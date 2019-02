NBA News: Magic Johnson schießt gegen Pelicans wegen Davis: Keine fairen Verhandlungen

Magic Johnson, Präsident der Los Angeles Lakers hat sich am Rande des Spiels bei den Phialdelphia 76ers zu den gescheiterten Verhandlungen mit den New Orleans Pelicans wegen eines Trades von Anthony Davis geäußert. Für die Lakers-Legende hatten die Pels nie die Absicht, Davis zu traden.

Johnson verneinte dabei die Frage, ob die Pelicans in den Verhandlungen je die Absicht hatten, ihren Superstar zu traden und sich fair verhalten haben. "Am Ende des Tages ist es nun so gelaufen, wie es gelaufen ist." Davis' Berater Rich Paul hatte öffentlich einen Trade gefordert, wobei die Lakers die wohl bevorzugte Destination von Davis gewesen sein sollen.

Gemäß Broderick Turner von den Los Angeles Times boten die Lakers ein Paket aus Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart, Ivica Zubac, Kentavious Caldwell-Pope sowie zwei Erstrundenpicks, doch die Pelicans lehnten dies wohl dankend ab. In dieser Zeit hatten die Lakers zu kämpfen, vor allem die jungen Spieler schienen von den Gerüchten ein wenig erschüttert.

NBA: Die größten Comebacks der Geschichte - PG & Co. auf den Spuren der Mamba © getty 1/23 Was für eine Nacht der Comebacks! Die Thunder und Clippers fuhren jeweils historische Comeback-Siege ein - doch wer schaffte das größte Comeback überhaupt? Hier kommt die Antwort! © getty 2/23 Platz 17: 26 Punkte – Boston Celtics vs. Miami Heat 98:88 in der Saison 2015/16. © getty 3/23 Platz 17: 26 Punkte – Boston Celtics vs. Golden State Warriors 101:106 in der Saison 2014/15. © getty 4/23 Platz 17: 26 Punkte – Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers 126:125 OT in der Saison 2016/17. © getty 5/23 Platz 17: 26 Punkte – Boston Celtics vs. Houston Rockets 99:98 in der Saison 2017/18. © getty 6/23 Platz 17: 26 Punkte – Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks 111:104 in der Saison 2018/19. © getty 7/23 Platz 17: 26 Punkte – Houston Rockets vs. OKC Thunder 112:117 in der Saison 2018/19. © getty 8/23 Platz 10: 27 Punkte – Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers 102:106 in der Saison 1998/99. © getty 9/23 Platz 10: 27 Punkte – Orlando Magic vs. Boston Celtics 83:91 in der Saison 2011/12. © getty 10/23 Platz 10: 27 Punkte – Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls 86:93 in der Saison 2012/13. © getty 11/23 Platz 10: 27 Punkte – Atlanta Hawks vs. Boston Celtics 123:111 2OT in der Saison 2012/13. © getty 12/23 Platz 10: 27 Punkte – Cleveland Cavaliers vs. Miami Heat 95:98 in der Saison 2012/13. © getty 13/23 Platz 10: 27 Punkte – Golden State Warriors vs. Toronto Raptors 112:103 in der Saison 2013/14. © getty 14/23 Platz 10: 27 Punkte – New York Knicks vs. Washington Wizards 113:118 in der Saison 2017/18. © getty 15/23 Platz 8: 28 Punkte – Boston Celtics vs. L.A. Clippers 112:123 in der Saison 2018/19. © getty 16/23 Platz 8: 28 Punkte – San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings 114:104 in der Saison 2016/17. © getty 17/23 Platz 5: 29 Punkte – Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves 107:100 in der Saison 2008/09. © getty 18/23 Platz 5: 29 Punkte – Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks 117:115 in der Saison 1977/78. © getty 19/23 Platz 5: 29 Punkte – Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors 105:106 in der Saison 1975/76. © getty 20/23 Platz 4: 30 Punkte – Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks 105:103 in der Saison 2002/03. © getty 21/23 Platz 3: 31 Punkte – Utah Jazz vs. Chicago Bulls 101:93 in der Saison 1997/98. © getty 22/23 Platz 2: 35 Punkte – Chicago Bulls vs. Sacramento Kings 98:102 in der Saison 2009/10. © getty 23/23 Platz 1: 36 Punkte – Utah Jazz vs. Denver Nuggets 107:103 in der Saison 1996/97.

Magic Johnson kritisiert Lakers-Youngster

So war die 42-Punkte-Niederlage bei den Indiana Pacers ein zwischenzeitlicher Tiefpunkt. Magic wollte dies aber nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir müssen aufhören, sie wie Babies zu behandeln", zählte Johnson die Youngster an. "Ihr Medien behandelt sie auch so. Aber sie sind Profis, alle zusammen. Ich habe genug Spieler in 40 Jahren gesehen, die getradet wurden. Das ist war in dieser Spielzeit nicht anders."

Nun gab es aber doch keinen großen Trade, weswegen die Lakers mit all den jungen Spielern die Saison beenden werden. In der Free Agency wollen die Lakers aber wieder angreifen, wie Magic bestätigte. "Die Vorkommnisse werden unsere Pläne für diesen Sommer nicht beeinträchtigen", zeigte sich Johnson aber nicht beunruhigt für die Zukunft der Lakers.

"Es ist eine starke Ansammlung von Free Agents und wir wollen einen von ihnen abgreifen." Die prominentesten Namen heißen dabei Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Jimmy Butler oder auch Klay Thompson.