New Orleans Pelicans müssen 1 bis 2 Wochen auf Anthony Davis verzichten

Center Anthony Davis wird den New Orleans Pelicans ein bis zwei Wochen fehlen. Das gab das Team am Samstag bekannt. Der Superstar zog sich am Freitag eine Stauchung seines linken Zeigefingers zu.

Die Verletzung passierte spät im Spiel gegen die Portland Trail Blazers (112:128). Davis wurden kurz darauf die Finger zusammen getaped und er kam nochmal kurz ins Spiel zurück, ehe er die Partie mit 1:18 zu Spielen im vierten Viertel endgültig verließ.

Davis wurde nach dem Spiel geröntgt, eine Fraktur wurde dabei jedoch ausgeschlossen.

Davis kommt in dieser Saison auf 29,3 Punkte im Schnitt und holt 13,3 Rebounds sowie 2,6. Für ihn wären dies allesamt Karrierebestleistungen über eine komplette Saison.

In dieser Spielzeit verpasste "die Braue" bereits fünf Spiele mit Verletzungen oder Krankheit.