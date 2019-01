NBA-News: Schielen die Dallas Mavericks auf Giannis Antetokounmpo?

Haben die Dallas Mavericks einen Plan in der Hinterhand, um in ein paar Jahren Giannis Antetokounmpo nach Texas zu lotsen? Einem Medienbericht zufolge könnte ein Draft-Pick der Mavs aus dem vergangenen Jahr genau darauf hindeuten.

Davon geht zumindest Gary Woelfel aus, ein Insider bei den Milwaukee Bucks, in einem Blogbeitrag. Demnach soll die Wahl von Kostas Antetokounmpo mit dem 60. Pick im Draft 2018 die Aufmerksamkeit von dessen älteren Bruder Giannis erregt haben.

"Sie planen langfristig", zitiert Woelfel einen anonymen NBA-Executive. "[Die Mavs] wissen, dass Giannis in ein paar Jahren Free Agent wird und das war ein Weg, sein Interesse auf Dallas zu lenken."

"Ich denke, das war ein großartiger Move von [Mavs-Eigentümer Mark] Cuban", sagte eine andere Quelle. "Sie hatten mit dem Pick nichts zu verlieren, warum nicht das Risiko eingehen? Vielleicht wird er ein guter Spieler, aber sie haben vor allem Giannis beeindruckt."

Der Greek Freak hat im Sommer 2016 eine Verlängerung bei den Bucks unterschrieben, die erst 2017 in Kraft trat. Dementsprechend wird Giannis Antetokounmpo erst im Sommer 2021 Free Agent.

Giannis Antetokounmpo zum dritten Mal All-Star

Bis dahin ist also noch eine Menge Zeit und es kann viel passieren. Dieses Gerücht ist dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. In der Vergangenheit gab es allerdings schon öfters Medienberichte, in denen NBA-Insider und Agenten zitiert wurden, die davon ausgehen, dass Giannis nicht seine komplette Karriere in Milwaukee verbringen wird

Der Franchise-Star der Bucks wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag als Starter ins All-Star-Game 2019 gewählt und fungiert neben LeBron James in seinem dritten Auftritt als All-Star als einer der beiden Team-Kapitäne. Giannis legt in der aktuellen Saison durchschnittlich 26,5 Punkte, 12,6 Rebounds sowie 5,9 Assists auf.

Kostas Antetokounmpo kam bisher nur in der G-League zum Einsatz, in 27 Spielen legte er 9,4 Punkte und 5,7 Bretter in 24 Minuten Spielzeit auf.