Korbjäger NBA Podcast: Die Midseason-Awards - wer ist Halbzeit-MVP?

Die halbe Saison ist rum, Zeit also für ein paar Awards: Wer ist zum jetzigen Zeitpunkt MVP, DPOY und Co.? Und welches Team ist die größte Enttäuschung? Der Korbjäger NBA Podcast verteilt seine Awards, sowohl ein paar eigene als auch die "echten"!

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge treffen beide in London aufeinander und verteilen die Midseason-Awards: Welche Spieler würden Stand jetzt MVP, MIP und Co. abräumen? Außerdem gibt es ein paar eigene Auszeichnungen - und ein kurzes Loblied auf den verletzten J.J. Barea.

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Ist das MVP-Rennen zum Zweikampf geworden?

Das Programm:

5:04 Die spezielle Award-Entwicklung von Derrick Rose

23:05 Coach of the Year inklusive Systemdiskussion

37:15 Einigkeit bei ROTY und DPOY

57:52 Giannis oder Harden?

1:05:56 Die persönlichen Awards

