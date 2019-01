NBA London Game: Wizards vs. Knicks - Alle Infos, Tip-Off, Livestream

Am 17. Januar 2019 ist es wieder soweit - die NBA trägt ein Spiel der Regular Season in London aus. Im Rahmen der Global Games treffen dabei die Washington Wizards auf die New York Knicks. SPOX hat alle wichtigen Infos für euch.

Zum bereits achten Mal ist die NBA während der regulären Saison in London zu Gast, es ist das insgesamt neunte Spiel, welches auf europäischen Boden stattfindet, wenn die Washington Wizards auf die New York Knicks treffen.

Für die Knicks ist es bereits das dritte Mal, zuvor gab es je einen Sieg und eine Niederlage. Offiziell sind diesmal die Wizards der Gastgeber, die immerhin noch geringe Chancen auf die Playoffs im Osten besitzen - trotz einer klar negativen Bilanz. Für die Knicks ist der Playoff-Zug dagegen schon ziemlich sicher abgefahren.

Wizards vs. Knicks: Wo und wann findet das Spiel statt?

Ausgetragen wird das Spiel der Regular Season am Donnerstag, den 17.01.2019, um 21 Uhr deutscher Zeit in der Londoner O2 World. Es wird das einzige Spiel der NBA-Saison auf europäischen Boden sein. Im Normalfall tragen die Wizards ihre Heimspiele in der Capital One Arena aus.

Wizards vs. Knicks auf SPOX und DAZN im Livestream

Die Partie wird nicht im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Allerdings gibt es dennoch verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen. SPOX.com bietet einen kostenlosen Livestream mit deutschem Kommentator an, dazu kann die Partie auch bei DAZN gesehen werden. Auch der NBA League Pass wird dieses Spiel, wie alle NBA-Spiele, live übertragen.

Wizards vs. Knicks: Lineups und Ausfälle

Beide Teams schlagen sich mit großen Verletzungsproblemen durch die Saison. Bei den Wizards fehlen mit John Wall, Markieff Morris und Dwight Howard gleich drei potenzielle Starter und auch die Knicks müssen mit Kristaps Porzingis auf ihren großen Star wegen einer Verletzung verzichten.

Die Starting Fives beider Teams könnten deswegen so aussehen:

Position Wizards Knicks PG Tomas Satoransky Emmanuel Mudiay SG Bradley Beal Tim Hardaway Jr. SF Trevor Ariza Kevin Knox PF Jeff Green Noah Vonleh C Thomas Bryant Luke Kornet

Wizards vs. Knicks: Die letzten Duelle

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 05.11.2018 Wizards Knicks 108:95 04.12.2018 Knicks Wizards 107:110

Die Global Games der Regular Season der vergangenen Jahre