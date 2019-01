NBA-News: LeBron James fehlt den Los Angeles Lakers weiterhin

LeBron James wird den Los Angeles Lakers noch mindestens drei Partien fehlen. Der Superstar wird den Auswärtstrip der Lakers nicht bestreiten und stattdessen in einer Woche noch einmal untersucht.

Das gaben die Lakers in einem Statement bekannt. Der Forward soll stattdessen täglich medizinisch behandelt werden, bevor er in einer Woche erneut untersucht werden soll. "Wir wollen, dass er wieder gesund wird", sagte Coach Luke Walton zur Situation von James. "Wir reden das ganze Jahr davon, dass wir jeden einzelnen Spieler brauchen, so läuft eine NBA-Saison eben."

LeBron fehlte nun bereits vier Spiele, wovon die Lakers drei verloren. Am Dienstag machte der King aber immerhin schon wieder leichtes Wurftraining. Sein Comeback könnte LeBron beim Heimspiel gegen die Detroit Pistons geben, in Minnesota und Dallas wird der vierfache MVP aber nicht dabei sein.

"Wir haben einige Verletzungsprobleme", gab auch Walton zu. "Das wird schwer für uns, aber die Jungs sollten sich dennoch freuen. Wir müssen nun Wege finden, um auf einem hohen Niveau zu spielen und im besten Fall diese auch gewinnen."