NBA Spielbericht: 42-Punkte-Blowout! Indiana Pacers zerlegen L.A. Lakers

Was für eine Machtdemonstration! Die Indiana Pacers (35-19) haben enttäuschende Los Angeles Lakers (27-27) mit 42 Punkten aus der Halle gefegt und hatten dabei überhaupt keine Probleme mit James und Co. Bei Purple and Gold dürften die Sorgenfalten dadurch hingegen nicht kleiner geworden sein.

Anders als noch bei der Niederlage gegen die Warriors konnte LeBron James wieder mitwirken und ersetzte Kentavious Caldwell-Pope in der Starting Five. Bei den Pacers übernahm wie Tyreke Evens die Rolle des Oladipo-Ersatzes, nachdem sich in den letzten Spielen schon Cory Joseph und Edmond Sumner versucht hatten.

Den deutlich besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren. Bojan Bogdanovic traf seine ersten vier Würfe und erzielte die ersten 10 Punkte für sein Team. Schon nach zwei Minuten war Luke Walton zur ersten Auszeit gezwungen (10:2).

Auch anschließend zeigten die Pacers starken Team-Basketball (21 Assists in der ersten Halbzeit) und ließen die Lakers-Defense ein ums andere Mal alt aussehen. Einzig Brandon Ingram wehrte sich gegen den Rückstand und konnte durch seine 10 Punkte bis zum Ende des Viertels immerhin auf 33:26 verkürzen.

Besser werden sollte es für L.A. jedoch auch im zweiten Abschnitt nicht - im Gegenteil. Anstatt nach einem seiner 4 Turnover den Fastbreak zu verhindern, trabte LeBron mit hängendem Kopf zurück in die eigene Hälfte. Diese Szene war fast schon bezeichnend für die fehlende Körpersprache des gesamten Lakers-Teams.

Begünstigt durch den Energiesparmodus des Gegners und ein heißes Händchen in der Offensive legten die Pacers ihrerseits einen 23:4-Lauf hin und führten zur Halbzeit schon fast uneinholbar mit 69:46. In den ersten 24 Minuten fielen 29 ihrer 49 Versuche aus dem Feld, was starke 59,2 Prozent ergeben.

NBA: Die gewählten Reservisten für das All-Star Game 2019 + Dirk und D-Wade © getty 1/22 Die 30 Head Coaches der NBA haben die Reservisten für das All-Star Game bestimmt. Die je sieben Spieler pro Conference haben nun aber prominente Unterstützung erhalten: Auch Nowitzki und Wade sind in Charlotte dabei. SPOX zeigt alle Reservisten. © getty 2/22 Dirk Nowitzki und Dwyane Wade werden als "Special Roster Additions" mit dabei sein und die beiden Zwölf-Mann-Kader um einen 13. Platz erweitern. Die NBA möchte damit die" bemerkenswerte Geschicklichkeit, Tatkraft und Professionalität" der beiden würdigen. © getty 3/22 Mavs-Superrookie Luka Doncic, anfangs beim Fan-Voting für die All-Star-Starter noch ganz vorne dabei, wird in Charlotte nicht seine Premiere geben. Auch die jüngsten überragenden Performances reichten den Coaches offenbar nicht. © getty 4/22 OSTEN: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 5. Nominierung © getty 5/22 Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 2. Nominierung (da Oladipo verletzt ist, wurde D'Angelo Russell für ihn nachnominiert) © getty 6/22 D'Angelo Russell (Brooklyn Nets, Ersatzmann für Victor Oladipo) - 1. Nominierung. © getty 7/22 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 1. Nominierung © getty 8/22 Bradley Beal (Washington Wizards) - 2. Nominierung © getty 9/22 Blake Griffin (Detroit Pistons) - 6. Nominierung © getty 10/22 Khris Middleton (Milwaukee Bucks) - 1. Nominierung © getty 11/22 Nikola Vucevic (Orlando Magic) - 1. Nominierung © getty 12/22 Dwyane Wade (Miami Heat) - 13. Nominierung © getty 13/22 Zur Erinnerung: Kyrie Irving, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard und Joel Embiid sind die All-Star-Starter aus dem Osten. © getty 14/22 WESTEN: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 4. Nominierung © getty 15/22 Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 8. Nominierung © getty 16/22 Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 6. Nominierung © getty 17/22 Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 1. Nominierung © getty 18/22 Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - 2. Nominierung © getty 19/22 LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) - 7. Nominierung © getty 20/22 Klay Thompson (Golden State Warriors) - 5. Nominierung © getty 21/22 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) - 13. Nominierung © getty 22/22 Zur Erinnerung: Stephen Curry, James Harden, Paul George, LeBron James und Anthony Davis sind die All-Star-Starter aus dem Westen.

Indiana Pacers zerlegen Lakers nach allen Regeln der Kunst

Zwar gab es schon einige Teams in der NBA-Geschichte, die einen 23-Punkte-Rückstand aufholten - wirklich dran glauben schien bei Purple and Gold allerdings niemand. Myles Turner dominierte Ivica Zubac und Javale McGee auf beiden Seiten nach Belieben und räumte zudem einen Dunk-Versuch von Kyle Kuzma spektakulär ab. LeBron nahm schon zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels Platz auf der Bank und sollte nicht mehr wiederkommen. Die Garbage-Time war eingeläutet.

In dieser durfte auch Moritz Wagner noch einige Minuten sammeln. Offensiv ließ er sein Können aufblitzen als er einen Dreier versenkte und nach einem Spin-Move am Korb abschließen konnte, verschlief defensiv aber einige Male die Rotation. Wagner beendete die Partie mit 5 Punkten (2/2 FG), 1 Rebounds und 2 Turnovern. Bester Werfer der Lakers war LeBron James mit 18 Zählern und 9 Assists aber auch 6 Turnovern.

Auf Seiten der Pacers überzeugten da schon einige Spieler mehr. Neben Bogdanovic (24 Punkte) und Turner (22) punkteten fünf weitere Spieler zweistellig. Vor allem die Bank um Aaron Holiday (17), Domantas Sabonis (17), Edmond Sumner (17) und Cory Joseph (13) fand gehörig Spaß am Spiel und spielte sich teilweise in einen Rausch.

NBA: Vor der Deadline - Diese Spieler sind wohl zu haben © getty 1/30 Am Donnerstag um 21 Uhr ist die Trade Deadline und es könnten in dieser Zeit noch einige Spieler bewegt werden. SPOX zeigt eine Übersicht von möglichen Trade-Kandidaten für die nächsten Tage. © getty 2/30 Anthony Davis (New Orleans Pelicans): Gehalt: 25,4 Mio., Vertrag bis 2021 (Spieleroption) - Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. AD hat einen Trade gefordert, es liegt an New Orleans, ob sie den Superstar nun tatsächlich abgeben. © getty 3/30 Brandon Ingram (Los Angeles Lakers): 5,8 Mio., Vertrag bis 2020 - Das beste Asset der Lakers in einem AD-Trade wäre wohl Ingram. Gleiches würde für einen anderen möglichen Lakers-Trade gelten. © getty 4/30 Lonzo Ball (Los Angeles Lakers): 7,5 Mio., Vertrag bis 2021 - Was für Ingram gilt, gilt auch für Ball, unabhängig vom Davis. Phoenix soll wohl auch angefragt haben. © getty 5/30 Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers): 1,7 Mio, Vertrag bis 2021 - Und noch einer aus der Lakers-Riege. Auch Kuzma würden die Lakers in einem Blockbuster-Trade wohl im Zweifel abgeben. © getty 6/30 Marc Gasol (Memphis Grizzlies): 24,1 Millionen Dollar, Vertrag bis 2020 (Spieleroption) – Traden die Grizzlies wirklich noch ihren Franchiseplayer? Wenn, dann wohl jetzt. Der Spanier kann aus seinem Vertrag aussteigen. © getty 7/30 Mike Conley (Memphis Grizzlies): 30,5 Mio., Vertrag bis 2021 – Sollte Gasol verscherbelt warden, dürfte auch Conley zu haben sein. Die Jazz gelten als potenzieller Abnehmer für den Point Guard. © getty 8/30 Terry Rozier (Boston Celtics): 3,1 Mio., Vertrag bis 2019 (RFA) – Die Celtics wollen um den Titel spielen, aber brauchen sie dazu Rozier? Eine Verlängerung im Sommer scheint unrealistisch. © getty 9/30 Goran Dragic (Miami Heat): 18,1 Mio., Vertrag bis 2020 (Spieleroption) – In der Abwesenheit des Slowenen vertrat Justise Winslow den Spielmacher stark. Brauchen die Heat Dragic noch? © getty 10/30 Thon Maker (Milwaukee Bucks): 2,6 Mio., Vertrag bis 2020 – Der Center ist unzufrieden mit seiner Rolle und will einen Trade. Die Bucks könnten ihm diesen Wunsch schon bald erfüllen. © getty 11/30 Ricky Rubio (Utah Jazz): 14,8 Mio., Vertrag bis 2019 – Seine Wurfschwäche tut den Jazz nicht gut. Will Utah sich auf Point noch einmal verstärken, vielleicht mit einem Conley-Trade? © getty 12/30 Dante Exum (Utah Jazz): 9,1 Mio., Vertrag bis 2021 – Im Falle eines Trades wäre dann wohl auch Exum mit dabei. Der junge Australier hat sein Potenzial wohl noch lange nicht ausgeschöpft und könnte interessant sein. © getty 13/30 Enes Kanter (New York Knicks): 18,6 Mio., Vertrag bis 2019 – Die Vorzeichen sind klar: Kanter ist unzufrieden, die Knicks haben keine Verwendung. Doch findet sich jemand? © getty 14/30 DeAndre Jordan (New York Knicks): 22,9 Mio., Vertrag bis 2019 – Mehr Interesse könnte es an Jordan geben, doch sein Gehalt könnte für potenzielle Spitzenteams zum Problem warden. © getty 15/30 Wesley Matthews (New York Knicks): 18,6 Mio., Vertrag bis 2019 – Gleiches gilt auch für Matthews. Als 3-and-D-Spezialist vielleicht deswegen eher ein Kandidat für einen möglichen Buyout. © getty 16/30 Harrison Barnes (Dallas Mavericks): 24,1 Mio., Vertrag bis 2020 (Spieleroption) – Der Flügel hat eher keine große Zukunft in Dallas. Vielleicht will sich ja Sacramento probieren, die Kings wollen immerhin noch in die Playoffs. © getty 17/30 Dwight Powell (Dallas Mavericks): 9,6 Mio., Vertrag bis 2020 (Spieleroption) – Etwas günstiger ist da schon Powell, der einen soliden Backup geben kann. Doch wer könnte interessiert sein? © getty 18/30 Reggie Bullock (Detroit Pistons): 2,5 Mio., Vertrag bis 2019 – Der vielleicht größte Schnapper der Liga. Wenn Detroit die Playoffs aufgibt, könnte Bullock als elitärer Schütze vielleicht sogar einen Erstrundenpick bringen. © getty 19/30 Allen Crabbe (Brooklyn Nets): 18,5 Mio., Vertrag bis 2020 (Spieleroption) – Das kann man von Crabbe nicht behaupten. Der Flügel ist verfügbar, doch das Interesse dürfte sich in Grenzen halten. © getty 20/30 Willie Cauley-Stein (Sacramento Kings): 4,7 Mio., Vertrag bis 2019 (RFA) – Ist WCS der Kings-Center der Zukunft? Lautet die Antwort Nein könnte es noch einen Trade geben. © getty 21/30 Kent Bazemore (Atlanta Hawks): 18,1 Mio., Vertrag bis 2020 – Ist Baze nicht der ideale Rockets-Spieler? Es mag sein, doch das Gehalt ist schon recht üppig. Für Picks würde ATL sicher gerne reden. © getty 22/30 Taurean Prince (Atlanta Hawks): 2,5 Mio., Vertrag bis 2020 – Billiger wäre da Prince, der in der Hackordnung der Hawks etwas abgesackt ist. Bei einem Angebot würden die Hawks sicher zuhören. © getty 23/30 Dewayne Dedmon (Atlanta Hawks): 6,3 Mio., Vertrag bis 2019 – Wer ein “Einhorn für Arme” braucht, ist bei Dedmon richtig. Es würde verwundern, wenn kein potenzieller Contender zuschlägt. © getty 24/30 Kris Dunn (Chicago Bulls): 4,2 Mio., Vertrag bis 2020 – Dunn ist wohl eher nicht der PG der Zukunft. Beim richtigen Angebot könnte es sehr schnell gehen. © getty 25/30 Jabari Parker (Chicago Bulls): 20,0 Mio., Vertrag bis 2020 (Teamoption) – Bei Parker ist alles gesagt. Die Bulls und er waren ein großes Missverständnis. Wer hat nun Erbarmen? © getty 26/30 J.R. Smith (Cleveland Cavaliers): 14,7 Mio., Vertrag bis 2020 – Ja, er lebt noch. Es ist dennoch unwahrscheinlich, dass es jemand noch einmal mit J.R. versucht. © getty 27/30 Markelle Fultz (Philadelphia 76ers): 8,4 Mio., Vertrag bis 2021 – Es ist ruhig um Fultz geworden. Wer versucht sich mit dem ehemaligen No.1-Pick? Vielleicht Orlando oder Atlanta? © getty 28/30 Noah Vonleh (New York Knicks): 1,6 Mio., Vertrag bis 2019 – Schnäppchenjäger aufgepasst! Vonleh spielt als Big eine gute Saison in New York. Als Rental bis zum Sommer vielleicht ja lohnenswert. © getty 29/30 JaMychal Green (Memphis Grizzlies): 7,7 Mio., Vertrag bis 2019 – In Memphis startet Green, doch der Forward könnte für Contender als Backup-Big interessant sein. © getty 30/30 Alex Abrines (OKC Thunder): 5,5 Mio., Vertrag bis 2019 (RFA) – Im tiefen Thunder-Team zuletzt chancenlos, auch weil er im Slump steckt. Ein Neuanfang könnte helfen.

Die wichtigsten Statistiken

Indiana Pacers (35-19) vs. Los Angeles Lakers (27-27) 136:94 (BOXSCORE)

Die Indiana Pacers waren von Beginn an on fire. Bojan Bogdanovic traf seine ersten 5 Würfe aus dem Feld und erzielte zudem die ersten 10 Punkte für die Pacers. Damit legte er den Grundstein dafür, dass die Pacers nicht ein einziges Mal in Rückstand gerieten.

Besonders die Einstellung und Körpersprache war heute ein wichtiger Faktor. Das zeigt auch der Blick auf die wichtigsten Hustle-Stats: Das Rebound-Duell gewann Indiana mit 41:34, offensiv sogar mit 11:3. Und auch bei den Blocks behielt Indy mit 7:2 die Oberhand.

Obwohl die Pacers mit 136 Punkten offensiv stark auftrumpften, hatte ihr bester Werfer mit Bogdanovic nur 24 Punkte. Das lag vor allem daran, dass Indiana äußert effizienten Team-Basketball spielten. Schon zur Halbzeit standen 21 Assists auf dem Statsheet, am Ende waren es 37.

Diese Assists kamen vor allem zustande, weil von Downtown so gut wie alles fallen wollte. 19 der 34 Versuche fanden ihre Ziel und stellten damit den Francise-Rekord für getroffene Dreier ein.

Bei den Lakers gab es hingegen nur wenig bis gar nichts Positives zu finden. Nicht einmal das Duell der Second Units, das größtenteils in der Garbage Time ausgetragen wurde, konnte Purple and Gold für sich entscheiden (66:41).

Die einzige positive Nachricht für alle Lakers-Fans: LeBron hat seinen 32.000 Karrierepunkt erzielt. Damit ist er nach Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant und Michael Jordan erst der fünfte Spieler dem das gelungen ist.

Indiana Pacers vs. L.A. Lakers: Die Stimmen zum Spiel

Nate McMillan (Headcoach Indiana Pacers): "Für uns ging es in erster Linie darum, besser zu spielen als letztes Spiel. Das ist uns auf jeden Fall gelungen. Vor allem defensiv haben wir keine einfachen Punkte zugelassen, das freut mich sehr."

Der Star des Spiels

Bojan Bogdanovic. Der Kroate gab mit seinen 10 schnellen Punkten die Richtung vor und ließ auch anschließend nicht nach. Mit 24 Zählern führte er sein Team in Sachen Scoring an und beendete das Spiel mit einem überragenden Plus/Minus-Rating von +37.

Der Flop des Spiels

Kyle Kuzma. Der Wingman traf nur 5 seiner 13 Würfe und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Bogdanovic machen konnte, was er wollte. Sein geblockter Dunkversuch gegen Myles Turner dürfte zudem in einigen Highlight-Videos auftauchen.

Coaching Move des Spiels

Eigentlich war das gesamte Spiel eine einzige Erfolgsstory für Nate McMillan. Immer wieder wurde der Spalding in der Offensive bewegt und die richtigen Entscheidungen getroffen. Weitere Adjustments waren aufgrund der großen Führung gar nicht nötig.