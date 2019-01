NBA: Die Gerüchte um Kyrie Irving - Die Handschrift von LeBron James

Noch vor der Saison kündigte Kyrie Irving an, dass er mit großer Sicherheit im Sommer 2019 einen neuen Vertrag bei den Boston Celtics unterschreiben würde. Inzwischen scheint dieses Statement aber nur noch wenig Gültigkeit zu besitzen. Es gibt sogar Gerüchte, dass sich Uncle Drew eine Reunion mit LeBron James vorstellen könnte. Was ist dran an diesen Meldungen?

"Ich bin glücklich hier. Ich glaube an die Sache und ich glaube an diese Franchise." Das waren die Worte von Kyrie Irving Anfang Oktober, als er aus dem Nichts quasi bestätigte, dass er über die Saison 2018/19 hinaus plant, bei den Celtics zu unterschreiben.

Es war aber auch wenig überraschend, es lief schließlich vieles rund bei den Kelten. Selbst ohne Irving, ohne Gordon Hayward und ohne Daniel Theis marschierten die Celtics in die Conference Finals, dominierten die Philadelphia 76ers und scheiterten erst in sieben Spielen an den Cleveland Cavaliers um LeBron James.

Folgerichtig waren die Celtics auch der große Favorit auf die Ost-Krone in dieser Spielzeit, vor allem da das Team nun endlich komplett war und von den Youngstern wie Jaylen Brown, Jayson Tatum oder auch Terry Rozier ein weiterer Sprung in der Entwicklung erhofft und prognostiziert wurde.

Weiter erklärte Irving damals: "Ich will nicht mehr umziehen und was Neues kennen lernen. Ich möchte nicht despektierlich gegenüber anderen Teams wirken, aber es ist einfach perfekt hier."

NBA: Leonard, Thompson und Co.: Die Free-Agency-Class 2019 © getty 1/17 Die Free-Agency-Klasse 2019 ist mit einer Menge Superstars bestückt. Wer wird den teuersten Vertrag unterschreiben? Wer kommt bei einem neuen Team unter? SPOX zeigt wessen Verträge im nächsten Sommer auslaufen. © getty 2/17 UNRESTRICTED FREE AGENTS - Eric Bledsoe (30, Milwaukee Bucks), Gehalt 2018/19: 15.000.000 Dollar. © getty 3/17 Ricky Rubio (29, Utah Jazz), Gehalt 2018/19: 14.800.000 Dollar. © getty 4/17 Kemba Walker (29, Charlotte Hornets), Gehalt 2018/19: 12.000.000 Dollar. © getty 5/17 Tobias Harris (27, Los Angeles Clippers), Gehalt 2018/19: 14.800.000 Dollar. © getty 6/17 Markieff Morris (30, Washington Wizards), Gehalt 2018/19: 8.600.000 Dollar. © getty 7/17 Nikola Vucevic (29, Orlando Magic), Gehalt 2018/19: 12.750.000 Dollar. © getty 8/17 Kristaps Porzingis (24, New York Knicks, RFA), Gehalt 2018/19: 5.697.054 Dollar. © getty 9/17 FREE AGENTS (aber Spieleroption möglich) - Goran Dragic (33, Miami Heat), Gehalt 2018/19: 18.109.175 Dollar. © getty 10/17 Kyrie Irving (27, Boston Celtics), Gehalt 2018/19: 20.099.188 Dollar. © getty 11/17 Jimmy Butler (30, Philadelphia 76ers), Gehalt 2018/19: 18.691.627 Dollar. © getty 12/17 Kawhi Leonard (28, Toronto Raptors), Gehalt 2018/19: 20.099.188 Dollar. © getty 13/17 Khris Middleton (28, Milwaukee Bucks), Gehalt 2018/19: 13.000.000 Dollar. © getty 14/17 Marc Gasol (34, Memphis Grizzlies), Gehalt 2018/19: 24.119.025 Dollar. © getty 15/17 Al Horford (33, Boston Celtics), Gehalt 2018/19: 28.928.709 Dollar. © getty 16/17 Jonas Valanciunas (27, Toronto Raptors), Gehalt 2018/19: 16.539.326 Dollar. © getty 17/17 Hassan Whiteside (30, Miami Heat), Gehalt 2018/19: 25.434.263 Dollar.

Irving kritisiert Youngster im Team

Die grüne perfekte Welt, sie hat jedoch einige Risse seit Oktober bekommen. Boston rangiert lediglich auf Platz fünf im Osten, die Konkurrenz aus Milwaukee und Toronto hat bereits fünf Spiele Vorsprung auf die so hochgejubelten Celtics. Natürlich ist es schwierig, alle Rückkehrer und Youngster unter einen Hut zu bringen, alle wollen schließlich spielen, jeder will seine Stats; doch einige Streitigkeiten auf und neben dem Court machen schon gewisse Sorgen und reflektieren auch ein wenig die Probleme.

Kyrie war es, der diese Probleme nach einer unnötigen Niederlage in Orlando offensiv gegenüber den Medien ansprach. "Sie wissen nicht, was es heißt, ein Team zu sein, welches um eine Meisterschaft spielt", polterte Irving und schoss damit ungewohnt scharf gegen die Youngster im Team. "Uns fehlt die Erfahrung und deshalb müssen wir noch eine Menge lernen."

Es war vor allem die fehlende Konstanz, die Irving sauer aufstieß. Boston hat nun bereits sieben Spiele gegen Teams mit negativer Bilanz verloren, die meisten aller Mannschaften aus dem Spitzen-Quintett im Osten. "Solange wir nicht verstehen, dass wir jeden Abend Leistung zeigen müssen, wird es immer Auf und Abs geben", analysierte Irving darum folgerichtig.

Celtics: Streitigkeiten auf dem Court

Aber nicht nur Irving scheint mit der Einstellung des Teams nicht immer zufrieden zu sein. Coach Brad Stevens setzte Tatum nach einigen fraglichen Würfen schon auf die Bank, dazu gab es Videomaterial von einer Auszeit in Miami, als sich Brown und Marcus Morris gegenseitig die Meinung geigten.

Beide Streithähne spielten die Aktion wenig später herunter, doch es war eben auch ein weiteres Zeichen dafür, dass man sich in Boston nicht immer grün ist. Auch Irving ruderte wenige Tage nach seiner öffentlichen Kritik in Orlando zurück und bedauerte, dass er seinen Unmut gegenüber der Öffentlichkeit geäußert habe.

Die Kritik selbst wollte der Guard aber nicht zurücknehmen. Vielmehr sorgte Irving für Aufsehen, als er im Zuge dessen zugab, dass er sich bei seinem ehemaligen Mitspieler LeBron James wegen seines früheren Verhaltens entschuldigt habe. Es scheint so, als verstehe Irving nun langsam, was es heißt, ein Team anführen zu müssen und welche Probleme dies mit sich bringt.

Kyrie Irving kontaktiert LeBron James

"Ich musste LeBron anrufen und mich bei ihm entschuldigen, weil ich dieser junge Spieler war, der alles auf einmal haben wollte." Gleiches scheint Uncle Drew nun in Boston mit den aufstrebenden jungen Stars zu erleben.

Seit diesen Aussagen hat sich aber ein Wandel vollzogen, Kyrie geht voran, trägt sein Team. In den fünf Spielen seit seiner Kritik legt der Point Guard 31,0 Punkte und 10,8 Assists bei Quoten von starken 56,2 Prozent aus dem Feld (51,4 Prozent Dreier) auf. Pflichtaufgaben wie in Atlanta, gegen Memphis oder Miami wurden souverän erfüllt, nur gegen die Golden State Warriors setzte es eine knappe Niederlage.

Es war der erste richtige Test für die Celtics, das viel erwartete und vor der Saison prognostizierte Finals-Matchup, auch wenn Irving davon nur wenig wissen wollte. "Das hatte mit den Playoffs nichts zu tun, es ist die Regular Season", bremste Kyrie, um noch einmal zu betonen, dass die Postseason ganz anders aussehen wird. Es hätte irgendwie auch ein Zitat von LeBron sein können, zumindest tragen dieses Aussagen gefühlt seine Handschrift.

Bedeutet dies nun, dass die beiden sich wieder ein wenig annähern? Diese Frage werden wir erst im Juli endgültig beantworten können. Die Boston Celtics haben allerdings weiter starke Argumente auf ihrer Seite, um Kyrie vom Rekordmeister zu überzeugen.

Celtics können Irving viel bieten

Die Celtics haben weiterhin viele junge und gute Spieler, eine ganze Wagenladung an Picks und aktuell bereits eine schlagkräftige Truppe, die trotz aller Probleme zu gut ist, um nicht um die Krone im Osten zu kämpfen. Es ist natürlich unglücklich, dass man im Moment aufgrund der Rose Rule nicht für Anthony Davis traden kann, dennoch ist Boston auch ohne die Braue ein Contender in diesem Jahr und vielleicht ist der Forward ja auch noch im Sommer auf dem Markt. Auszuschließen ist es zumindest nicht.

Welche Rolle für Irving der schnöde Mammon spielt, ist dagegen nicht abzusehen. Boston kann dem Guard fünf Jahre und 190 Millionen Dollar anbieten, aber Kyrie könnte auch einfach seine Spieleroption in Höhe von 21,3 Millionen ziehen, was aber aufgrund der Summen für einen neuen Vertrag ausgeschlossen scheint. Andere Teams könnten dem Spielmacher nur rund 140 Millionen und vier Jahre bieten.

Der Unterschied ist also nicht wahnsinnig groß, wenn man das fehlende Jahr weglässt und bedenkt, dass auch Anthony Davis dankend darauf verzichten wird, der bestbezahlteste NBA-Spieler aller Zeiten zu werden. Vor allem die Davis-Dynamik könnte im Hinblick auf Irvings Free Agency faszinierend werden.

Sollte AD tatsächlich zu den Lakers oder zu den Knicks getradet werden, macht es einen der beiden sofort zu einem potenziellen Kyrie-Team. Bereits in dieser Saison bestätigte Irving, dass er grundsätzlich Interesse an den Knicks habe, mit Davis im MSG wäre zumindest schon einmal ein Fundament gelegt.

NBA - Trade-Szenarien für Anthony Davis: Wer sichert sich die Braue? © getty 1/20 Trade-Hammer in New Orleans: Anthony Davis wird im Sommer keine Vertragsverlängerung bei den Pelicans unterschreiben und fordert einen Trade, wie sein Agent Rich Paul von Klutch Sports bestätigte. © getty 2/20 "Anthony will zu einem Team getradet werden, das es ihm ermöglicht, regelmäßig zu gewinnen und um die Meisterschaft zu kämpfen. Anthony will ehrlich sein und die Franchise bereits jetzt über die Entscheidung informieren", sagte Paul zu ESPN. © getty 3/20 Das Kämpfen um eine Meisterschaft hielt Davis in New Orleans in der nahen Zukunft nicht für realistisch. Trotz 29,3 Punkten und 13,3 Rebounds des Big Man stehen die Pels bei nur auf Platz 13 (22-28) in der Western Conference. © getty 4/20 Davis wird im Sommer 2020 Free Agent und hätte bereits nach dieser Saison eine Supermax-Extension über fünf Jahre und 240 Millionen Dollar unterzeichnen können. Stattdessen will er weg - aber wohin? SPOX nennt mögliche Tradeszenarien. © getty 5/20 Sollte Davis darauf drängen, bereits vor der Trade Deadline am 7. Februar die Pelicans zu verlassen, wären die Boston Celtics der Leidtragende. Sollte Kyrie Irving nicht in den Deal involviert werden, wäre ein Trade zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. © getty 6/20 Grund ist die Rose Rule, die vorsieht, dass Spieler unter bestimmten Voraussetzungen eine Vertragsverlängerung für 30 Prozent des Salary Caps unterzeichnen können. Ein Team darf aber nicht mehrere solcher Deals ertraden. © getty 7/20 Erst wenn Kyrie Irving ab dem 1. Juli eine Vertragsverlängerung unterzeichnet, wäre somit ein Trade möglich. Dies bringt den bisherigen Top-Favoriten auf einen Davis-Deal ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz. © getty 8/20 Neben den Celtics verfügen die Los Angeles Lakers über die meisten Assets, um einen Trade zu realisieren. Hinzu kommt, dass Rich Paul neben AD auch einen gewissen LeBron James als Agent vertritt. © getty 9/20 Nahezu kein Spieler im Roster der Lakers ist sicher, sollte Purple & Gold sich realistische Chancen auf Davis ausrechnen. Am wahrscheinlichsten scheint ein Paket aus Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope und einem Erstrundenpick. © getty 10/20 Auch wenn es nicht fair wäre: Selbst ein Trade zu den Golden State Warriors ist nicht unmöglich, doch die Optionen sind begrenzt. Neben Draymond Green müsste der Champ die nächsten beiden Erstrundenpicks und Jordan Bell in einen Deal packen. © getty 11/20 Betrachtet man die aktuellen Leistungen von Green, sollte dies den Pelicans nicht ausreichen. Und Klay Thompson dürfte nach jetzigem Stand auch über den Sommer hinaus in der Bay Area bleiben. © getty 12/20 Als weiterer, zumindest vom Namen her hochkarätiger Interessent werden die New York Knicks gehandelt. Laut Woj wollen die Knickerbockers eine Verpflichtung der Braue per Trade "aggressiv" verfolgen ... © getty 13/20 ... und könnten angeblich sogar überlegen, Kristaps Porzingis als Gegenwert abzugeben. Außerdem hätte New Orleans mit einem Trade mit NYK wohl die besten Chancen auf den Nr.1-Pick 2019. © getty 14/20 Die Los Angeles Clippers werden wohl in der Offseason eines der aktivsten Teams der Liga sein. Neben Namen wie DeMarcus Cousins und Kawhi Leonard fällt auch der Name Anthony Davis immer wieder. © getty 15/20 Zusätzlich zum günstigen Vertrag von Lou Williams und dem All-Star-Kandidaten Tobias Harris dürfte jedoch auch ein junges Talent für einen Trade notwendig sein. Doch wollen die Clippers Shai Gilgeous-Alexander nach der starken Rookie-Saison abgeben? © getty 16/20 Die Dallas Mavericks haben sich mit DeAndre Jordan für eine Übergangslösung auf Center entschieden, Davis wäre der optimale Nachfolger. Doch ein Trade für Jordan, Dennis Smith Jr., Dwight Powell plus Erstrundenpick wird den Pelicans nicht reichen. © getty 17/20 Die Philadelphia 76ers sind bereits mit dem Trade für Jimmy Butler all-in gegangen und sind somit begrenzt, was mögliche Gegenwerte angeht. Vieles würde sich in diesem Fall um den Namen Markelle Fultz drehen. © getty 18/20 Sollten die Pelicans diesem eine positive Entwicklung zutrauen, könnten die Sixers mit ihm, Zhaire Smith, Furkan Korkmaz und zwei Picks ein interessantes Angebot machen. Die Zeichen wären dann auf einen vollständigen Rebuild gesetzt. © getty 19/20 Eines ist klar: Sollten die New Orleans Pelicans dem Willen von Anthony Davis entsprechen und diesen bereits vor der Trade Deadline zu einem Titelkandidaten verschiffen, sind die Los Angeles Lakers der absolute Top-Favorit auf eine Verpflichtung. © getty 20/20 Die Boston Celtics hätten nur dann eine Chance, wenn ein Wechsel des MVP-Kandidaten erst im Sommer über die Bühne geht. Alle weiteren Franchises sind nur Außenseiter, dennoch dürfte das Telefon bei GM Dell Demps in den kommenden Tagen heiß laufen.

Was steckt hinter den Gerüchten über eine Reunion mit LeBron James?

Der ultimative Win-Now-Move wäre aber eine Reunion mit LeBron in L.A., wenn die Lakers tatsächlich Davis an Land ziehen können. Laut diversen Quellen soll sich Kyrie durchaus mit dieser Idee anfreunden können und auch ein Scout bestätigte gegenüber Ric Bucher vom Bleacher Report: "Das ist nicht nur ein Gerücht."

Doch was soll man davon halten? Will Kyrie tatsächlich noch einmal die zweite Geige hinter James spielen, oder steckt eine ganz andere Motivation dahinter? Man muss sich immer die Frage stellen, wer die Intention hat, solche Gerüchte zu streuen. Das kann ein anderes Team, ein Berater oder gar der Spieler selbst sein, um gewissen Ziele zu erreichen. Vor allem LeBron galt über Jahre als Meister solcher Moves, vielleicht folgt ihm nun Irving in seinen Fußstapfen.

Die Celtics-Saison dümpelte zuletzt nur so vor sich hin, alle waren sich einig, dass Irving im Sommer verlängern würde. Vielleicht tut er das so oder so, doch die Gerüchte dürften die Celtics in Alarmbereitschaft versetzt haben und es ist das, was Boston für eine erfolgreiche Saison braucht. Ein bisschen Dampf unterm Kessel ist nicht immer etwas Schlechtes.