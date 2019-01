NBA-News: Dallas Mavericks rechnen mit Achillessehnenriss bei J.J. Barea

Die Dallas Mavericks befürchten, dass sich J.J. Barea in der Partie gegen die Timberwolves einen Riss der Achillessehne zugezogen hat. Damit wäre die Saison des 34-Jährigen frühzeitig beendet.

Barea hatte sich beim 119:115-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves bei einem Drive zum Korb verletzt. Der Guard bekam bei einem Cut zum Korb den Ball und versenkte einen Layup, anschließend fiel er allerdings merkwürdig zu Boden und fasste sich sofort an die rechte Ferse.

Anschließend musste Barea in die Kabine gebracht werden und kehrte nicht mehr aufs Parkett zurück. Laut den Informationen von ESPN-Reporter Tim MacMahon befürchten die Mavs, dass es sich bei der Verletzung um einen Achillessehnenriss handeln könnte.

Mavs-Coach Rick Carlisle hielt sich mit einer Prognose allerdings noch zurück, nach einem MRT am Samstag soll laut Carlisle eine genaue Diagnose stehen. Sollte sich die Befürchtungen der Mavs bestätigen, würde dies das Saisonaus von Barea bedeuten.

Der Anführer der starken Second Unit der Mavs legt in der aktuellen Saison durchschnittlich 10,9 Punkte und 5,6 Assists in knapp 20 Minuten pro Partie auf.