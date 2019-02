NBA-News - Mavericks-Boss Cuban will Porzingis und Doncic "die nächsten 20 Jahre" halten

Mit der Vorstellung von Kristaps Porzingis ist wohl endgültig der Umbruch bei den Dallas Mavericks eingeleitet worden. Die Texaner machten am Montag deutlich, um den lettischen Zugang von den New York Knicks und den slowenischen Top-Rookie Luka Doncic eine Mannschaft aufbauen zu wollen.

"Unser Ziel ist es, sie die nächsten 20 Jahre bei uns zu behalten", sagte Mavs-Klubbesitzer Mark Cuban über den 23-jährigen Porzingis und den vier Jahre jüngeren Doncic, der gleich in seinem ersten Jahr in der NBA zum wichtigsten Spieler der Mavs avanciert ist. "Ich freue mich sehr darauf, mit Luka in einem Team zu spielen", erklärte Porzingis.

Dirk Nowitzki hatte zuletzt angedeutet, seine Karriere nach 21 Jahren in der NBA - allesamt im Trikot der Mavs - wohl nach der Saison zu beenden. Aufgrund einer Knöchel-Operation und einer anschließenden Entzündung fand der einstmals beste Spieler der Liga, der die Mavs 2011 zur ersten Meisterschaft der Franchise-Geschichte geführt hatte, nur schleppend in die laufende Spielzeit.

In einem spektakulären Trade hatten die Mavericks in der vergangenen Woche Porzingis verpflichtet, dessen Spielweise an die des jungen Nowitzki erinnert. Neben dem Letten wechselten Tim Hardaway Jr., Trey Burke und Courtney Lee von den Knicks nach Dallas. Die Texaner lassen dafür Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan und Wesley Matthews sowie zwei zukünftige Erstrundenpicks beim Draft in den Big Apple ziehen.

Das europäische Toptalent Porzingis hat seit einem Kreuzbandriss im Februar 2018 kein Pflichtspiel mehr bestritten, zuvor war er Topscorer der Knicks und kam im Schnitt auf 22,9 Punkte und 6,7 Rebounds pro Spiel. Trotz seiner Körpergröße von 2,21 m ist der Lette sehr beweglich, hat zudem einen hervorragenden Distanzwurf - seine außerordentlichen Fähigkeiten brachten ihm den Spitznamen "Unicorn" ("Einhorn") ein.