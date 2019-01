NBA: Caron Butler im Interview: "Sehe noch, wie Dirk in die Kabine rennt"

Caron Butler war Teil der legendären Meister-Mannschaft der Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki im Jahr 2011. Heute arbeitet der ehemalige Forward als Experte und ist auch in London bei den Global Games im Einsatz. Im Interview mit DAZN und SPOX sprach Butler nun über die Meister-Mavs von 2011, Dirk Nowitzki sowie Moritz Wagners Rookie-Saison bei den Los Angeles Lakers.

Die Partie der Knicks gegen die Washington Wizards wird auf SPOX und DAZN im LIVESTREAM gezeigt - erstmals mit Per Mertesacker als Experte (21 Uhr im LIVESTREAM).

SPOX/DAZN: Mr. Butler, Sie sind über Jahre Teil des NBA-Zirkus gewesen, sind viel gereist. Nun sind Sie auch mit in London dabei. Haben Sie noch immer Spaß an den ganzen Reisen?

Caron Butler: Ich genieße es immer noch, natürlich. Ich bin hier mit meiner Frau und habe eine tolle Zeit. Ich genieße das Essen, ich konnte sogar Star-Koch Gordon Ramsay über die Schulter schauen. Es ist wirklich ein Erlebnis.

DAZN/SPOX: Sie müssen bekanntlich nicht mehr spielen. Können die Spieler so einen Trip überhaupt genießen oder ist es für sie einfach nur Business?

Butler: Ein bisschen von beiden. Ich war mit den Washington Wizards zusammen im Kensington Palace und ich habe schon ein wenig Freude verspürt. Niemand hat sich beklagt, dass am nächsten Tag wieder ein Training oder so angesetzt ist. Sie sind alle mit ihren Familien oder anderen Angehörigen da. Sie können mal ein wenig abschalten, die ganze Saison hinter sich lassen, durchschnaufen und den Moment genießen. Erst am Spieltag müssen sie wieder voll bei der Sache sein und ihre Leistung bringen. Ich denke, dass dies ein tolles Konzept ist und ich glaube, dass es in der Zukunft mehr solcher Spiele geben könnte.

DAZN/SPOX: Ist es tatsächlich so leicht, den Schalter umzulegen und am Donnerstag wieder voll konzentriert zur Sache zu gehen?

Butler: Das sind alles Profis, es ist der Job eines Spielers, bereit zu sein. Wenn die Lichter in der Halle angehen, du das Popcorn riechst, dann weißt du, dass du bereit sein musst.

DAZN/SPOX: Reden wir über die Knicks und deren Rookie Kevin Knox, der die gleiche Position wie Sie früher spielt. Was denken Sie über seine Entwicklung? Wie schwierig ist es, als junger Spieler in ein Haifischbecken wie New York geschmissen zu werden?

Butler: Wenn man jung ist, dann ist es zunächst immer schwer, ob es jetzt New York, Oklahoma City oder ein anderer kleiner Markt ist. Man muss mit dem Grind einer NBA-Saison zurechtkommen, dazu spielt man nun gegen echte Männer. Vorher konnte man sich ein wenig auf seinem Talent ausruhen, aber das geht in der NBA nicht mehr. Du brauchst dein komplettes Skillset, auf deine Moves brauchst du Konter. Das Spiel wird dich testen und du darfst dich vom Druck nicht kaputt machen lassen. Das wissen die Jungs aber und ich denke, dass auch aus Knox ein richtig guter Spieler wird.

SPOX/DAZN: Auch Sie haben viel in Ihrer Karriere durchgemacht, unter anderem als Teil der Meister-Mannschaft der Dallas Mavericks 2011. Sind diese Erinnerungen für Sie immer noch präsent?

Butler: Na klar, immer wenn ich darauf angesprochen werde. Ich sehe mich dann auf dem Podium, sehe, wie Dirk noch während des Spiels in den Tunnel rennt. Es war ein solch emotionaler Moment, wir haben vor Freude an der Seitenlinie geweint. Ich glaube, es war sogar für jeden im Team die erste Meisterschaft, also war das für uns damals schon etwas richtig Besonderes.

NBA: Das war der Championship-Kader von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks © getty 1/21 Mit Brandon Haywood feiert einer der Mavs-Helden aus dem Jahre 2011 seinen 39. Geburtstag. SPOX nutzt den Anlass und präsentiert den Meister-Kader der Texaner um Dirk Nowitzki. © getty 2/21 STEVE NOVAK: Wie üblich gab es ein paar Spieler, die im Laufe der Saison 2010/11 getradet oder entlassen wurden. Novak war einer von ihnen - er kam auf 7 Spiele, ehe ihn die Texaner im Januar aus dem Kader strichen. © getty 3/21 ALEXIS AJINCA: Der Center gehörte ebenfalls dem Mavs-Kader der Regular Season an - zumindest bis Ende Januar 2011. Dann wurde er zu den Raptors getradet (für die Rechte an Georgios Printezis). 10 Spiele hatte er da auf dem Konto. © getty 4/21 SASHA PAVLOVIC absolvierte auch nur 10 Spiele für Dallas. Ende Januar wurde er entlassen und kam noch bei den Hornets unter. © getty 5/21 DOMINIQUE JONES: Der Zweitrundenpick bekam immer mal wieder ein paar Minuten im Backcourt. Doch im Februar beendete eine Fußfraktur seine Saison vorzeitig. Bis 2013 blieb er in Dallas, erlebte die Championship also hautnah. © getty 6/21 CARON BUTLER: Er startete in 29 Spielen für die Mavericks - dann verletzte er sich schwer am Knie. Saison-Aus! © getty 7/21 RODRIGUE BEAUBOIS: Auch der Franzose hatte Verletzungspech. Erst kämpfte er sich nach einer Fußverletzung zurück in den Mavs-Kader und durfte sogar 26-mal starten. Doch kurz vor den Playoffs knickte er übel um - und spielte anschließend nicht mehr. © getty 8/21 PLAYOFF-KADER: 12 Spieler kamen dann noch in der Postseason zum Einsatz. Einer davon war COREY BREWER (6 Spiele), der erst im März ins Boot geholt worden war. In den Finals kam er aber nicht zum Einsatz. © getty 9/21 IAN MAHINMI sah ein paar Minuten in der Big-Man-Rotation. In den Finals kam er 3-mal zum Einsatz (3 Punkte, 1,7 Rebounds). © getty 10/21 BRIAN CARDINAL wurde zur Legende - er kam immer wieder rein, um Wade oder LeBron zu foulen oder ihnen Offensiv-Fouls anzuhängen. 5-mal stand - oder lag - er in den Finals auf dem Parkett. © getty 11/21 PEJA STOJAKOVIC - erst im Februar 2011 verpflichtet - spielte in den Finals zwar keine große Rolle mehr, dafür aber in den Serien davor. Unvergessen war Spiel 4 gegen die Lakers, das die Mavs mit 122:86 (!) gewannen. Peja traf 6/6 Triples. © getty 12/21 BRENDAN HAYWOOD: Zusammen mit Mahinmi war er für die Pausen von Tyson Chandler zuständig. 18-mal spielte er in den Playoffs, immerhin 3-mal in den Finals. © getty 13/21 J.J. BAREA: Der Wirbelwind war ein unberechenbarer Scoring-Faktor von den Bank und sezierte mit seinen Drives die gegnerischen Defenses. In 3 Finals-Spielen startete er sogar, 8 Punkte erzielte er in der Serie im Schnitt. © getty 14/21 JASON TERRY: Der Jet war der Sixth Man in Person - zum Ende des Spiels kannte er keine Angst und traf im Meisterjahr jede Menge Clutch-Dreier. Mit 18 Punkten im Schnitt war er in den Finals der zweitbeste Mavs-Scorer hinter Dirk. © getty 15/21 JASON KIDD: Im Herbst seiner Karriere und endlich mit einem sicheren Dreier ausgestattet war er Floor General und Starting Point Guard des Meisterteams. In den Finals stand er knapp 38 Minuten auf dem Feld - für 7,7 Punkte und 6,3 Assists. © getty 16/21 DESHAWN STEVENSON: Mit seiner harten Spielweise und seinem sicheren Dreier bekam er über weite Strecken der Playoffs und Finals das Vertrauen als Starter auf der 2 in Rick Carlisles Lineup. In Spiel 6 versenkte er 3 wichtige Triples! © getty 17/21 SHAWN MARION: Die Matrix ging als Starting Small Forward LeBron auf die Nerven und glänzte vorne mit seinen Hustle Plays - und natürlich mit seiner Wurftechnik. Ähnlich wie Kidd erfüllte er sich spät den Traum von der Championship. © getty 18/21 DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRK! © getty 19/21 TYSON CHANDLER: Blocks, Rebounds und harte Defense waren sein Metier - genauso wie der wichtigste Screen in der Mavs-Geschichte! © getty 20/21 RICK CARLISLE war 2011 bereits der Head Coach in Dallas - er ist es bis heute. © getty 21/21 Der damalige US-Präsident BARACK OBAMA durfte zwar nicht mitspielen - aber die Mavericks machten ihn traditionell zum Ehrenspielführer.

DAZN/SPOX: Sie sprachen Dirk Nowitzki an, der die Leute in Deutschland natürlich immer interessiert. Man hört immer, dass er so ein lustiger und verrückter Typ in der Kabine ist. Können Sie das bestätigen?

Butler: Das ist wirklich so. Er ist einfach ein toller Typ, ein Superstar ohne Allüren oder Ego. Für mich ist er neben Hakeem Olajuwon noch immer der beste Ausländer, der je in der NBA gespielt hat. Ich freue mich für ihn, dass er eine solch tolle Karriere hingelegt hat. Wer die Geschichte des Basketballs erzählen will, der wird um den Namen Dirk Nowitzki nicht herumkommen.

DAZN/SPOX: Und trotzdem steht er immer noch auf dem Platz. Ist es nicht verrückt, wenn Sie ihn da draußen noch sehen?

Butler: Irgendwie schon, aber Dirk ist auch ein revolutionärer Spieler für seine Position. Dank ihm gibt es die Stretch Four, er war einer der ersten, der mit seiner Größe vom Perimeter werfen und auch treffen konnte. Eigentlich hatte er gar keine klare Position und das ist genau das, was wir in der heutigen NBA sehen - vor allem wegen Dirk.

DAZN/SPOX: Nicht nur in Dallas spielen nun Deutsche. Mit Moritz Wagner und Isaac Bonga spielen nun auch zwei deutsche Spieler für die Lakers. Auch Sie verbrachten ein Jahr bei diesem Team. Wie ist es, für eine solche Franchise aufzulaufen?

Butler: Es ist in der Tat eine historische Franchise, eines der erfolgreichsten Teams der kompletten Welt. Du bist dann Teil einer Bruderschaft - für immer. Ich arbeite nun als TV-Experte für Spectrum und ich habe eines gelernt: Sie sind immer ehrlich zu dir. Die Lakers sind wie eine Familie, man hält zusammen.

DAZN/SPOX: Wenn Sie die Spiele der Lakers verfolgen, dann haben Sie sich sicher auch ein Bild von Moritz Wagner gemacht. Wie sehen Sie seine ersten Schritte in der NBA?

Butler: Ich liebe sein Spiel. Er ist sehr explosiv, ist immer in der Lage zu scoren. Er wird mit Sicherheit immer besser werden. Die Leute wollen immer wissen, wo das Potenzial eines Spielers endet. Das sehe ich bei ihm nicht. Meiner Meinung nach sind ihm keine Grenzen gesetzt.

DAZN/SPOX: Dennoch hat er es bei den Lakers im Moment schwer, Spielzeit zu bekommen, auch weil er defensiv noch große Probleme hat. Ist es für Wagner vielleicht nicht optimal, seine Karriere bei einem Team wie den Lakers mit LeBron James zu beginnen?

Butler: Nicht unbedingt. Er bekommt ja seine Minuten, sei es mit den Lakers oder aber auch in der G-League. Dort spielt er richtig gut, scort hervorragend. Defensiv muss er sich steigern. Er muss das System begreifen, seinen Mann stehen. Jeder Ballbesitz zählt, vor allem wenn du mit LeBron James auf dem Feld stehst. Natürlich bekommt er nicht viele Chancen bei den Lakers, um sich auf dem Feld zu entwickeln und aus seinen Fehlern zu lernen. Du kannst vielleicht einen Fehler machen, aber nicht mehrere, ansonsten sitzt du wieder auf der Bank. Er muss nun schnell lernen, sei es im Training oder in der G-League, und konstant seine Leistung bringen. Seine Zeit wird aber kommen.

DAZN/SPOX: Er scheint zumindest ein lustiger Typ zu sein.

Butler: Er ist auf jeden Fall eine echte Persönlichkeit, sehr lustig. Mir ist aber sein Spiel wichtiger. Klar, er muss sich defensiv steigern, aber es gibt nicht viele Spieler in der NBA, die von sich behaupten können, dass sie echte Two-Way-Player sind. Wagner hat aber immerhin das Talent, den Ball im Korb unterzubringen.

DAZN/SPOX: Sprechen wir noch kurz über den allgemeinen Zustand der Lakers. Nach dem tollen Christmas Game bei den Warriors ging es zuletzt bergab, auch weil LeBron verletzt fehlte.

Butler: Es ist schwer. Sie haben LeBron, Rajon Rondo und auch Kyle Kuzma wegen Verletzungen verloren. Man darf sich einfach nicht mehr viele Fehler erlauben und dann lastet ein großer Druck auf all diesen jungen Spielern, dass sie diese Krise meistern müssen. Wegen LeBron schaut auch jeder auf die Lakers, jeder will gegen die Lakers gewinnen. Aber wenn James dann wieder gesund ist, werden die Lakers viele Spiele gewinnen und auch die Playoffs erreichen. Dort sind sie dann für jedes Team im Westen gefährlich.