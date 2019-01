NBA News: Warriors-Coach Kerr über Luka Doncic: „Schon jetzt ein All-Star“

Mavs-Rookie Luka Doncic sorgt in seinen ersten Monaten in der NBA mächtig für Furore. Auch gegen den Champion, die Golden State Warriors, machte er eine starke Partie, obwohl sich die Dallas Mavericks geschlagen geben mussten. Nach dem Spiel wurde der Slowene mit Lob vom Gegner überschüttet.

"Er sieht nicht aus wie ein Rookie", lobte ihn Steve Kerr, Coach der Golden State Warriors: "Ich wusste nicht viel über ihn, bevor wir das erste Mal gegen die Mavericks gespielt haben. Er ist selbstbewusster als viele andere in ähnlichen Situationen. Er ist ein brillanter Spieler. Ich denke, er ist schon jetzt ein All-Star." Kerr fügte hinzu, dass es in den letzten zehn Jahren gekommen ist, dass ein Rookie solch einen Impact auf die Liga ausüben kann.

Gleicher Meinung ist auch Draymond Green, Big Man der Warriors: "Ich weiß nicht, ob er ins Team gewählt wird, aber er ist für mich ein All-Star." Kevin Durant fand auch eine Erklärung für die Abgezocktheit des jungen Guards: "Er hat letzte Saison in Europa gespielt. Der Rest der Rookie-Klasse im College. Er hat in der zweitbesten Liga der Welt das Spiel gelernt."

"Er ist unglaublich"

Von den Fähigkeiten des 19-Jährigen ist auch Steph Curry begeistert: "Er ist unglaublich. Ich bin mir sicher, dass er die ganzen Kritiker gehört hat, die über sein Game diskutiert haben, obwohl nicht viel über ihn wussten. Eines ist nun sicher: er hat sich bekannt gemacht. Er wird uns in der Zukunft der Liga noch viel Spaß bereiten."

Doncic legt in seiner ersten Saison in der Liga aktuell 20 Punkte, 6,7 Rebounds und 5 Assists auf. Wenn er so weiter macht, sollte es um den RotY-Award keine Diskussionen geben.