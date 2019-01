NBA-News: Boston Celtics haben wohl Zweifel an Verbleib von Kyrie Irving

Kyrie Irving von den Boston Celtics kann im Sommer Free Agent werden. Bislang waren sich die Celtics recht sicher, dass Uncle Drew nach der Spielzeit langfristig verlängern wird, nun kommen aber erste Zweifel daran auf, ob Kyrie wirklich bleiben möchte.

Das berichtet Chris Haynes von Yahoo Sports . Demnach gibt es innerhalb der Celtics Zweifel daran, ob Irving tatsächlich an einer Vertragsverlängerung interessiert ist. Noch zu Beginn der Saison hatte der Point Guard beteuert, dass er auf jeden Fall in Boston bleiben möchte.

Dies könnte auch mit der Situation mit Anthony Davis in New Orleans zusammenhängen. Boston gilt neben den Lakers als einer der wahrscheinlichsten Abnehmer für die Braue, der gestern via seines Agenten Rich Paul einen Trade gefordert hatte. Die Celtics können jedoch erst mitbieten, wenn Irving seinen Vertrag in Boston verlängert hat oder Kyrie traden.

NBA - Trade-Szenarien für Anthony Davis: Wer sichert sich die Braue? © getty 1/20 Trade-Hammer in New Orleans: Anthony Davis wird im Sommer keine Vertragsverlängerung bei den Pelicans unterschreiben und fordert einen Trade, wie sein Agent Rich Paul von Klutch Sports bestätigte. © getty 2/20 "Anthony will zu einem Team getradet werden, das es ihm ermöglicht, regelmäßig zu gewinnen und um die Meisterschaft zu kämpfen. Anthony will ehrlich sein und die Franchise bereits jetzt über die Entscheidung informieren", sagte Paul zu ESPN. © getty 3/20 Das Kämpfen um eine Meisterschaft hielt Davis in New Orleans in der nahen Zukunft nicht für realistisch. Trotz 29,3 Punkten und 13,3 Rebounds des Big Man stehen die Pels bei nur auf Platz 13 (22-28) in der Western Conference. © getty 4/20 Davis wird im Sommer 2020 Free Agent und hätte bereits nach dieser Saison eine Supermax-Extension über fünf Jahre und 240 Millionen Dollar unterzeichnen können. Stattdessen will er weg - aber wohin? SPOX nennt mögliche Tradeszenarien. © getty 5/20 Sollte Davis darauf drängen, bereits vor der Trade Deadline am 7. Februar die Pelicans zu verlassen, wären die Boston Celtics der Leidtragende. Sollte Kyrie Irving nicht in den Deal involviert werden, wäre ein Trade zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. © getty 6/20 Grund ist die Rose Rule, die vorsieht, dass Spieler unter bestimmten Voraussetzungen eine Vertragsverlängerung für 30 Prozent des Salary Caps unterzeichnen können. Ein Team darf aber nicht mehrere solcher Deals ertraden. © getty 7/20 Erst wenn Kyrie Irving ab dem 1. Juli eine Vertragsverlängerung unterzeichnet, wäre somit ein Trade möglich. Dies bringt den bisherigen Top-Favoriten auf einen Davis-Deal ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz. © getty 8/20 Neben den Celtics verfügen die Los Angeles Lakers über die meisten Assets, um einen Trade zu realisieren. Hinzu kommt, dass Rich Paul neben AD auch einen gewissen LeBron James als Agent vertritt. © getty 9/20 Nahezu kein Spieler im Roster der Lakers ist sicher, sollte Purple & Gold sich realistische Chancen auf Davis ausrechnen. Am wahrscheinlichsten scheint ein Paket aus Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope und einem Erstrundenpick. © getty 10/20 Auch wenn es nicht fair wäre: Selbst ein Trade zu den Golden State Warriors ist nicht unmöglich, doch die Optionen sind begrenzt. Neben Draymond Green müsste der Champ die nächsten beiden Erstrundenpicks und Jordan Bell in einen Deal packen. © getty 11/20 Betrachtet man die aktuellen Leistungen von Green, sollte dies den Pelicans nicht ausreichen. Und Klay Thompson dürfte nach jetzigem Stand auch über den Sommer hinaus in der Bay Area bleiben. © getty 12/20 Als weiterer, zumindest vom Namen her hochkarätiger Interessent werden die New York Knicks gehandelt. Laut Woj wollen die Knickerbockers eine Verpflichtung der Braue per Trade "aggressiv" verfolgen ... © getty 13/20 ... und könnten angeblich sogar überlegen, Kristaps Porzingis als Gegenwert abzugeben. Außerdem hätte New Orleans mit einem Trade mit NYK wohl die besten Chancen auf den Nr.1-Pick 2019. © getty 14/20 Die Los Angeles Clippers werden wohl in der Offseason eines der aktivsten Teams der Liga sein. Neben Namen wie DeMarcus Cousins und Kawhi Leonard fällt auch der Name Anthony Davis immer wieder. © getty 15/20 Zusätzlich zum günstigen Vertrag von Lou Williams und dem All-Star-Kandidaten Tobias Harris dürfte jedoch auch ein junges Talent für einen Trade notwendig sein. Doch wollen die Clippers Shai Gilgeous-Alexander nach der starken Rookie-Saison abgeben? © getty 16/20 Die Dallas Mavericks haben sich mit DeAndre Jordan für eine Übergangslösung auf Center entschieden, Davis wäre der optimale Nachfolger. Doch ein Trade für Jordan, Dennis Smith Jr., Dwight Powell plus Erstrundenpick wird den Pelicans nicht reichen. © getty 17/20 Die Philadelphia 76ers sind bereits mit dem Trade für Jimmy Butler all-in gegangen und sind somit begrenzt, was mögliche Gegenwerte angeht. Vieles würde sich in diesem Fall um den Namen Markelle Fultz drehen. © getty 18/20 Sollten die Pelicans diesem eine positive Entwicklung zutrauen, könnten die Sixers mit ihm, Zhaire Smith, Furkan Korkmaz und zwei Picks ein interessantes Angebot machen. Die Zeichen wären dann auf einen vollständigen Rebuild gesetzt. © getty 19/20 Eines ist klar: Sollten die New Orleans Pelicans dem Willen von Anthony Davis entsprechen und diesen bereits vor der Trade Deadline zu einem Titelkandidaten verschiffen, sind die Los Angeles Lakers der absolute Top-Favorit auf eine Verpflichtung. © getty 20/20 Die Boston Celtics hätten nur dann eine Chance, wenn ein Wechsel des MVP-Kandidaten erst im Sommer über die Bühne geht. Alle weiteren Franchises sind nur Außenseiter, dennoch dürfte das Telefon bei GM Dell Demps in den kommenden Tagen heiß laufen.

Kyrie Irving kann im Sommer Free Agent werden

Irving war zuletzt unzufrieden mit seinen jungen Kollegen und kritisierte diese auch öffentlich dafür. Wenig später entschuldigte er sich aber dafür und erklärte, dass er dies nicht über die Medien hätte tun sollen.

Kyrie hat in Boston noch einen Vertrag bis 2020 und verdient in dieser Saison 20,1 Millionen Dollar. Für die kommende Spielzeit hat der Guard noch eine Spieleroption in Höhe von 21,3 Millionen, die er aber wahrscheinlich nicht ziehen wird, da er mit einem neuen Arbeitspapier deutlich mehr verdienen könnte. Die Celtics könnten dem Spielmacher fünf Jahre und 190 Millionen bieten, mehr als jedes andere Team.

Der ehemalige Cavs-Star spielt in Boston die vielleicht beste Karriere seiner Saison und legt im Schnitt 23,7 Punkte und 6,9 Assists pro Partie auf.