NBA News: Die Houston Rockets traden Carmelo Anthony zu den Chicago Bulls

Nach langer Hängepartie haben die Houston Rockets einen Abnehmer gefunden und laut übereinstimmenden Medienberichten Carmelo Anthony zu den Chicago Bulls getradet. Auch dort wird der einstige Superstar aber nicht bleiben.

Anthony wurde demnach mit Cash nach Chicago getradet, für einen stark geschützten Zweitrundenpick, der wohl nie nach Houston wandern wird. Die Rockets sparen dadurch Geld und einen Kaderplatz, der von Kenneth Faried eingenommen werden soll, sobald der Trade offiziell gemacht werden kann. In der Zwischenzeit mussten die Rockets bereits James Nunnally entlassen, da sie Faried schon im Spiel gegen Philadelphia einsetzen wollten, der Deal aber nicht vom Liga-Büro rechtzeitig bestätigt werden konnte. Nunnally könnte in Kürze einen neuen Vertrag in Houston bekommen.

Adrian Wojnarowski (ESPN) zufolge wird Anthony indes kein Spiel für die Bulls absolvieren. Diese werden ihn wohl entlassen und zum Free Agent machen - es ist nur noch nicht klar, wie bald dies geschieht. Anscheinend werden die Bulls erst versuchen, Anthony noch einmal zu traden, auch wenn sie ihn nur 1:1 für einen anderen Spieler traden dürften. Sollte das nicht klappen, wäre die Trade Deadline am 7. Februar wohl der Stichtag.

Anthony möchte noch immer ein Team finden, bei dem er einen Beitrag leisten kann. Zuletzt wurden die Heat und Lakers als mögliche Interessenten gehandelt.

Der zehnmalige All-Star hatte im Sommer nach seinem Buyout in Atlanta bei den Rockets unterschrieben, dort aber nur zehn Spiele absolviert (13,4 Punkte im Schnitt). Danach entschieden Team und Spieler, von nun an getrennte Wege zu gehen. Seit dem 8. November war Anthony nicht mehr Teil des Teams.