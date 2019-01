NBA News: Corey Brewer unterschreibt bei den Philadelphia 76ers

Corey Brewer ist zurück in der NBA! Der Wingman, der bereits seit 2007 in der NBA aktiv ist, unterschreibt einen 10-Tages-Vertrag bei den Philadelphia 76ers. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

"Coreys defensive Qualitäten und seine Präsenz als Veteran waren ausschlaggebend", sagte Sixers-GM Elton Brand über den Neuzugang: "Wir glauben, dass er uns in den nächsten Spielen helfen wird und eine gute Ergänzung für die Kabine sein wird."

Brewer selber zeigte sich ebenfalls zufrieden mit seiner neuen Herausforderung: "Ich glaube in diesem Team steckt eine Menge Talent. Ich glaube ich kann immer noch gut spielen und einem wirklich sehr guten Team weiterhelfen."

Brewer hatte in der vergangenen Saison für die Los Angeles Lakers und die Oklahoma City Thunder gespielt, im Sommer aber keinen neuen Vertag mehr erhalten. In 72 Spielen für beide Teams kam er in durchschnittlich 28,6 Minuten Spielzeit auf 10,1 Punkte, 3,4 Rebounds und 2,1 Steals. Schon beim Spiel gegen die Minnesota Timberwolves, für die Brewer von 2008-2011 und 2013-2014 spielte, könnte Brewer zum Einsatz kommen.