NBA - MLK Day: Bucks vs. Mavericks und Lakers vs. Warriors heute live: Übertragung, Livestream

Es ist Martin Luther King Day in den USA und darum gibt es heute gleich sechs Spiele zur deutschen Prime Time. Unter anderem treffen die Milwaukee Bucks auf die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki Dazu empfangen die Los Angeles Lakers den Champion Golden State Warriors. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung und dem Livestream auf DAZN.

Am MLK-Day schaut die amerikanische Sportwelt wie jedes Jahr auf die NBA. Aufgrund des hohen Anteils afro-amerikanischer Spieler hat der Feiertag in der besten Basketballliga der Welt eine enorme Bedeutung. Gleich elf Spiele finden am heutigen Montag, den 21. Januar, statt, sechs davon beginnen vor 21.30 Uhr deutscher Zeit.

NBA: Diese Spiele werden am MLK Day ausgetragen

NBA: Mavericks gegen Bucks: Heute live im Livestream

Eines der Spiele, welches in Deutschland zu sehen sein wird, ist das Gastspiel der Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki bei den Milwaukee Bucks. Um 20 Uhr geht es im neuen Fiserv Forum zu Milwaukee los, zu sehen gibt es die Partie auf DAZN und im NBA League Pass.

NBA: Lakers vs. Warriors heute live auf DAZN

Das Spitzenspiel der Nacht steigt um 4.30 Uhr deutscher Zeit, wenn die Los Angeles Lakers die Golden State Warriors empfangen. Die Gastgeber müssen dabei jedoch auf Mega-Star LeBron James verzichten, während die Gäste aus der Bay Area zum zweiten Mal in dieser Saison auf DeMarcus Cousins zurückgreifen können. Der All-Star-Center debütierte zuletzt nach einem Achillessehnenriss im Spiel bei den Clippers für den amtierenden Champion. Auch diese Partie wird es live auf DAZN und dem League Pass zu sehen geben.