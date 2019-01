Der Lauf der Rockets: Ein James Harden macht noch keine Championship

James Harden hat die Houston Rockets dank eines unglaublichen Laufs innerhalb von wenigen Wochen aus dem Tabellenkeller der Western Conference auf die Playoff-Plätze geführt. Der Bärtige bricht Rekord um Rekord, wie lange geht das noch gut? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trifft er mit Houston auf die Golden State Warriors (4.30 Uhr live auf DAZN).

Es ist eine Weile her, dass ein Spieler drei Mal in Folge die MVP-Trophäe abräumen konnte, etwas mehr als 40 Jahre, um genau zu sein. Damals, Anfang der 80er, dominierten die Boston Celtics das Geschehen in der NBA, angeführt von einem gewissen Larry Bird. Er ist der letzte Spieler, dem dieses Kunststück gelang.

Geht es nach John Lucas, dann ändert sich das bald. Lucas, seines Zeichens Assistent von Mike D'Antoni und Player-Development-Coach bei den Houston Rockets, hat einem seiner Schützlinge die Idee in den Kopf gesetzt, es Larry Legend gleichzutun. Und James Harden scheint auf ihn zu hören.

"Eines der Ziele, das ich mit ihm gesetzt habe, lautet, drei MVPs in Folge zu gewinnen", erklärte Lucas kürzlich gegenüber The Athletic. Der Assistant Coach hat über die Jahre der gemeinsamen Zusammenarbeit einen guten Draht zu Harden aufgebaut. Lucas, der als Nr.1-Pick des Draft 1976 selbst jahrelang für die Rockets auflief, ist sich sicher, dass der Shooting Guard das Zeug dazu hat.

Bevor man aber drei MVP-Awards in Folge ernsthaft in Erwägung ziehen kann, muss Harden nach seinem Triumph in der vergangenen Spielzeit erst einmal 2018/19 nachlegen. Mittlerweile scheint The Beard aber auf dem besten Weg, genau dies zu erreichen.

James Harden auf den Spuren von Michael Jordan und Kobe

Harden hat es geschafft, innerhalb von gut drei Wochen den katastrophalen Saisonstart der Rockets fast vergessen zu machen. Noch am 10. Dezember 2018 stand der Western-Conference-Finalist aus der Vorsaison mit einer Bilanz von 11 Siegen zu 14 Niederlagen auf dem 14. Platz im Westen.

Anschließend startete Harden einen unfassbaren Lauf, den man in der langen Historie der Liga so in dem Maße nur selten zu Gesicht bekommen hat. Zuletzt zauberte der 29-Jährige vier Spiele in Folge mit mindestens 40 Zählern aufs Parkett, über die vergangenen zehn Spiele gesehen erzielte Harden insgesamt sogar 408 Punkte. Ähnliches gelang in den vergangenen 30 Jahren nur Michael Jordan und Kobe Bryant.

Es sind bei Weitem nicht die einzigen Rekorde, die Harden während seines historischen Runs pulverisiert, allesamt lesen sie sich enorm beeindruckend. "Es ist schwer zu beschreiben", sagte Head Coach D'Antoni zuletzt über den Lauf seines Franchise-Spielers. "Er beherrscht das Spiel, hat Kontrolle und so eine Leichtigkeit, mit der er spielte. Es macht Spaß, zuzuschauen."

Die Statistiken von Harden in den vergangenen 10 Partien

Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover Feldwurfquote Dreierquote 39,0 40,8 6,8 8,9 5,2 43,8 Prozent 41,3 Prozent

Houston Rockets: Kritik am Spielstil von James Harden

Eine kleine Einschränkung musste D'Antoni zum letzten Satz aber noch nachliefern: "Wenn du auf seiner Seite bist, macht es Spaß." Die Gegner der Rockets und insbesondere die Gegner von Harden hatten dagegen in letzter Zeit nicht sonderlich viel zu lachen. Doch es gibt auch viele neutrale NBA-Fans, die mit dem Spiel von Harden keinen Spaß haben, zumindest in Sachen Ästhetik.

Die Offense der Rockets basiert im Grunde genommen auf Isolationen mit James Harden. Allzu viele Plays werden normalerweise nicht gelaufen, stattdessen bekommt der Bärtige den Ball oftmals am Perimeter, dribbelt ein paar Mal und trifft dann eine Entscheidung: Entweder er drückt direkt ab oder startet einen kraftvollen Zug zum Korb.

Mit seinen 19,1 Drives pro Partie führt er die Association in dieser Kategorie an, genau wie bei den oftmals aus diesen Drives resultierenden Freiwurfversuchen. Harden steht durchschnittlich 11,1 Mal pro Partie an der Linie, am vergangenen Sonntag gegen die Grizzlies erarbeitete er sich sogar 27 Trips an die Charity Stripe (21 Treffer). Das kommt nicht bei jedem Fan oder Experten gut an.

James Harden fängt Feuer von Downtown

In zahlreichen Fällen entscheidet sich Harden jedoch nicht für den Drive, stattdessen nimmt er einen teils gut vorbereiteten, teils ansatzlosen Jumper aus dem Dribbling. Viele seiner Aktionen laufen nach diesem Schema ab, insgesamt sind sogar 50,5 Prozent seiner Abschlüssen Pull-Up-Jumper von Downtown.

Immerhin ist in dieser Disziplin keiner besser als Harden. Von seinen 11 Pull-Up-Dreiern pro Partie landen durchschnittlich 39 Prozent im Korb. Zu jeder Zeit und aus jeder Lage strahlt der sechsmalige All-Star eine enorme Gefahr aus. Das mussten auch die Grizzlies am vergangenen Sonntag schmerzlich erfahren.

Innerhalb der letzten 31 Sekunden der ersten Hälfte hämmerte Harden ihnen zwei Triples um die Ohren. Beim ersten stieg er einige Meter hinter der Dreierlinie in die Höhe, kurz darauf verschaffte er sich per Stepback Platz, um mit dem Buzzer den nächsten Dreier auf die Reise zu schicken - nothing but net!

Rockets: Chris Paul staunt über Teamkollege James Harden

Es waren 2 von insgesamt 6 Treffern aus der Distanz an diesem Abend auf dem Weg zu 43 Zählern, 13 Assists sowie 10 Rebounds und dem fünften Sieg in Folge für die Rockets. "Was er macht, ist unglaublich", staunte anschließend Hardens neuer Teamkollege Austin Rivers.

Auch Grizzlies-Coach J.B. Bickerstaff, einer derjenigen, die mit James Harden aktuell definitiv keinen Spaß haben, zeigte sich beeindruckt: "James spielt auf einem enorm hohen Level. Einige seine Würfe sind einfach nicht zu verteidigen." Und für Chris Paul sind die aktuellen Leistungen von Harden einfach nur "krass".

Doch bei all dem Lob sollte eines nicht zu kurz kommen. Auch bei Harden ist aktuell nicht alles Gold, was glänzt. Vor allem die 9 Turnover gegen Memphis waren ihm selbst ein Dorn im Auge. "Ich habe einen schlechten Job gemacht, den Ball zu kontrollieren", analysierte die Nr. 13 der Rockets.

Immerhin rächten sich die vielen Ballverluste nicht, The Beard machte die eigenen Fehler immer wieder mit seinem unwiderstehlichen Scoring oder gutem Playmaking wett. Außerdem: Bei dem Workload, den Harden in der Offense der Rockets übernimmt (Usage Rate: 37,4 Prozent, mit deutlichem Abstand Platz eins in der NBA), sind viele Turnover eigentlich nicht verwunderlich.

James Harden braucht bei den Rockets mehr Unterstützung

Doch genau da liegt ein weiteres Problem. Nahezu die komplette Last der Franchise liegt auf den Schultern Hardens, vor allem, da CP3 aktuell (und voraussichtlich noch einige Zeit) verletzungsbedingt ausfällt.

Die Rockets müssen aufpassen, dass sie ihren Anführer nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, schon in der regulären Saison auslaugen. In den vergangenen zehn Spielen, in denen Harden Monster-Leistung nach Monster-Leistung ablieferte, stand er durchschnittlich 39 Minuten pro Partie auf dem Parkett. Das ist eine Menge.

Auch die weiterhin vorhandenen Probleme in der Rockets-Defense kann Harden nicht lösen. Ganz im Gegenteil. Man sieht auch weiterhin, dass einige Teams den Shooting Guard als Schwachstelle der Verteidigung attackieren, auch wenn sich Harden in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat.

Es bleibt festzuhalten, dass die Rockets weiterhin dringend Verstärkung benötigen. Die Tiefe des Kaders ist, nun ja, verbesserungswürdig, das Melo-Experiment grandios gescheitert, auch Eric Gordon lief vor allem in Sachen Shooting zuletzt seiner Form hinterher.

NBA: Diese Spieler gewannen MVP-Titel in aufeinanderfolgenden Jahren © getty 1/18 James Harden spielt eine erneut brillante Saison, nicht zuletzt wegen seiner 408 PTS aus den vergangenen 10 Spielen. Der Bärtige befindet sich so wieder in der MVP-Konversation. SPOX zeigt, welche Spieler in der Geschichte bisher Back-to-Back-MVPs wurden. © getty 2/18 Seit 1955 wird der Award verliehen und Bill Russell war 1962 der erste Spieler, der ihn zweimal hintereinander gewann. © getty 3/18 Der Herr der Ringe setzte sich zudem bereits 1958 durch und sollte auch noch 1963 und 1965 der wertvollste Spieler der Liga sein. Fünf MVP-Trophäen übertraf nur einer, doch dazu später mehr … © getty 4/18 Auch Russells großer Widersacher, Wilt Chamberlain, taucht natürlich in dieser Liste auf. Zwischen 1966 und 1968 war er nach Russell der zweite Spieler, der den MVP-Threepeat perfekt machte. © getty 5/18 Dies gelang dem Big Dipper im Trikot der Philadelphia 76ers. Seinen ersten MVP-Award bekam Wilt the Stilt aber schon 1960, damals noch im Trikot der Philadelphia Warriors, welche wenig später nach San Francisco umzogen. © getty 6/18 Wir kommen zum Fall Kareem Abdul-Jabbar, der 1971 und 1972 triumphierte. Mister Skyhook holte seine erste Auszeichnung dabei noch unter dem Namen Lew Alcindor. © getty 7/18 Es sollten in Kareems Karriere noch vier weitere MVP-Titel folgen (1974, 1976, 1977 und 1980), kein Spieler kann bis heute mehr vorweisen. © getty 8/18 Einzigartig sind auch die Back-to-Back-Titel für Moses Malone in den Jahren 1982 und 1983. Der Center gewann die Auszeichnungen nämlich mit zwei unterschiedlichen Teams (Houston Rockets, Philadelphia 76ers). © getty 9/18 Für die Rockets gewann der Mumbler aber noch eine weitere MVP-Trophäe, nämlich 1979. Houston verlor dennoch in der ersten Playoff-Runde gegen die Atlanta Hawks (0-2). © getty 10/18 Der dritte Spieler, dem der Threepeat gelang, war Mitte der Achtziger Larry Bird, der mit den Boston Celtics in dieser Phase zwei Titel gewann. Von 1984 bis 86 bekam immer der Basketball Jesus den Award des wertvollsten Spielers. © getty 11/18 Auch Birds großer Gegner, Magic Johnson, triumphierte doppelt. Der Lakers-Star mit dem breiten Grinsen wurde 1989 und 1990 für seine Leistungen ausgezeichnet. © getty 12/18 Neuland war dies für Magic aber nicht. 1987 hatte der Point Guard schon einmal die MVP-Trophäe in seine Vitrine stellen können. © getty 13/18 Unterbrochen wurde Johnsons Dominanz nur 1988 von Michael Jordan. His Airness schnappte sich in der Folge auch 1991 und 1992 die begehrte Auszeichnung. © getty 14/18 Nach seinem Baseball-Ausflug holte der GOAT sogar noch im gehobenen Alter zwei weitere MVP-Titel. 1996 und 1998 wurde wieder Jordan gewählt, unterbrochen nur 1997 durch die umstrittene Wahl für Karl Malone. © getty 15/18 So unglaublich es klingen mag - Tim Duncan gewann in seiner Karriere lediglich zwei MVP-Titel, diese aber immerhin direkt hintereinander in den Jahren 2002 und 2003. © getty 16/18 Auch Steve Nash triumphierte doppelt. Für den Titel reichte es mit den Phoenix Suns nicht, doch individuell setzte sich der Kanadier in den Jahren 2005 und 2006 die Krone auf. Starker Look btw. © getty 17/18 LeBron James gewann derweil als einziger Spieler mit zwei verschiedenen Teams Back-to-Back den MVP. 2008 und 2009 mit den Cleveland Cavaliers, 2012 und 2013 in Diensten der Miami Heat. © getty 18/18 Der letzte Spieler mit zwei aufeinanderfolgenden MVP-Titeln ist aber Stephen Curry, der zu Beginn der Warriors-Dynastie in den Jahren 2015 und 2016 ausgezeichnet wurde.

James Harden ist Mit-Favorit für den MVP-Award

Harden braucht dringend mehr Unterstützung, wenn sich die Rockets berechtigte Hoffnungen auf einen tiefen Playoff-Run machen und dem amtierenden Champion aus Golden State erneut gefährlich werden wollen. Ein MVP allein reicht dafür nicht aus.

Immerhin hat Harden aber quasi im Alleingang für den Turnaround der Rockets in dieser Saison gesorgt. Vor dem hochinteressanten Duell mit den Warriors steht Houston auf dem vierten Platz im Westen, nur 3,5 Spiele hinter der Spitze. Und nicht nur sein Team hat Harden wieder nach oben katapultiert, sondern auch sich selbst im MVP-Rennen.

Neben Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid oder LeBron James ist Harden aktuell wohl der größte Favorit auf den Award am Ende der Saison und damit seinen MVP Nummer 2. "Ich brauche diese Trophäe und ich werde sie auch bekommen", tönte der Shooting Guard zuletzt nach seinen starken Vorstellungen. Dann fehlt nur noch eine für das große Ziel.