G-League: Wagner und Bonga mit guter Leistung - Hartenstein dominiert

Moritz Wagner und Isaac Bonga liefern für die South Bay Lakers in der G-League eine überzeugende Leistung ab. Für einen Sieg hat es aber weder für die beiden Deutschen bei den Lakers, noch für den starken Isaiah Hartenstein bei den Rio Grande Valley Vipers gereicht.

Wagner fand beim Match gegen Canton Charge sofort seinen Rhythmus und hatte bereits nach dem ersten Viertel 10 Punkte und 4 Rebounds auf dem Konto. Im weiteren Verlauf des Spiels erhöhte der Big Man seine Ausbeute auf 17 Zähler (3/9 3FG) und 9 Boards, außerdem verteilte er noch 6 Assists und blockte zwei Würfe.

Auch sein Teamkollege Isaac Bonga erwischte einen ordentlichen Abend, selbst wenn er diesmal nicht sonderlich effektiv war. Letztendlich kam der Deutsche immerhin auf 5 Punkte (2/10 FG) sowie 9 Rebounds und 6 Assists. Dennoch reichte die Leistung der beiden Deutschen nicht für den Sieg, die Lakers mussten sich Canton mit 115:122 nach Overtime geschlagen geben.

Hartenstein kann Niederlage ebenfalls nicht verhindern

Ganz ähnlich erging es Hartenstein, der sogar eine noch bessere Performance als seine beiden Landsmänner aufs Parkett zauberte. Erneut griff sich der Big Man der Valley Vipers die mit Abstand meisten Rebounds auf dem Spielfeld und verbuchte somit sein bereits drittes Double-Double in der G-League. In 32 Minuten Spielzeit legte der Center 16 Zähler (8/13 FG) und 15 Rebounds auf, wobei er sich sogar ganze 6 davon am offensiven Brett sicherte.

Trotzdem war sein Team den Santa Cruz Warriors knapp mit 91:92 unterlegen. Zum Teil lag das auch an den vielen Ballverlusten der Vipers (26 Turnover), zu denen auch Hartenstein 6 Stück besteuerte. Bester Scorer bei Rio Grande war Bruno Caboclo mit 20 Zählern, auf der Gegenseite war Deyonta Davis mit ebenfalls 20 Punkten erfolgreich. Nach zuvor sechs Siegen in Folge mussten Hartenstein und Co. nun erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.