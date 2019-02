NBA-News: Dirk Nowitzki bekommt eigenes Emoji zum All-Star Game 2019

Neben Dwyane Wade hat nun auch Dirk Nowitzki sein eigenes Emoji. Das bekam der Deutsche jedoch nicht für seine potenziell letzte Saison in der NBA, sondern für seine Teilnahme am All-Star Game 2019 spendiert.

Nowitzkis langjähriger Rivale nennt bereits seit Saisonbeginn ein speziell designtes Emoji sein Eigen, dies wurde im Rahmen seiner letzten Saison in der Association entwickelt. Wade hatte vor Saisonbeginn angekündigt, dass dies seine letzte Spielzeit sein wird und seine Abschiedstournee als "One Last Dance" deklariert - inklusive passendem Emoji.

Kurz vor dem All-Star Game 2019 in Charlotte (Montag, 18. Februar, ab 2 Uhr live auf DAZN) hat die NBA nun auch eigene Emojis für alle All-Stars veröffentlicht, also auch für Nowitzki.

Verschickt man einen Tweet mit #DirkNowitzki, erscheint von nun an eine Silhouette mit dem berühmt-berüchtigten einbeinigen Fadeaway-Jumper des Deutschen hinter dessen Namen.

All-Star Game 2019: Emojis auch für LeBron, Curry und Co.

Auch für die anderen Teilnehmer des All-Star Games wurden eigene Emojis entworfen. Damit möchte die Liga die Konversationen rund ums All-Star Weekend 2019 in den sozialen Medien weiter anfachen.

Viele der Emojis haben einen Bezug auf den Spitznamen des jeweiligen Spielers oder enthalten eine Anlehnung an die Stadt oder das Team, für das sie spielen. Beim Namen von Joel Embiid erscheint beispielsweise die Liberty Bell mit der Nummer 21 des Centers.

Stephen "Chefkoch" Curry erhielt derweil eine Kochmütze in den Farben der Golden State Warriors, Nikola Jokic bekam als der "Joker" eine Clownsmütze.

Das Emoji von LeBron James stellt einen Hollywood-Stern mit seiner Nummer dar, James Harden erscheint als Rakete und hinter Bradley Beals Namen versteckt sich ein Panda-Gesicht. Dwyane Wade bekam im Übrigen ebenfalls ein neues Emoji, dabei handelt es sich um seine Trikotnummer (3), die in Flammen steht.