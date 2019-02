NBA-News: Anthony Davis mit Gastauftritt in LeBron James' Show The Shop

Anthony Davis wird am 1. März in der Show The Shop von LeBron James auftreten. Nach seiner Trade-Forderung und dem Interesse der Los Angeles Lakers am Big Man ist dies überaus pikant.

Das gab HBO, wo die Sendung ausgestrahlt wird, in einem Statement bekannt. Neben Davis wird auch Receiver Antonio Brown von den Pittsburgh Steelers mit von der Partie sein, der zuletzt in der NFL vehement einen Trade forderte.

Dies tat auch Davis, als er via seines Agenten Rich Paul mitteilen ließ, dass er seinen Vertrag in New Orleans, der noch bis 2020 läuft, nicht verlängern möchte. Die Lakers versuchten dann vor der Trade Deadline für den Superstar zu traden, doch die Pelicans ließen den Big Man nicht ziehen.

Davis könnte ab 1. Juli einen sogenannten Super-Max-Vertrag über fünf Jahre und 240 Millionen Dollar unterschreiben, den ihm aber nur New Orleans anbieten kann. Daran hat A.D. aber kein Interesse, wie seine Trade-Forderung gezeigt hat.

The Shop ist eine Zusammenarbeit zwischen HBO, LeBron James und James' Geschäftspartner Maverick Carter, dem die Firma Uninterrupted gehört.