulen und dann mit genügend Zeit auf der Uhr auf Sieg oder Verlängerung zu gehen, wäre da wohl die bessere Entscheidung gewesen. Da Brown keine Auszeit mehr hatte, schien ihm seine Lösung die bessere zu sein. Darüber lässt sich zumindest streiten.