NBA-News: Dallas Mavericks traden Harrison Barnes nach Sacramento

Die Dallas Mavericks haben sich mit den Sacramento Kings auf einen Trade geeinigt, der Harrison Barnes nach Sacramento schickt. Barnes erfuhr mitten im Spiel gegen die Charlotte Hornets davon, was unter anderem von LeBron James scharf kritisiert wurde.

Im Gegenzug erhält Dallas Justin Jackson und Zach Randolph aus Sac-Town. Vor allem Jackson soll gemeinsam mit Doncic und Porzingis für die Zukunft der Franchise stehen. Die Mavs haben den Deal bereits offiziell bestätigt.

Im Spiel gegen die Charlotte Hornets hatte Harrison Barnes gerade 10 Punkte im dritten Viertel erzielt, ehe er Anfang des letzten Abschnitts vom Trade erfuhr und nicht mehr auf das Parkett zurückkehrte. "Er ist wirklich ein guter Junge", zeigte sich Dirk Nowitzki beeindruckt von der Reaktion Barnes'. "Viele andere wären wahrscheinlich abgehauen, aber er hat eine solch starke Freundschaft zu uns. Das ist schon beeindruckend."

Auch Headcoach Rick Carlisle zeigte sich angetan vom Charakter des Forwards: "Ich werde ihn ganz doll vermissen. Wir alle werden ihn ganz doll vermissen, aber er wird in Sacramento eine gute Rolle spielen, die ihn nur nach vorne bringen kann."

LeBron James kritisiert Umgang mit Harrison Barnes

LeBron James sprang Barnes hingegen auf eine andere Art und Weise zur Hilfe. Er kritisierte die Mavericks in einem Instagram-Post dafür, dass sie Barnes mitten im Spiel tradeten, ohne ihn vorher darüber zu informieren. "Lasst mich raten, wahrscheinlich ist es völlig in Ordnung, was sie getan haben, weil es das Beste für die Franchise war, richtig???", schrieb der King.

Des Weiteren kritisierte er, dass Spieler dafür angegangen werden, wenn sie ihren Verein verlassen wollen, Vereine allerdings mit den Spielern tun können, was sie wollen. Geliked wurde der Post unter anderem von Anthony Davis.