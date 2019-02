G-League: Isaac Bonga glänzt in der Defense und siegt mit den Lakers

Isaac Bonga hat mit den South Bay Lakers einen überraschenden Sieg bei den Oklahoma City Blue gefeiert. Der Deutsche spielt dabei die meiste Zeit unauffällig, setzt aber vor allem in der Defense Akzente.

In 29 Minuten verbuchte der ehemalige Frankfurter 9 Punkte (4/7 FG, 1/3 Dreier), 6 Rebounds sowie 2 Steals und 3 teils sehenswerte Blocks. Mit einem Plus-Minus-Wert von 11 hatte Bonga obendrein auch noch den besten Wert aller Starter der Lakers.

Die Gäste gewannen in einer spannenden Schlussphase mit 113:110, wobei Justin Harper (19) den entscheidenden Wurf zum 111:110-Führung für die Lakers 10 Sekunden vor dem Ende versenkte. Der starke Scott Machado (17, 11 Assists) machte dann von der Linie alles klar.

Die besten Scorer der Lakers waren dagegen die beiden Guards Marcus Allen (20) und Alex Caruso (19, 6 Assists). Auf Seiten der Blue konnte Hamidou Diallo mit 21 Punkten (8/20 FG) überzeugen. Der Shooting Guard spielte in dieser Saison bereits eine wichtige Rolle in der Rotation der OKC Thunder, sollte dies mal aber Spielpraxis in der G-League sammeln. Topscorer der Gastgeber war K.J. McDaniels mit 23 Punkten (10/18 FG).

Die Blue haben nun bereits das dritte Spiel in Serie verloren und rutschten hinter die Rio Grande Valley Vipers auf Platz drei in der Western Conference ab. Die Lakers bleiben dagegen auf Platz zehn und haben weiterhin fünf Spiele Rückstand auf den letzten Playoff-Platz, den im Moment Memphis Hustle einnimmt.