NBA: Dirk Nowitzki bleibt punktlos in Boston: Er nimmt's mit Humor

Dirk Nowitzki verlebte einen emotionalen Abend beim Gastspiel seiner Dallas Mavericks bei den Boston Celtics. Die Fans der Gastgeber feierten den 40-Jährigen frenetisch, doch dieser traf nichts und verpasste damit haarscharf einen Hallen-Rekord. Am Ende fieberte der komplette TD Garden mit dem Oldie mit, der Sieg der Celtics wurde zur Nebensache.

Es sollte einfach nicht sein. Erstmals in seiner Karriere blieb Dirk Nowitzki ohne einen einzigen Punkt, wenn er mindestens zehn Minuten auf dem Feld stand. Dabei mangelte es nicht an Möglichkeiten, im Gegenteil. Zehnmal warf der 40-Jährige auf den Korb, doch alle Versuche klatschten nur auf den Ring.

"Ich hatte gute Gelegenheiten, konnte sie aber nicht nutzen", analysierte Nowitzki nach dem Spiel. "Das ist richtig enttäuschend, aber es kommt vor. In den Spielen zuvor habe ich gut getroffen, heute aber leider nicht."

Dabei hätte es ihm jeder Einzelne in der Halle so sehr gewünscht. Schon bei seiner ersten Einwechslung bekam der Würzburger stehende Ovationen. Als dann die Partie bereits zugunsten der Celtics entschieden war, brachte Mavs-Coach Rick Carlisle den Deutschen auch noch einmal für die letzten beiden Minuten. Dirk sollte noch seine Punkte bekommen, da waren sich alle einig.

Fans der Boston Celtics feiern Dirk Nowitzki

Als Dwight Powell am Ring 2 Punkte erzielte und nicht etwa den wartenden Nowitzki an der Dreierlinie bediente, quittierten die Celtics-Fans dies mit lauten Buh-Rufen, als ob Kareem Abdul-Jabbar gerade Larry Bird umgeschubst hätte. Und auch die Spieler der Celtics ließen es nun ein wenig ruhiger angehen, was auch Nowitzki bemerkte.

"Sie wollten wirklich, dass ich am Ende noch score", berichtete Dirkules. "Einmal hatte ich den Switch bekommen und Brad Wanamaker nahm nicht einmal die Hand hoch, um mich zu verteidigen - und trotzdem war mein Wurf zu kurz."

Das galt auch für seine anderen Versuche, was einige Celtics in ein kleines Dilemma brachte, wie Guerschon Yabusele berichtete, der Nowitzki dennoch seriös verteidigte. "Ich habe die Situation gehasst", erklärte der Franzose. "Ich hätte gehofft, dass da ein anderer steht. Was hätte ich machen sollen? Ihn einfach scoren lassen?"

NBA All-Star Voting Zwischenstände - Doncic vor Durant! © getty 1/41 Die NBA hat die ersten Zwischenstände des All-Star Votings veröffentlicht. Im Westen gibt es einen neuen Leader, dazu überrascht unter anderem Luka Doncic, der noch vor Kevin Durant liegt. © getty 2/41 EASTERN CONFERENCE: GUARDS - Platz 10: John Wall (Washington Wizards): 54.366 Stimmen. © getty 3/41 Platz 9: Bradley Beal (Washington Wizards): 61.269 Stimmen. © getty 4/41 Platz 8: Jeremy Lin (Atlanta Hawks): 62.573 Stimmen. © getty 5/41 Platz 7: Zach LaVine (Chicago Bulls): 128.605 Stimmen. © getty 6/41 Platz 6: Kyle Lowry (Toronto Raptors): 180.571 Stimmen. © getty 7/41 Platz 5: Victor Oladipo (Indiana Pacers): 198.009 Stimmen. © getty 8/41 Platz 4: Ben Simmons (Philadelphia 76ers): 259.993 Stimmen. © getty 9/41 Platz 3: Kemba Walker (Charlotte Hornets): 319.519 Stimmen. © getty 10/41 Platz 2: Dwyane Wade (Miami Heat): 409.156 Stimmen. © getty 11/41 Platz 1: Kyrie Irving (Boston Celtics): 910.329 Stimmen. © getty 12/41 FRONTCOURT - Platz 10: Al Horford (Boston Celtics): 62.288 Stimmen. © getty 13/41 Platz 9: Gordon Hayward (Boston Celtics): 66.492 Stimmen. © getty 14/41 Platz 8: Andre Drummond (Detroit Pistons): 68.204 Stimmen. © getty 15/41 Platz 7: Vince Carter (Atlanta Hawks): 76.022 Stimmen. © getty 16/41 Platz 6: Blake Griffin (Detroit Pistons): 192.694 Stimmen. © getty 17/41 Platz 5: Jayson Tatum (Boston Celtics): 214.622 Stimmen. © getty 18/41 Platz 4: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers): 222.206 Stimmen. © getty 19/41 Platz 3: Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 648.002 Stimmen. © getty 20/41 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors): 774.172 Stimmen. © getty 21/41 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 991.561 Stimmen. © getty 22/41 WESTERN CONFERENCE: BACKCOURT - Platz 10: Chris Paul (Houston Rockets): 101.104 Stimmen. © getty 23/41 Platz 9: Devin Booker (Phoenix Suns): 111.897 Stimmen. © getty 24/41 Platz 8: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers): 175.040 Stimmen. © getty 25/41 Platz 7: DeMar DeRozan (San Antonio Spurs): 197.524 Stimmen. © getty 26/41 Platz 6: Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 200.609 Stimmen. © getty 27/41 Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors): 247.618 Stimmen. © getty 28/41 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder): 459.792 Stimmen. © getty 29/41 Platz 3: James Harden (Houston Rockets): 541.606 Stimmen. © getty 30/41 Platz 2: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves): 698.086 Stimmen. © getty 31/41 Platz 1: Stephen Curry (Golden State Warriors): 793.113 Stimmen. © getty 32/41 FRONTCOURT - Platz 10: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors): 92.977 Stimmen. © getty 33/41 Platz 9: Draymond Green (Golden State Warriors): 138.017 Stimmen. © getty 34/41 Platz 8: Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers): 195.477 Stimmen. © getty 35/41 Platz 7: Nikola Jokic (Denver Nuggets): 255.272 Stimmen. © getty 36/41 Platz 6: Steven Adams (Oklahoma City Thunder): 261.327 Stimmen. © getty 37/41 Platz 5: Paul George (Oklahoma City Thunder): 580.055 Stimmen. © getty 38/41 Platz 4: Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 605.417 Stimmen. © getty 39/41 Platz 3: Kevin Durant (Golden State Warriors): 659.968 Stimmen. © getty 40/41 Platz 2: Luka Doncic (Dallas Mavericks): 679.839 Stimmen. © getty 41/41 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers): 1.083.363 Stimmen.

Nowitzki verpasst Rekord von Kobe Bryant im TD Garden

Die Fans der Celtics hätten dies sicher gerne gesehen, kaum jemanden hielt es noch auf den Sitzen, 'We want Dirk' hallte es durch den TD Garden. "Unsere Fans erkennen Größe und Dirk ist nun mal ein ganz Großer, eine Legende", sagte Al Horford.

Über Jahre glänzte Nowitzki in Boston, gegen kein anderes Team war sein Scoring-Schnitt vor der Partie so hoch wie gegen die Celtics. Letztlich verpasste der Power Forward mit seinem Salto Nullo auch noch einen anderen Meilenstein.

Mit einem Field Goal hätte Nowitzki Kobe Bryant für die meisten Punkte eines Spielers aus der Western Conference in Boston überholt, doch auch ein letzter Wurf mit der Sirene, als kein Celtics-Spieler den Senior verteidigte, klatschte auf den Ring.

Nowitzki verliert seinen Humor nicht

Als Nowitzki darauf nach dem Spiel angesprochen wurde, war ihm diese Tatsache überhaupt nicht bewusst, reagierte aber darauf mit seinem bekannten Humor, der ihn zu einem der beliebtesten Spieler der Liga gemacht hat: "Oh man, nun muss ich also wahrscheinlich doch noch ein Jahr dranhängen."

Die Beine und Arme mögen schwerer und langsamer geworden sein, ein Sympathieträger wird Nowitzki dennoch wohl immer bleiben - auch bei seinen Gegenspielern. "Man, ich wollte einfach nur, dass er einen Wurf trifft. Jesus Christus", grinste Jaylen Brown. "Wenn er eines Tages wirklich aufhört, wird er wirklich geehrt werden, er hat diesem Spiel so viel gegeben. Daher ist es einfach nur cool, in seiner Gegenwart dort draußen zu sein und ihn zu beobachten."

Selbst wenn es in Boston vielleicht die letzte Gelegengeheit dazu war.