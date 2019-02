NBA - Der All-Star Draft der Redaktion: Das neue Superteam von LeBron

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag picken Giannis Antetokounmpo und LeBron James ihre Teams für das All-Star Game 2019 in Charlotte. Wer geht wohl als erster über die Ladentheke und wo landet Dirk Nowitzki? Die NBA-Redakteure Robert Arndt und Philipp Jakob haben den Draft vorab schon einmal durchgespielt.

In gut eineinhalb Wochen ist es endlich wieder soweit: Das All-Star Game 2019 steht vor der Tür und dann heißt es Team LeBron vs. Team Giannis! Wie genau die beiden Teams aussehen werden, entscheidet sich allerdings erst noch.

Wie bereits in der vergangenen Saison trifft nicht einfach eine Auswahl des Ostens auf ein Team der besten Spieler des Westens. Stattdessen wählen LBJ und der Greek Freak abwechselnd ihre Mitspieler aus dem Pool der All-Star-Starter und anschließend aus dem Pool der Reservisten - egal ob aus dem Osten oder Westen.

Beginnen darf LeBron, da er die meisten Fan-Votes erhalten hat. In der zweiten Runde, wenn die Reservisten an der Reihe sind, darf Giannis anfangen. In der dritten Runde, wenn die beiden All-Star-Veteranen Dirk Nowitzki und Dwyane Wade als Ehrung für ihr "Lebenswerk" zur Verfügung stehen, darf der King wieder als erstes wählen.

Der Spieler-Pool für das All-Star-Game 2019

Starter Reservisten Giannis Antetokounmpo (Kapitän) LaMarcus Aldridge LeBron James (Kapitän) Bradley Beal Stephen Curry Anthony Davis Kevin Durant Blake Griffin Joel Embiid Nikola Jokic Paul George Damian Lillard James Harden Kyle Lowry Kyrie Irving Khris Middleton Kawhi Leonard D'Angelo Russell* Kemba Walker Ben Simmons Klay Thompson Nikola Vucevic Dirk Nowitzki Dwyane Wade

*Ersatz für den verletzten Oladipo

Bleibt nur noch eine Frage: Wen wird LeBron mit dem ersten Pick im All-Star Draft wählen? Die NBA-Redakteure Robert Arndt und Philipp Jakob haben sich zusammengesetzt und den Draft durchgespielt. Mit einer guten alten Runde Schnick-Schnack-Schnuck wurde ausbaldowert, wer den ersten Pick und damit die Rolle von LeBron James übernimmt. Diese Ehre fiel dem Kollegen Jakob zu. So wurde gewählt:

Die Starter - 1. Pick: Kyrie Irving (Jakob)

Wer liebt es denn bitte nicht, das Free Agency-Drama, das jetzt schon seinen Schatten vorauswirft? Mit dem ersten Pick sorge ich dafür, dass die Gerüchteküche noch weiter überquillt. Wer weiß, vielleicht erkennt Kyrie, dass das Zusammenspiel mit LeBron doch gar nicht so schlecht war ...

2. Pick: Kevin Durant (Arndt)

Du glaubst also wirklich, dass Kyrie dies beeinflusst? Mir soll es recht sein. Ich werde dann eben KD ein wenig über die Vorzüge von Wisconsin berichten. Glaubt mir: Die Snacks sind himmlisch in Milwaukee.

3. Pick: Joel Embiid (Jakob)

Während sich dein Team also einen "himmlischen" Snack nach dem anderen in den Rachen wirft, dominiere ich mit Joel Embiid ein wenig unter den Brettern, wenn's in Ordnung ist.

4. Pick: Stephen Curry (Arndt)

Alright, an Länge scheitert es mit KD und meiner griechischen Wenigkeit nicht, stattdessen bastele ich weiter an meinem Lineup of Death und nehme Curry. Schon Angst vor meinen Steph-Giannis-Pick'n'Roll?

5. Pick: James Harden (Jakob)

Ehrlich gesagt nicht. Denn mit James Harden stelle ich dem einen Edelverteidig... ähh, na gut, lassen wir das. Defense braucht im All-Star Game eh niemand, dafür aber Scoring und davon eine Menge. Dafür ist der Bart genau der richtige Mann.

6. Pick: Kawhi Leonard (Arndt)

Heiliger Zeus, Freiwürfe gibt es doch im All-Star Game nicht. Ich kontere einfach mit Kawhi. Bist du dir sicher, dass Harden spielen möchte?

7. Pick: Paul George (Jakob)

Apropos spielen: Du solltest eher Angst haben, dass die Klaue nicht eine von Onkel Dennis verschriebene Ruhepause einlegt. Ach ja, und mit dem nächsten Pick wähle ich PG-13, damit kann ich nichts falsch machen.

8. Pick: Kemba Walker (Arndt)

Dann bleibt mir noch Kemba, nehm ich mit. Kemba, Curry, Kawhi, Giannis und KD. Mir gefällt, was ich da sehe.