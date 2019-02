NBA - Fünf Fakten zu den Toronto Raptors: Zeit für die Revanche!

Am Sonntag treffen um 21.30 Uhr die Toronto Raptors auf die Orlando Magic. Ende Dezember hatte das Team aus Florida Kawhi Leonard und Co. noch mit 29 Punkten aus der Halle geschossen - gelingt den Raptors nun die Revanche? Der aktuelle Lauf Torontos spricht dafür.

Die Partie ist ab 21.30 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX.com zu sehen.

1. Raptors: Gute Starting Five, noch bessere Rollenspieler

Zumindest wenn man allein die Einsatzzeit als Anhaltspunkt nimmt, ließe sich die These aufstellen, die Raptors hätten eine der besten Starting Fives der Liga. Das Quintett um Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam und Serge Ibaka stand in der aktuellen Saison in bisher 498 Minuten auf dem Parkett. Nur sieben andere Lineups in der gesamten Association werden öfters eingesetzt.

In Sachen Net-Rating (6,6) und vor allem True-Shooting-Percentage (58,8 Prozent) liefert diese Fünf gute Werte ab, doch um die aktuell zweitbeste Bilanz der NBA (44-16) aufs Parkett zu zaubern, braucht es ein bisschen mehr als das. Und da kommen die starken Rollenspieler ins Spiel.

Ersetzt man beispielsweise die Klaue mit Frad VanVleet im Lineup - auf dem Papier ein klares Downgrade -, springt das Net-Rating auf 13,5. Das ist immerhin das am zweithäufigsten genutzte Lineup der Raptors (187 Minuten). Auch mit VanVleet anstelle von Lowry oder mit verschiedenen Lineups mit O.G. Anunoby ist Toronto sehr erfolgreich. Selbst nach dem Trade für Marc Gasol, bei dem die Raptors Tiefe opferten, besticht der Kader der Kanadier mit einer exzellenten Mischung aus Stars und Rollenspielern.

2. Marc Gasol mit einem soliden Einstand für die Raptors

Apropos Gasol: Viel wurde spekuliert, als die Raptors zur Trade Deadline ein Paket für den Spanier schnürten, ob der Veteran in die Starting Five rückt und womöglich Ibaka verdrängt oder ob er erst einmal von der Bank kommt. Raptors-Coach Nick Nurse entschied sich für letzteres, der Erfolg scheint ihm Recht zu geben.

Während Toronto eine Partie nach der anderen gewinnt, verlief Gasols Start in seine Raptors-Karriere im Großen und Ganzen recht gut. Auch wenn sich die Statistiken alles andere als spektakulär lesen. In vier Spielen im Trikot der Kanadier legte Gasol 8,5 Punkte und 6,5 Rebounds in 19,3 Minuten Einsatzzeit auf. Doch gerade defensiv macht sich der Einfluss Gasols bemerkbar.

Mit dem Defensive Player of the Year von 2013 auf dem Feld haben die Raptors ein elitäres Defensiv-Rating von 102,9 vorzuweisen - ohne ihn beträgt das Defensiv-Rating bei einem zugegebenermaßen kleinen Sample Size von vier Spielen 110,0 (Differenz: 7,1). In der Offense verhält es sich trotz der Playmaking-Skills dagegen auf fast schon dramatische Art und Weise genau umgekehrt (102,9 Offensive-Rating on court, 117,4 off court - Differenz von -14,5), doch aufgrund der hohen Spielintelligenz des Spaniers sollte sich gerade dieser Wert mit der Zeit einpegeln.

3. Raptors vs. Magic: Zeit für eine Revanche

Die Toronto Raptors dürften keine besonders guten Erinnerungen an die Magic haben. Das erste Duell der Saison wurde dank eines Game-Winners von Danny Green immerhin noch in letzter Sekunde gewonnen (93:91), Ende Dezember folgte dann aber eine deftige Klatsche gegen die Franchise aus dem Rentner-Paradies.

Am 28. Dezember watschte Orlando die Raptors vor eigenem Publikum mit 116:87 ab - es war die höchste Niederlage für Toronto in der gesamten Spielzeit (-29). Kurz nach Weihnachten war es vor allem Nikola Vucevic, der den Raptors einen Punkt nach dem anderen einschenkte. Am Ende kam der Center auf 30 Punkte, 19 Rebounds sowie 8 Assists. Orlando ließ den Gästen unter den Brettern keine Chance (52:26 points in the paint, 69:55 Rebounds). Nun sollte Gasol helfen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

NBA - Alle Trades der Deadline: Die Liga dreht komplett durch! © getty 1/35 Was war das für eine Deadline! In einer Woche wurden knapp 60 Spieler getradet - darunter auch Schwergewichter wie Marc Gasol, Kristaps Porzingis oder Tobias Harris. SPOX zeigt noch einmal alle wichtigen Trades. © getty 2/35 Es begann alles so harmlos. Die Philadelphia 76ers sicherten sich James Ennis von den Rockets. Houston kann im Gegenzug im Jahr 2021 die Zweitrundenpicks tauschen. © getty 3/35 Es folgte der erste Knüller. Die Bucks sicherten sich Nikola Mirotic von den Pelicans. © getty 4/35 Diese erhielten Stanley Johnson und Jason Smith sowie gleich vier Zweitrundenpicks! Auch Detroit war involviert und bekam Thon Maker von den Bucks. © getty 5/35 Die Reise von Nik Stauskas und Wade Baldwin ging derweil weiter. Von Portland über Cleveland und Houston landeteten beide in Indiana. Die Pacers bekamen einen Zweitrundenpick. © getty 6/35 Ausmisten in Memphis. Garrett Temple und JaMychal Green wurden zu den L.A. Clippers geschickt. © getty 7/35 Im Gegenzug erhielt Memphis Shooting Guard Avery Bradley. © getty 8/35 Der Blockbuster. Marc Gasol wird in Zukunft das Trikot der Toronto Raptors tragen. © getty 9/35 Dafür gaben die Kanadier Jonas Valanciunas, Delon Wright, C.J. Miles sowie einen Zweitrundenpick ab. © getty 10/35 Historischer L.A.-Trade! Erstmals seit 1983 dealten Lakers und Clippers miteinander. Die Lakers schnappten sich Stretch Big Mike Muscala … © getty 11/35 … und gaben im Gegenzug Michael Beasley und Ivica Zubac ab. © getty 12/35 Einen einfachen Tausch gab es zwischen Portland und Sacramento. Die Kings trennten sich von Skal Labissiere und bekamen Caleb Swanigan. © getty 13/35 Und noch ein kleiner Deal: Shlevin Mack spielt nun in Atlanta und Tyler Dorsey für die Memphis Grizzlies. © getty 14/35 Ein Hammer ist dagegen, dass sich die Philadelphia 76ers tatsächlich von Markelle Fultz getrennt haben. © getty 15/35 Dafür bekommen die Sixers Jonathon Simmons, einen Erstrundenpick 2020 (OKC) und einen Zweitrundenpick der Cavs. © getty 16/35 Die Celtics machten einen Rosterspot frei und schickten Jabari Bird nach Atlanta gegen Cash. © getty 17/35 Auch Toronto machte noch einen ähnlichen Move. Greg Monroe und ein Zweitrundenpick wandern zu den Brooklyn Nets. © getty 18/35 Ziemlich genau eine Woche vor der Deadline sorgten die Mavericks für den ersten Blockbuster: Dallas sicherte sich in einem Trade mit den Knicks die Dienste von Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee und Trey Burke. © getty 19/35 Als Gegenwert sicherten sich die Knicks nicht nur zwei zukünftige Erstrundenpicks, sondern auch Dennis Smith Jr., … © getty 20/35 … DeAndre Jordan … © getty 21/35 … und Wesley Matthews. Der Guard wird aber voraussichtlich nicht lange das Knicks-Trikot tragen. Ein Buyout scheint wahrscheinlich, damit sich der 32-Jährige einem Contender anschließen kann. © getty 22/35 Die Portland Trail Blazers haben sich mit Rodney Hood von den Cleveland Cavaliers verstärkt, um dem Kader mehr Tiefe zu verleihen. © getty 23/35 Kurz vor der Deadline hatte Wizards-Eigentümer Ted Leonsis noch angekündigt, seine Big Three um John Wall, Bradley Beal und Otto Porter zusammenhalten zu wollen. Kurz darauf war eben jener Porter allerdings auf dem Weg nach Chicago. © getty 24/35 Im Gegenzug erhielten die Wizards Jabari Parker, Bobby Portis sowie einen Zweitrundenpick für 2023. © getty 25/35 Um die angespannte finanzielle Situation in Miami ein wenig aufzulockern, haben die Heat einen Trade für Wayne Ellington und Tyler Johnson eingefädelt. © getty 26/35 Das Duo zieht gemeinsam um nach Phoenix, während die Suns Ryan Anderson in Richtung Florida abgeben. © getty 27/35 Zwar kein Davis-Blockbuster, aber dennoch erwähnenswert: Die Los Angeles Lakers verstärken sich mit Reggie Bullock von den Detroit Pistons. © getty 28/35 Der Backup-Guard wechselt im Tausch für Sviatoslav Mykhailiuk an die Westküste. © getty 29/35 Für den nächsten Blockbuster sorgten also nicht etwa die Lakers, sondern viel mehr der Stadtrivale, die Los Angeles Clippers. LAC schickte Tobias Harris in einem Sechs-Spieler-Trade nach Philadelphia. © getty 30/35 Dort wird er gemeinsam mit Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler und Joel Embiid eine der gefährlichsten Starting Fives der Liga bilden. Auch Boban Marjanovic und Mike Scott waren in dem Deal dabei. © getty 31/35 Die Clippers bekamen dafür Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala sowie vier zukünftige Draft-Picks (zwei First und zwei Second Rounder) zurück. © getty 32/35 Washington fädelte neben dem Porter-Trade noch einen weiteren Deal ein. Markieff Morris nennt von nun an New Orleans sein zuhause, … © getty 33/35 … die Pelicans schicken dafür Wesley Johnson in die US-amerikanische Hauptstadt. Die Pels griffen zudem einen Zweitrundenpick (2023) ab. © getty 34/35 Auch Dallas war vor der Trade Deadline mehrmals aktiv. Die Mavs konnten den Vertrag von Harrison Barnes loswerden und schickten den Forward zu den Sacramento Kings. © getty 35/35 Im Gegenzug wechseln Justin Jackson und Zach Randolph nach Dallas. Letzterer wird jedoch aller Voraussicht nach keine Partie für die Texaner absolvieren. Stattdessen soll offenbar ein Buyout verhandelt werden.

4. Raptors auf dem Weg zur längsten Siegesserie der Saison?

Sofern die Revanche glückt, können sich die Raptors-Fans über den bereits achten Sieg in Serie freuen. Es wäre die längste Erfolgsserie der Franchise in dieser Saison. Bereits Ende November konnte Toronto acht Spiele in Folge für sich entscheiden, damit würden nur noch drei Erfolge bis zum Franchise-Rekord (11 Siege in Serie) fehlen.

Nach Orlando warten allerdings ebenfalls schwierige Duelle mit Boston, Portland und in Detroit. Die längste Siegesserie der aktuellen Spielzeit haben im Übrigen die Warriors inne (11). Auf dem geteilten zweiten Rang sind dann allerdings auch schon die Raptors, Celtics und noch einmal die Dubs mit jeweils acht Siegen in Folge zu finden.

Die nächsten Spiele der Toronto Raptors

Datum Heimteam Auswärtsteam Bilanz Gegner 27, Februar, 2 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics 37-23 2. März, 2 Uhr Toronto Raptors Portland Trail Blazers 36-23 4. März, 0 Uhr Detroit Pistons Toronto Raptors 28-30 6. März, 2 Uhr Toronto Raptors Houston Rockets 34-25 9. März, 2 Uhr New Orleans Pelicans Toronto Raptors 27-34

5. Kawhi Leonard: Der chancenlose MVP-Kandidat

Geht es ums MVP-Rennen 2018/19 hört man aktuell eigentlich nur drei Namen: Giannis Antetokounmpo James Harden und mit Abstrichen auch Paul George. Es scheint, als würde die Trophäe am Ende der Saison in den Händen einer dieser Superstars landen. Aber was ist mit Kawhi?

Zugegeben, Leonard kommt an das überragende Level des Greek Freak oder den unfassbaren Lauf von Harden in dieser Spielzeit nicht heran. Dazu verpasste die Klaue bisher 16 der insgesamt 60 Partien der Dinos, also mehr als ein Viertel aller Spiele, oftmals setzte er aufgrund von (selbstverschriebenen?) Ruhepausen aus.

Und dennoch gehört der Neu-Raptor in den ausgedehnten Kreis der MVP-Anwärter. Statistisch gesehen liefert Kawhi die beste Saison seiner Karriere ab. Sowohl bei den Punkten (26,9), Rebounds (7,6) als auch Assists (3,3) - und bei den Minuten (34,8) - legt er Karrierebestwerte auf, ohne dabei an Effizienz zu verlieren (True-Shooting 60,3 Prozent).

Leonard steht mit sechs getroffenen Würfen in der Schlussminute und der Overtime, mit denen ein Team ausglich oder die Führung übernahm - gemeinsam mit Spencer Dinwiddie an der Spitze der Liga. Mit dieser Leistung führt er die Raptors zur zweitbesten Bilanz in der Association - und dennoch wird er keine Chance auf den MVP haben.