NBA-News - GOAT-Debatte: Ainge vergleicht LeBron mit Donald Trump

LeBron James von den Los Angeles Lakers erklärte sich vor einigen Tagen zuletzt selbst zum GOAT und sorgte dabei für Kontroversen. Der GM der Boston Celtics, Danny Ainge, kann den Aussagen des Kings wenig abgewinnen und verglich das Vorgehen sogar mit dem von Präsident Donald Trump.

"Seine Karriere ist doch noch gar nicht vorbei", wunderte sich Ainge bei 98.5 The Sports Hub's "Toucher & Rich. "Ich weiß einfach nicht, warum er das gesagt hat. Vielleicht macht er es auch einfach wie Donald Trump und versucht sich so selbst zu vermarkten. Ich weiß es einfach nicht."

Gleichzeitig wollte der Celtics-GM LeBron auch nicht dessen Leistungen kleinreden und schwärmte vom Star der Los Angeles Lakers. "LeBron sollte immer in der Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten sein, aber letztlich wird es die Zeit zeigen. Ich weiß aber auch nicht, ob es so etwas wie einen GOAT gibt, weil die Zeiten so verschieden sind."

An Aigne' ehemaligen Teamkollegen Larry Bird sei James aber schon vorbeigezogen, musste auch der Celtics-GM zugeben. "Ich muss zugeben, dass er besser als Larry Bird ist. Er hat es einfach viel länger geschafft, auf absoluten Top-Niveau zu agieren."