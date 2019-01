NBA News: Warriors-Coach Steve Kerr: „Werden nicht vier All-Stars stellen“

Steve Kerr, Trainer der Golden State Warriors, bezweifelte vor dem Spiel gegen die Washington Wizards, dass sein Team in diesem Jahr vier All-Stars stellen wird. Steph Curry und Kevin Durant wurden bereits als Starter ins All-Star-Game gewählt.



"Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr vier All-Stars stellen werden", sagte Kerr vor der Partie in Washington: "Es war bislang nicht so eine Saison, bis vor ein paar Wochen war es sehr hart. In den vergangenen Wochen hat Draymond Green in meinen Augen auf einem All-Star-Level gespielt. Er wäre der erste, der sagt, dass das in den ersten Monaten der Saison nicht so war."

Neben Green könnte auch Klay Thompson noch als Bankspieler am All-Star Game in Charlotte teilnehmen. Der Shooting Guard des Champions nimmt das jedoch gelassen. "Ich will dabei sein und denke auch, dass wir es, wenn wir weiter gewinnen, auch verdient hätten. Wenn es nicht klappt, ist das allerdings auch kein Weltuntergang", sagte Thompson nach dem Training am Mittwoch: "Dann werde ich an den Strand gehen und entspannen."

Die NBA All-Star Starter 2019: Kein Jokic und auch kein Davis! © getty 1/14 Die zehn Starter für das All-Star Game 2018 in Los Angeles wurden bekannt gegeben! LeBron Jame und Giannis Antetokounmpo werden als Kapitäne ihre Teams wählen. Im Westen schafft keiner der hochdekorierten Center. © getty 2/14 LeBron James und Giannis Antetokounmpo werden als Kapitäne fungieren - da sie die meisten Votes bekommen haben (Gewichtung: 50 Prozent Fan-Voting, 25 Prozent Spieler-Voting, 25 Prozent Medien-Voting). © getty 3/14 Das heißt, sie dürfen aus dem Pool der verbleibenden acht Starter ihr Team zusammenwählen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als Antetokounmpo, darf er anfangen. © getty 4/14 Die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches bestimmt. Das Ergebnis wird am 31. Januar veröffentlicht. © getty 5/14 Und das sind die zehn Starter: EASTERN CONFERENCE BACKCOURT: Kyrie Irving (Boston Celtics) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 6/14 Kemba Walker (Charlotte Hornets): Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 7/14 FRONTCOURT: Kawhi Leonard (Toronto Raptors): Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 8/14 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 9/14 Joel Embiid (Philadelphia 76ers): Platz 3 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 10/14 WESTERN CONFERENCE BACKCOURT: Stephen Curry (Golden State Warriors): Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 11/14 James Harden (Houston Rockets): Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 12/14 FRONTCOURT: LeBron James (Los Angeles Lakers): Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 13/14 Kevin Durant (Golden State Warriors): Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 14/14 Paul George (Oklahoma City Thunder): Platz 4 im Fan-Voting, Platz 4 im Player-Voting, Platz 4 im Medien-Voting.

In der laufenden Saison legt Thompson 22,1 Punkte, 4,1 Rebounds und 2 Assists auf. Der Scharfschütze trifft 46,4 Prozent aus dem Feld und 38,2 Prozent von der Dreierlinie. Draymond Green steht aktuell bei 7,2 Punkten, 7,7 Rebounds und 7,3 Assists.