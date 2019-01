NBA-News: Patrick McCaw wohl vor Wechsel zu den Toronto Raptors

Patrick McCaw steht offenbar vor einem Wechsel zu den Toronto Raptors. Aktuell steht der Ex-Warrior noch bei den Cavaliers unter Vertrag, könnte dort allerdings bald entlassen werden.

Cleveland steht aufgrund von angeblichen Umgehungen der Salary-Cap-Regelungen kurz vor einer Untersuchungen seitens der NBA, das berichtet zumindest ESPN. Daher sollen die Cavs aktuell nicht mehr in der Lage sein McCaw zu bezahlen.

Nachdem McCaw im Sommer keinen Vertrag von den Warriors angeboten bekam, akzeptierte er Anfang Januar ein Offer Sheet der Cavaliers. Nach nunmehr drei absolvierten Spielen wäre das Gehalt von 3 Millionen US-Dollar garantiert gewesen, weshalb ihn die Cavaliers wohl waiven werden. Glaubt man ESPN, sei die Einigung auf einen neuen Vertrag bei den Toronto Raptors aber ohnehin schon beschlossene Sache.

In bisher 131 Spielen in der NBA kommt McCaw in durchschnittlich 15,9 Minuten auf 3,9 Punkte, 1,4 Rebounds und 1,2 Assists.