NBA Spielbericht: Luka Doncic führt die Mavericks zum Sieg gegen Pacers

Die Dallas Mavericks (27-34) beenden ihre Niederlagenserie und feiern gegen die Indiana Pacers (40-22) einen hart umkämpften Sieg. In der Schlussphase sind es vor allem zwei Rookies um den bärenstarken Luka Doncic, die den 110:101-Sieg (BOXSCORE) eintüten. Auch Dirk Nowitzki und Maxi Kleber tragen ihren Teil zum Erfolg bei.

Dallas Mavericks (27-34) - Indiana Pacers (40-22) 110:101 (BOXSCORE)

Es ging eigentlich sehr vielversprechend los aus Mavs-Sicht. Bei seinem ersten Start vor heimischen Publikum in der Saison 2018/19 machte Dirk Nowitzki den Fans bereits nach wenigen Sekunden eine Freude, indem er einen butterweichen, langen Midrange-Jumper auf die Reise schickte - nothing but net.

Doch anschließend schienen die Pacers mit einem 10:2-Lauf ordentlich Druck machen zu wollen, eine gut getimte Auszeit von Mavs-Coach Rick Carlisle verhinderte aber, dass Indy ein zu großes Momentum aufbauen konnte. Stattdessen meldete sich Dallas angeführt vom starken Rookie-Duo Luka Doncic und Jalen Brunson - und einem Dreier von Dirk - schnell wieder zurück in die Partie.

Zwischenzeitlich übernahmen die Mavs sogar eine 9-Punkte-Führung, doch besonders lange hielt die nicht. Bis zur Halbzeitpause konnte sich kein Team einen wirklichen Vorteil mehr erspielen, dementsprechend ging es mit einem Unentschieden in die Kabine (53:53).

Auch im weiteren Spielverlauf schenkten sich die Mavs und Pacers absolut nichts und es entwickelte sich bis in die Schlussminuten eine extrem enge und umkämpfte Partie. Dann war es kein Geringerer als Maxi Kleber, der Dallas auf die Siegerstraße brachte. Mit seinem ersten Dreier der Partie brachte er Dallas mit 96:91 in Front, nur wenige Minuten später versenkte der Deutsche gleich seinen nächsten Triple.

NBA: Die besten Bilder vom All-Star Game 2019 © getty 1/26 Beim All-Star Game 2019 in Charlotte feiert Dirk Nowitzki einen emotionalen Abschied von der großen All-Star-Bühne. Derweil liefern sich der Greek Freak und LeBron ein packendes Duell - auch die Stars und Sternchen sind verzückt. © getty 2/26 Schon bevor es so richtig losging, war die Stimmung in der Kabine von Team LeBron prächtig. Den Verschwörungstheoretikern der Association wird dieses Foto wohl wieder mal einiges an Material liefern ... © getty 3/26 Da checkt auch Ben Simmons schnell nochmal die aktuelle Gerüchtelage. Nicht, dass man noch was wichtiges verpasst. © getty 4/26 Zeit für ernsthafte Gespräche gab es vor Tip-Off natürlich auch. "Und Kawhi, wo wirst du kommende Saison so spielen?" Vielleicht ging es bei Irving und Leonard aber auch einfach nur um die Sneaker-Auswahl für den Abend. © getty 5/26 Für den Auftakt der All-Star-Show zeigte sich dann Rapper Meek Mill verantwortlich. Der Sixers-Fan heizte den Fans in Charlotte direkt mal ordentlich ein. © getty 6/26 Nach der … nun ja … spannenden Interpretation der Nationalhymne von Fergie im vergangenen Jahr, kam die Version von Anthony Hamilton dieses Mal deutlich besser an. Und damit konnte es endlich losgehen! © getty 7/26 Das ließ sich vor allem Giannis Antetokounmpo nicht zweimal sagen. Der Greek Freak lieferte in den Anfangsminuten eine spektakuläre One-Man-Show ab - Dunks, Layups, Alley-Oops, Giannis zeigte das gesamte Repertoire. © getty 8/26 Ob das auch Dirk Nowitzki ansteckte? Der Deutsche kam kurz vor dem Ende des ersten Viertels erstmals aufs Parkett und versenkte innerhalb von wenigen Minuten drei Dreier! © getty 9/26 Giannis und seine Teamkollegen ließen es sich natürlich nicht nehmen, den Veteranen dafür gebührend zu feiern. © getty 10/26 Und sonst so? Paul George begeisterte die Massen mit einem beeindruckenden 360-Grad-Dunk ... © getty 11/26 ... und auch Karl-Anthony Towns stellte die gegnerische Korbanlage ordentlich auf die Probe. © getty 12/26 Doch für das Highlight der ersten Halbzeit sorgte definitiv Giannis Antetokounmpo. Der Grieche verwertete einen Bounce-Pass-Alley-Oop von Curry in schier unfassbarer Höhe mit einem krachenden Slam. © getty 13/26 Das schien unter anderem auch Allen Iverson zu beeindrucken. © getty 14/26 The Answer war aber natürlich nicht die einzige Legende des Sports, die es sich am Spielfeldrand bequem machte. Hier schüttelt ein sichtlich erfreuter LaMarcus Aldridge die Hand eines sichtlich unbeeindruckten Bill Russell. © getty 15/26 Bei einem NBA All-Star Game ist natürlich auch die Prominenz aus Film und Fernsehen nicht weit. Ob Spike Lee der Braue hier die Vorzüge des Big Apples ein wenig näher bringt? © getty 16/26 Auch Patriots-Besitzer und Super-Bowl-Sieger Robert Kraft gab sich in Charlotte die Ehre und ließ sich mit Gucci Mane, Quavo und Michael Rubin ablichten. © getty 17/26 Auch Ludacris und Guy Fieri ... © getty 18/26 ... oder 2 Chainz waren vor Ort. Wem der Rapper die Daumen drückte, dürfte recht klar sein. © getty 19/26 Bevor er den King bei seinem Comeback-Versuch anfeuern konnte, durfte er sich aber erst einmal von der gelungenen Halbzeit-Unterhaltung von J. Cole berieseln lassen. © twitter.com/Lakers 20/26 Apropos Comeback-Versuch: Den starteten Dwyane Wade und LeBron James mit einer altbewährten Alley-Oop-Combo ... © getty 21/26 ... und Damian Lillard sowie Klay Thompson hämmerten anschließend einen Dreier nach dem anderen durch die Reuse. © getty 22/26 So schrumpfte der mühsam erarbeitete 20-Punkte-Vorsprung von Giannis und Co. nach und nach immer weiter zusammen, bis schließlich nichts mehr übrig blieb. © getty 23/26 Und damit noch lange nicht genug. Nun fing auch Kevin Durant wieder Feuer, mit zwei Dreiern in Folge brachte KD Team LeBron in der Crunch Time auf die Siegerstraße ... © getty 24/26 ... und durfte sich am Ende über die MVP-Trophäe freuen - zum zweiten Mal nach 2012 wurde ihm diese Ehre zuteil. © getty 25/26 Geehrt wurden auch Nowitzki und Dwyane Wade, die als "Special Roster Additions" ihre wahrscheinlich letzten Auftritte auf der All-Star-Bühne hinlegten. Kurz vor dem Start des Schlussabschnitts bekamen beide ein besonderes Andenken überreicht. © getty 26/26 Auch trotz der Niederlage gegen Team LeBron war das Lächeln aus dem Gesicht des Deutschen nicht mehr wegzukriegen. Was für ein schöner Abschied für den großen Blonden!

Luka Doncic macht Sieg der Mavericks perfekt

Den daraus resultierenden 6-Punkte-Vorsprung etwa drei Minuten vor dem Ende ließen sich die Mavericks schließlich nicht mehr nehmen. Selbst nachdem es Ex-Maverick Wesley Matthews, der zuvor mit einem Video-Tribut geehrt wurde und 20 Zähler erzielte, kurz nochmal spannend machte, hatte das überragendes Rookie-Duo der Mavs die richtige Antwort parat.

Doncic und Brunson hämmerten in den finalen zwei Minuten drei Triples durch die Reuse, mit denen der letzte Wille der Pacers gebrochen wurde. Während Brunson mit 24 Punkten (9/14 FG, dazu 5 Assists und 3 Steals) einen neuen Karrierebestwert auflegte, kam der Slowene auf 26 Zähler, 10 Rebounds sowie 7 Assists (aber auch 7 Turnover).

Dallas Mavericks beenden Niederlagen-Serie

Auch Tim Hardaway Jr. zeigte mit 20 Punkten einen starken Auftritt - damit knackten zum ersten Mal seit Januar 2018, also seit über einem Jahr, drei Mavs-Akteure die 20-Punkte-Marke in einem Spiel. Nowitzki beendete die Partie mit 11 Zählern (4/11 FG), 5 Brettern und 3 Assists. Kleber kam auf 6 Punkte (2/2 Dreier), 3 Vorlagen und 2 Rebounds in 28 Minuten Einsatzzeit.

Nach zuvor fünf Niederlagen in Serie gelang Dallas damit endlich wieder ein Sieg. Für die Pacers, bei denen neben Matthews auch Bojan Bogdanovic (22) einen guten Job machte, war es dagegen die zweite Pleite in Folge.