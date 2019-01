G-League: Isaiah Hartenstein mit starken Double-Double gegen Knicks

Die Rio Grande Valley Vipers (15-9) fahren in der G-League einen souveränen 123:98-Sieg gegen die Westchester Knicks (16-10) ein. Isaiah Hartenstein überzeugt dabei mit einem starken 20-Punkte-Double-Double.

Das Match in der Bert Ogden Arena war von Beginn an von einer hohen Geschwindigkeit geprägt. Rio Grande konnte allerdings zuerst den Druck erhöhen und erspielte sich eine verdiente 29:18-Führung nach dem ersten Viertel.

Anschließend ließen sie die Gäste nicht mehr herankommen und erhöhten unter anderem den Einsatz in der Defense. Schon zur Halbzeit war klar erkennbar, welcher Spieler den größten Anteil an der inzwischen recht komfortablen Führung von 62:47 hatte: Isaiah Hartenstein ging mit bereits 13 Punkten sowie 7 Rebounds und 2 Assists in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff setzten die Vipers ihre Dominanz fort und schauten nie mehr zurück. Die Knicks brachten es schlichtweg nicht fertig, die schnelle Offense von Rio Grande zu stoppen oder zumindest einzudämmen.

Schließlich endete das Match mit 123:98 für das Heimteam und Hartenstein legte erneut ein starkes Double-Double mit 20 Punkten, 16 Rebounds (davon 7 Offensivrebounds) und 6 Assists auf. Bester Scorer der Valley Vipers war allerdings Bruno Capoclo, der auf 21 Zähler kam. Dakarai Tucker erzielte ebenfalls 20 Punkte. Damit feierten die Vipers bereits den sechsten Sieg in Folge.