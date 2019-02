NBA News: Denken die Lakers über Carmelo Anthony nach?

Die Los Angeles Lakers haben am Deadline Day einen freien Rosterspot geschaffen und wollen sich nun auf dem Buyout-Markt umschauen. Laut Medienberichten ist auch Carmelo Anthony eine Option für das Team um LeBron James.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Die Chicago Bulls hatten Anthony erst vor wenigen Tagen entlassen, was den mehrfachen All-Star zum Free Agent machte. Melo begann die Saison zum Minimum bei den Houston Rockets, doch nach nur wenigen Spielen wurde der ehemalige Star nicht mehr eingesetzt und im Januar nach Chicago getradet.

Anthony tauchte zuletzt ab und zeigte sich nur einmal bei einem Spiel der New York Knicks im Madison Square Garden. "Ich möchte einfach nur glücklich sein", berichtete Melo dabei dem MSG Network. "Ich habe mit mir selbst Frieden geschlossen und was auch immer mich glücklich macht, werden wir geschehen lassen", fügte der Forward an.

Die Lakers galten immer wieder als Kandidat für Melo, vor allem da dieser ein guter Freund von LeBron James ist. Der King äußerte sich aber zuletzt eher defensiv zu der Idee von Melo bei den Lakers.