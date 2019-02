NBA Ergebnisse: Furioses Schlussviertel! Mavs ringen Portland nieder

Die Dallas Mavericks haben mit einem furiosen Comeback im Schlussviertel gegen die Portland Trail Blazers ihre Playoff-Hoffnungen bewahrt. Nachdem Damian Lillard im dritten Abschnitt explodierte, drehten Luka Doncic und Tim Hardaway Jr. die Partie zu Gunsten der Texaner.

Dallas Mavericks (26-29) - Portland Trail Blazers (33-22) 102:101 (BOXSCORE)

Es war Superhelden-Abend in Dallas, dazu machten 100 Schlachtenbummler aus Slowenien ordentlich Stimmung im American Airlines Center. Es ging jedoch schleppend los, auch weil Dallas wie in den vergangenen Spielen das Tempo drosselte. So konnte das talentiertere Team der Blazers einigermaßen in Schach gehalten werden, auch wenn Portland die meiste Zeit führte.

Den Unterschied machte aber scheinbar Damian Lillard aus, der richtig schwach begann und bis ins dritte Viertel nur zwei seiner elf Wurfversuche getroffen hatte. Dann explodierte der Blazers-Star aber und Portland konnte sich absetzen. Dame versenkte acht Würfe am Stück in nur knapp sechs Minuten und hatte dadurch 21 Punkte im Abschnitt erzielt. Portland ging so mit einer 92:78-Führung in das Schlussviertel.

Es sprach viel für einen lockeren Gäste-Sieg, doch auf einmal kippte das Spiel. Doncic versenkte zwei schwere Dreier, dazu stopfte Tim Hardaway Jr. elitär mit der linken Hand, was für einen 14:0-Run der Mavs über sechs Minuten sorgte. Portland gelang nichts mehr, sodass Doncic 2:30 Minuten vor dem Ende für die erste Mavs-Führung seit Ewigkeiten sorgte (99:97).

Lillard glich zwar von der Linie erneut aus, doch der Slowene versenkte einen weiteren Leger mit Foul und brachte den Mavs eine Drei-Punkte-Führung. C.J. McCollum (14 Punkte) verkürzte aus der Mitteldistanz noch einmal, doch Lillard konnte den Wurf zum Sieg nicht versenken, weswegen Dallas den Erfolg über die Zeit rettete.

Für Dallas waren Doncic (28, 9/20 FG, 9 Rebounds) und Hardaway (24, 9/18 FG) die besten Scorer, während Maxi Kleber (9, 4/12 FG, 4 Rebounds) einige Probleme mit Jusuf Nurkic (18 und 10) hatte. Dirk Nowitzki erzielte in 13 Minuten 3 Punkte (1/2 FG) und 3 Boards. Lillard beendete bei Portland die Partie mit 30 Zählern.

Durch den Sieg wahren die Mavs ihre kleinen Playoff-Chancen. Der Rückstand auf die Clippers auf Platz acht beträgt nun nur noch 3,5 Spiele. Portland bleibt Vierter im Westen.

