NBA News - Lakers geben bekannt: LeBron-Comeback in der nächsten Woche

Nachdem sich die Los Angeles Lakers zuletzt bereits optimistisch bezüglich eines zeitnahen Comebacks von LeBron James zeigten, gibt es nun Gewissheit. Der Superstar wird in der kommenden Woche auf den Court zurückkehren.

James wird zwar noch die beiden anstehenden Auswärtspartien gegen die Oklahoma City Thunder und die Houston Rockets verpassen, soll danach aber ins Training der Lakers zurückkehren und dann auch bereit sein, wieder zu spielen.

Das gab die Franchise in einer Pressemitteilung bekannt, nachdem der Forward erneut untersucht wurde. James fehlte den Lakers in den lezten elf Spielen aufgrund einer Leistenzerrung, die er sich im Christmas Game gegen die Golden State Warriors zugezogen hatte. In Abwesenheit des Superstars gewann Los Angeles nur vier Spiele.