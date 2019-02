NBA News: Enes Kanter unterschreibt in Portland - und versetzt die Lakers

Enes Kanter hat sich nach seiner Entlassung bei den New York Knicks den Portland Trail Blazers angeschlossen. Das gab der Türke via Twitter bekannt. Laut Medienberichten hatte der Center mehrere Optionen, auch die Los Angeles Lakers sollen Interesse am Big Man gehabt haben.

"Ich freue mich zu verkünden, dass ich für den Rest der Saison bei den Portland Trail Blazers unterschrieben habe", schrieb Kanter auf Twitter. "Ich will dem Team helfen, damit dieses um eine Meisterschaft mitspielen kann."

Kanter schrieb zudem, dass er sich auf seine neuen Mitspieler freue und es für ihn wichtig war, weiter auf dem höchsten Niveau in der NBA zu spielen. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN hatte Kanter neben Portland auch mehrere andere Angebote, darunter auch unter anderem etwas überraschend von den Los Angeles Lakers.

Kanter unterschrieb 2015 Offer Sheet in Portland

Der Center wurde erst am vergangenen Donnerstag nach der Trade Deadline von den New York Knicks entlassen, nachdem der 26-Jährige im Big Apple mit seiner Rolle und der Ausrichtung der Franchise unzufrieden war. Die Knicks suchten vor der Deadline verzweifelt einen Trade für Kanter, doch an dessen großen Vertrag (18,6 Millionen Dollar) hatte keine Franchise in der Liga Interesse.

Für Portland wird der Big Man nun wieder wichtige Minuten sehen und den Backup-Center von Jusuf Nurkic geben. Kanter und Portland haben auch bereits eine Vergangenheit: 2015 unterzeichnete der damalige Restricted Free Agent ein Offer Sheet über 70 Millionen und vier Jahre in Portland, aber Oklahoma City zog mit und tradete den Center zwei Jahre später nach New York.

Kanter absolvierte in dieser Spielzeit 44 Partien, in denen er 14 Punkte und 10,5 Rebounds im Schnitt auflegte. Fragezeichen gibt es hingegen aufgrund seiner Defense. Während Kanters OKC-Zeit attackierten in den Playoffs die Gegner den Türken konsequent, weswegen er für die Thunder kaum mehr spielbar war.

Die Statistiken von Enes Kanter in der NBA