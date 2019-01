NBA London Game: Wizards vs. Knicks heute live: Übertragung, Livestream

Im Rahmen der London Games treffen die Washington Wizards am heutigen Donnerstag, den 17. Januar 2019, auf die New York Knicks. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Austragungsort, den teilnehmenden Teams und zur Übertragung im Livestream auf SPOX und DAZN.

Die London Games finden bereits zum achten Mal während der regulären Saison statt. 2019 treffen in der britischen Hauptstadt die Washington Wizards um Bradley Beal auf die New York Knicks.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für die Franchise aus dem Big Apple ist es bereits der dritte Auftritt im Rahmen der NBA Global Games, in den anderen beiden Partien gab es einen Sieg und eine Niederlage. Gegen die Wizards geht New York als Außenseiter in die Partie. Obwohl Washington mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, befindet sich Washington mitten im Kampf um die Playoffs in der Eastern Conference.

Washington Wizards vs. New York Knicks: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort des diesjährigen London Games ist die O2 World in London. Tip-Off des einzigen Spiels der regulären NBA-Saison auf europäischem Boden ist am heutigen Donnerstag, den 17. Januar 2019, um 21 Uhr deutscher Zeit.

Washington Wizards vs. New York Knicks heute live: TV-Übertragung, Livestream

Die Partie der Wizards gegen die Knicks wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen, dafür ist das London Game 2019 auf verschiedenen Plattformen im Internet zu sehen. Auf SPOX.com wird es einen kostenlosen Livestream der Begegnung mit deutschem Kommentar geben, auch der Streaming-Dienst DAZN hat das Spiel im Programm.

Auf DAZN sind neben der NBA auch weitere US-Sportligen wie die NFL, NHL oder MLB zu verfolgen. Zudem hat das "Netflix des Sports" zahlreiche Fußballigen wie unter anderem ausgewählte Spiele der Champions League sowie viele weitere Sportarten im Angebot. DAZN kostet 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist dabei sogat gratis. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Des Weiteren wird das London Game zwischen den Wizards und Knicks auch auf dem League Pass übertragen. Dort finden die NBA-Fans Livestreams zu jedem einzelnen Spiel in der besten Basketballiga der Welt.

Wizards vs. Knicks: Per Mertesacker als Co-Kommentator bei SPOX und DAZN

Das London Game 2019 auf SPOX.com und DAZN wird für euch von Alex Schlüter als Kommentator sowie Per Mertesacker als Experte am Mikrofon begleitet. Neben dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler, der ein glühender Basketball-Fan ist, dürfen sich die Zuschauer zudem über weitere Special Guests bei DAZN und SPOX freuen.

"Ich hatte schon immer sehr viel Spaß an Basketball. Daher verfolge ich die NBA schon länger und habe großen Respekt vor den Athleten. Und im Sommer 2015 hatte ich die Ehre, live bei Spiel 5 der Finals zwischen Golden State und den Cavaliers dabei zu sein", erklärte Mertesacker im Vorfeld der Partie. "Jetzt, in meiner Funktion als DAZN-Experte, die Möglichkeit zu erhalten, ein NBA-Spiel live vor Ort zu kommentieren, ist als Fan natürlich ein besonderes Ereignis für mich."

Wizards vs. Knicks heute live: Die Ausgangssituation

Die Washington Wizards befinden sich aktuell auf dem elften Rang in der Eastern Conference und laufen den zu Saisonbeginn hohen Erwartungen hinterher. Die Hoffnungen auf die Playoffs hat das Team um Head Coach Scott Brooks jedoch noch lange nicht aufgeben. Obwohl mit John Wall, Markieff Morris und Dwight Howard gleich drei nominelle Starter ausfallen, liegen die Wizards nur 2,5 Spiele hinter dem achten Platz im Osten.

Ganz anders gestaltet sich dagegen die Situation bei den Knickerbockers. Die traditionsreiche Franchise aus dem Big Apple steht nach etwa der Hälfte der Saison bei einer mageren Bilanz von 10 Siegen und 33 Niederlagen. Für New York, bei denen Superstar Kristaps Porzingis aufgrund eines Kreuzbandrisses bisher die komplette Saison ausgefallen ist, wird es in der Spielzeit 2018/19 vorrangig um eine gute Position im NBA-Draft gehen.

Die Global Games der Regular Season der vergangenen Jahre