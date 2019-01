NBA-News: Dirk Nowitzki ist beim Three-Point Contest dabei

Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks wurde zum Three-Point Contest am All-Star Weekend eingeladen. Es ist die bereit sechste Teilnahme an diesem Wettbewerb in seiner Karriere.

Laut Informationen von Marc Stein (New York Times) wird der Big Man in seiner 21. Saison also erneut am diesem Dreier-Wettkampf am Samstag, dem 16. Februar, in Charlotte teilnehmen. Im Jahr 2006 gewann Nowitzki den Three-Point Contest sogar und bekommt nun seine wahrscheinlich letzte Chance, erneut den Titel zu erringen.

Der 40-Jährige legte in dieser Saison in durchschnittlich zehn Minuten 3,8 Punkte auf, warf dabei aber lediglich 30 Prozent aus dem Feld und 26,1 Prozent von jenseits der Dreierlinie.