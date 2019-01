G-League: 42 Punkte! Isaiah Hartenstein mit Rekord-Nacht

Was für ein Spiel von Isaiah Hartenstein. Der deutsche Center der Houston Rockets glänzte in der G-League für die Rio Grande Valley Vipers mit 42 Punkten und 21 Rebounds und führte seine Farben so zum Sieg.

Hartenstein kam beim 129:125-Erfolg der Vipers gegen die Texas Legends 42 Minuten zum Einsatz und verbuchte dabei 42 Punkte (16/24 FG, 8/11 FT), 21 Rebounds (9 offensiv), 1 Assist und 2 Steals. Dabei testete der Deutsche gleich mehrfach die Korbanlage mit spektakulären Dunks, zeigte aber auch Finesse mit einigen netten Floatern.

Das G-League Team der Dallas Mavericks, die Texas Legends, hatten keine Antwort auf Hartenstein, der nach Belieben in der Zone scoren konnte. Neben dem Deutschen überzeugte für die Vipers auf Michael Frazier mit 27 Zählern und sieben verwandelten Dreiern.

Auf Seiten der Legends waren Blazers-Rookie Gary Trent Jr. (34, 12/25 FG) und Forward Daryl Macon (27) die besten Scorer. Rio Grande steht nun bei einer Bilanz von 21-10 und hat neun der letzten zehn Spiele für sich entschieden. Das reicht derzeit für Platz vier im Westen, der Rückstand auf Spitzenreiter Santa Cruz Warriors beträgt aber lediglich 1,5 Spiele.

Die Legends bleiben dagegen mit einer Bilanz von 12-21 auf Platz elf im Westen kleben und werden die Playoffs wohl verpassen.